Hollywood-tähti Tom Sizemore sai sairauskohtauksen – kriittisessä tilassa teho-osastolla

Näyttelijän edustajan mukaan toipumisesta ei voida vielä sanoa mitään.

NÄYTTELIJÄ Tom Sizemore, 61, on kriittisessä tilassa sairaalassa aivoaneurysman eli aivovaltimonpullistuman takia, uutisoi The Guardian.

Sizemore sai aivovaltimonpullistuman kotonaan Los Angelesissa lauantaina, ja kriittisen tilan takia häntä hoidetaan teho-osastolla.

– Hän on sairaalassa. Hänen perheensä on tietoinen tilanteesta ja toivoo parasta. On liian aikaista sanoa toipumisesta, sillä hän on kriittisessä tilassa tarkkailun alla, manageri Charles Lago kertoo.

Aivovaltimonpullistuma on Terveyskylä.fi-sivuston mukaan pussimainen pullistuma aivoverisuonen haarautumiskohdassa. Erityisesti tupakoitsijoilla, hoitamatonta verenpainetautia sairastavilla sekä vaihdevuodet ylittäneillä naisilla on suurentunut riski saada aneurysma ja niiden puhkeamisesta aiheutuvia aivoverenvuotoja.

Sizemore tunnetaan monista toimintaelokuvista, kuten Pelastakaa sotamies Ryan, Pearl Harbor ja Isku Mogadishuun.

Hollywood-uransa ohella Sizemore tunnetaan vaikeuksistaan yksityiselämässään. Lehden mukaan näyttelijä on käyttänyt huumeita ja joutunut vaikeuksiin virkavallan kanssa.

Vuonna 2003 näyttelijä sai tuomion silloisen naisystävänsä pahoinpitelystä. Hänet pidätettiin samasta rikoksesta epäiltynä myös vuosina 2009 ja 2011.