HS: 30 vuotta täyttävä Erika Vikman lopetti alkoholinkäytön – mullistava seuraus

Laulaja kertoo haastattelussa nauttivansa elämästä selvin päin.

Erika Vikmanin musiikkiura on kestänyt jo peräti 15 vuotta.

Poptähti Erika Vikman täyttää 20. helmikuuta 30 vuotta. Helsingin Sanomille antamassaan syntymäpäivähaastattelussa Vikman kertoo tehneensä viime kesänä painavan päätöksen jättämällä alkoholin elämästään. Hän hehkuttaa hyvää oloaan.

– Haluan jaksaa täysillä tätä alaa, joten kesäkuun alussa päätin lopettaa alkoholinkäytön. Alkoholi väsyttää ja tekee impulsiivisemmaksi. En aseta itselleni paineita, mutta toistaiseksi on ollut hyvä valinta olla ihan selvin päin, ja voin nyt paremmin kuin moniin vuosiin, Vikman kertoo lehdelle.

Taakse jääneet vuodet olivat täynnä turbulenssia. Haastattelussa Vikman kertoo, miten pandemia sotki kaikki artistisuunnitelmat. Hän julkaisi isot hitit Cicciolinan ja Syntisten pöydän, ja keikkakalenteri oli jo ehditty myydä täyteen, kunnes tapahtumien järjestäminen kiellettiin.

– Siinä menikin sitten se pari vuotta. Katselin, kun biisini ovat Spotifyn listojen kärjessä, mutta elin kädestä suuhun. Olin pitänyt keikkataukoa ennen uutta tulemistani, joten töitä ei ollut ollut. Onneksi levy-yhtiö auttoi taloudellisesti siinä tilanteessa, hän sanoo HS:lle.

Rajoitusten purkauduttua Vikman paloi loppuun, kun hän otti vastaan kaikki mahdolliset keikat.

– Kun siirrettyjä ja peruttuja keikkoja olikin putkeen kesäkuusta joulukuuhun 2021, joulun aikaan aloin olla tosi pahassa jamassa. Mitä olen jutellut alan ihmisten kanssa, tosi moni on kokenut saman. Kun oli pelko siitä, kielletäänkö elinkeino taas kuukauden päästä, töitä tehtiin aggressiiviseen tahtiin ja yksi jos toinenkin paloi siinä loppuun, Vikman ruotii HS:n haastattelussa.

Vikman teki rytinällä uuden tulemisen vuoden 2020 UMK-kilpailussa.

Vikman on aiemminkin puhunut julkisuudessa loppuunpalamisestaan. Elokuussa 2021 hän kertoi IS:n haastattelussa suosion ja menestyksen varjopuolista. Ura on vaatinut uhrautumista ihmissuhteissa ja aiheuttanut toisinaan yksinäisyyttä.

– Nykyään on vaikeampaa tutustua uusiin ihmisiin. Omien ystävien seurassa on helppo olla, mutta huomaan rajoittavani elämääni. Jätän menemättä paikkoihin sen takia, että jotenkin on helpompaa olla yksin seinien sisällä.

Vikman on myös kertonut paniikkihäiriöstään, joka saattaa toisinaan iskeä kesken keikan.

– Kun kohtaus tulee voimakkaana, en pysty laulamaan, vaan mun on pakko käydä lavan takana ottamassa happea ja rauhoittumassa. Kohtaus on itselleni aina musertava ja pelottava kokemus, mutta toistaiseksi olen keikalla sellaisen saadessani pystynyt keräämään itseni tosi nopeasti ja jatkamaan esiintymistä, laulaja kirjoitti Instagram-päivityksessään huhtikuussa 2022.

Vikman kertoi hiljattain IS:lle juhlistavansa kolmekymppisiään New Yorkissa parhaan ystävänsä kanssa. Hän on julkaissut kuvia somessa kaupunkilomaltaan.