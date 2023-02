Petteri Orpon vaimo paljastaa Maria Veitolalle, miten perheen arki pyörii – kieltäytyi hankkimasta siivoojaa

Kansanedustaja Petteri Orpo esittelee kotinsa Maria Veitolalle tämän viikon Yökylässä-jaksossa. Mukana perheen arjesta kertomassa nähdään myös Orpon vaimo Niina.

Kansanedustajan arki on tunnetusti kiireistä puuhaa, jossa omasta ajasta joutuu usein tinkimään. Tämän tuntee hyvin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka joutuu pyörittämään elämäänsä työn Helsingissä ja kodin Turussa välillä.

Orpon kaksilapsisen perheen tilanteesta kuitenkin tekee poikkeuksellisen se, että myös hänen vaimollaan on kiireinen ura, jolta kotitöille säästyy rajallisesti aikaa. Niina Kanniainen-Orpo on nimittäin syyttäjä.

Orpojen kotona yökyläilevä Maria Veitola suorastaan hämmästelee, miten perheen arki pyörii. Perheen isä viettää valtaosan viikosta Helsingissä ja palaa Turkuun vain viikonloppuisin ja satunnaisina arki-iltoina.

Orpo kuitenkin paljastaa, että ehdotuksista huolimatta Niina on kieltäytynyt esimerkiksi siivoojan hankkimisesta arkea helpottamaan.

– Hän on sanonut, että ei, hän haluaa itse hoitaa tämän, Orpo kertoo, kun Veitola tiedustelee, onko siivoojaa tai muuta kotiapua hankittu.

Petteri Orpo ja Niina Kanniainen-Orpo menivät naimisiin vuonna 2003. Tässä pari kesämökillään Puolangalla vuonna 2021.

Perheen lapsista vanhin oli kaksivuotias ja nuorempi vain muutaman kuukauden ikäinen, kun Orpo valittiin eduskuntaan. Myöhemmin jaksossa Veitola tapaa myös perheen äidin ja pääsee kysymään, miten Kanniainen-Orpo käytti tuolloin aikansa Turussa, kun aviomies oli jumissa Helsingissä valtaosan viikosta.

– Olin kotona, töissä ja opiskelin. Kyllä se oli toki vähän raskasta välillä, mutta kyllä siitä selvittiin, perheen äiti toteaa.

Kanniainen-Orpo kertoo, että kiireestä huolimatta parin avioliitto sekä perhe-elämä muuten on sujunut suhteellisen tasapainoisesti. Kansanedustajuuden tuoma työntäyteinen elämä ei myöskään ollut yllätys, sillä Petteri Orpo oli jo mukana politiikassa parin tavatessa.

– Vaikkahan me puhutaan, että on ollut tiukkaa ja kiireistä, niin ne ovat kuitenkin sellaisia hyväosaisen ihmisen ongelmia. Paljon ollaan haluttu ja saatu tehdä töitä ja opiskella, joten ihan hyvin elämä on meitä kohdellut, Kanniainen-Orpo toteaa.

Miehensä poliittisesta suuntautumisesta huolimatta Kanniainen-Orpo ei paljasta, mikä puolue tai kuka ehdokas hänen äänensä saa.

Kun Veitola tiedustelee, että äänestääkö hän miestään, Kanniainen-Orpo naureskelee ja paljastaa, ettei kokoomuspomo saa vaimonsakaan ääntä ilmaiseksi.

– Katsotaan, miten hän käyttäytyy. Se ääni pitää aina ansaita joka kerta uudestaan ja sitten arvioidaan.

