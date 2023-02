Megan Fox palasi Instagramiin ja julkaisi tyhjentävän tekstin – tyrmää pettämishuhut

Megan Foxin ja Machine Gun Kellyn kihlauksen huhuttiin päättyneen pettämiseen.

NÄYTTELIJÄ Megan Foxin, 36, ja rap-artisti Machine Gun Kellyn, 32, suhde on ollut otsikoissa hiljattain sen jälkeen, kun Fox julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa mukana oli ote Beyoncén kappaleesta Pray You Catch Me.

Kappaleen uskotaan olleen viesti Foxin kihlatulle, sillä kappaleen kertoja syyttää rakastaan pettämisestä. Sen jälkeen Fox poisti Instagramistaan ensin parin yhteiskuvat, sitten koko tilinsä.

Nyt Fox on palannut Instagramiin ja julkaissut kannanoton suhdehuhuihin. Hän kiistää pettämiseen liittyvät huhut jyrkästi.

– Kolmannet osapuolet eivät ole sekaantuneet tähän suhteeseen millään tavoin, Fox kirjoittaa.

Samalla hän pyytää seuraajiaan lopettamaan huhupuheiden uskomisen ja jättämään ”viattomat ihmiset rauhaan”.

Aiemmin People kertoi, että pari oli riidellyt ja tuon riidan jäljiltä Fox ei ollut suostunut puhumaan Machine Gun Kellylle.

– Kihlausta ei ole peruttu, mutta Megan riisui sormuksensa. Heillä on ollut ennenkin riitoja, mutta tämä näyttää aika vakavalta, lehden lähde pohti.

Foxia ei nähty esimerkiksi Sports Illustratedin Super Bowl -juhlissa, joissa Machine Gun Kelly esiintyi. Rap-artisti Draken juhlissa perjantaina pari oli nähty Peoplen lähteiden mukaan yhdessä, joten mahdollinen riitä ajoittunee näiden kahden tapahtuman välille.

Sosiaalisessa mediassa pyörivien huhujen mukaan mies olisi pettänyt Foxia kitaristinsa Sophie Lloydin kanssa. Tästä Instagramin kommenteissa vihjanneelle ihmiselle Fox vastasi niin ikään kysymyksellä hieman ennen tilin katoamista.

– Mitäs jos se olin minä, joka Sophien kanssa sääti, Fox kirjoitti liekkiemojilla varustettuna.