Räppäri William intiimissä kuvassa fitnessrakkaansa Linda Manuellan kanssa – suutelevat uima-altaassa ilman vaatteita

Pariskunta julkaisi romanttisen lomakuvan.

Räppäri William, oikealta nimeltään Ville Virtanen, seurustelee fitnessvaikuttaja Linda Manuellan kanssa.

Pariskunta on parhaillaan lomalla Kaakkois-Aasiassa. William julkaisi Instagram-tilillään intiimin kuvan, jossa he suutelevat uima-altaalla. Kaksikko on jättänyt uima-asunsa altaan reunalle.

– Love u, personal trainerina työskentelevä Linda Manuella kommentoi kuvan alle sydänemojien kera.

Kuvan alle on kertynyt runsaasti kommentteja. Faneilta ei jäänyt huomaamatta, että pari nautti uintihetkestä ilman rihman kiertämää.

– Ootteks ilkosillaan jos vaatteet tuossa? eräs seuraajista kysyi.

– Hihihi, William heitti vastaukseksi.

– Söpö pariskunta, yksi faneista ihaili.

– Rakastavaiset, kommentoi toinen.

Myös Linda Manuella on julkaissut Instagramissa kuvamateriaalia parin lomamatkalta. Yhteen kuvaan hän on merkinnyt sijainniksi Thaimaan kaupungin Hua Hinin.

Räppäri William erosi fitnesstähti Sonja Aiellosta huhtikuussa 2022. Aiello vahvisti tuolloin eron IS:lle ja kertoi parin muuttaneen erilleen.

Linda Manuella tunnetaan fitnesstähtenä ja somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 40 000 seuraajaa. Hän on osallistunut Fitnessmalli-kilpailuun, ja hänet nähdään parhaillaan esitettävässä Good Luck Guys -realityssa.

Raumalta kotoisin oleva räppäri William puolestaan tunnetaan parhaiten Penelope-hitistään, josta tuli vuoden 2020 kuunnelluin biisi Suomessa.

William on kertonut muuttaneensa Raumalta Helsinkiin syksyllä 2020.

– Ostin syyskuussa Kalliosta 50-neliöisen penthousen. Olin päättänyt, etten muuta Helsinkiin ennen kuin pystyn ostamaan täältä kämpän, sillä en halunnut mennä vuokralle, William kertoi IS:lle Emma-gaalassa tammikuussa 2021.