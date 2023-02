Erika ja Jennika Vikman julkaisivat videon monelle lapselle tutusta tilanteesta – siskosten isän käytös naurattaa: ”Se on henki pois”

Erika ja Jennika Vikman vitsailevat usein TikTok-videoillaan.

Siskokset Erika ja Jennika Vikman julkaisivat TikTokissa humoristisen videon monelle perheelle tutusta tilanteesta. Monet varmasti tunnistavat tilanteen, jossa vanhemmat hieman liioittelevat arjen uhkia ja varoittelevat milloin mistäkin lapsiaan.

Vikmanit vitsailevat videolla vanhempien huolehtivaisuudella pienissäkin arjen askareissa. Videon kuvateksti ”Iskällä vähän rankkaa meidän kanssa”, kuvaa hyvin videon sisältöä.

Joka kerta, kun jompi kumpi siskoksista tekee jotain, esimerkiksi pilkkoo vihanneksia tai vetää kengät jalkaan, isä Ari Vikman varoittaa heitä ja toteaa lopuksi ”se on henki pois”.

– Kun sä pitelet tota puukkoa noin ja se lipsahtaa, se on henki pois, isä toteaa kun Jennika Vikman pilkkoo paprikaa.

Jennika Vikman on siskonsa tavoin laulaja.

Toisessa pätkässä Jennika Vikman kihartaa hiuksiaan kiharrinraudalla.

– Pistä se käherrin pois, tämä talo syttyy palamaan ja se on henki pois, isä toteaa.

Myös Erika Vikman nähdään videolla.

– Kun menet sinne New Yorkiin, jos et katso kunnolla autotietä, se on henki pois, isä toteaa meikkaavalle Erikalle.

– Joo joo, Vikman toteaa takaisin.

Erika Vikman viettää 30-vuotisjuhliaan New Yorkissa.

New York -teema jatkuu. Erika Vikman kertoi aiemmin lähtevänsä juhlimaan 30-vuotispäiviään ystävänsä kanssa New Yorkiin ja on suurkaupungissa parhaillaan. TikTok-videolla Erika Vikman vetää jalkaansa mustia lenkkareita.

– Laita ne nastakengät jalkaan, jos liukastut, se on henki pois, isä toteaa.

– Jaa siellä Nykissä? Vikman tokaisee takaisin.

– Siellä Nykissä, isä vastaa.

– Eihän siellä ole edes lunta, Vikman toteaa lopuksi.

Videolla on yli 30 000 tykkäystä. Kommenteissa naureskellaan Vikmanien huumorintajulle ja monelle tutulle tilanteelle.

– Henki pois anyways, eräs seuraaja nauraa kommenteissa.

– Ihan kuin mun iskä, toinen toteaa.

– Ihana isukki, yksi kehuu.

Myös Erika Vikman on itse kommentoinut siskonsa julkaisemaan videoon ”isi” ja laittamalla sen perään sydänhymiön. Jennika Vikman on vastannut kommenttiin myös sydämin.