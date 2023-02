Näyttelijän poika kertoo Stevensin kuolleen Alzheimerin tautiin.

Klassisen Hollywood-kauden tähti, näyttelijä Stella Stevens on kuollut 84 vuoden iässä, uutisoi New York Times.

Hänen poikansa, tuottaja ja näyttelijä Andrew Stevens kertoo lehdelle, että näyttelijä kuoli Alzheimerin tautiin.

Stevens nostettiin 1960-luvun Hollywoodissa sellaisten seksi­symbolien rinnalle kuin Brigitte Bardot, Ann-Margret ja Raquel Welch.

Hollywoodin studio­järjestelmä takasi Stevensille töitä, mutta pakotti hänet esiintymään muun muassa tyhjän­päiväiseksi arvostelussa Elvis Presley -elokuvassa Tyttöjä! Tyttöjä! Tyttöjä! (Girls! Girls! Girls!)

Hän tuli tunnetuksi myös rooleistaan elokuvissa Lainahöyhenissä (Say One for Me), Too Late Blues, Tri Jerry ja herra Hyde (The Nutty Professor) ja Matt Helm - agenttiässä (The Silencers). 1970-luvulla Stevens näytteli Balladi Cable Hoguesta- (The Ballad of Cable Hogue) ja S/S Poseidonin seikkailu (The Poseidon Adventure) -elokuvissa.

Stella Stevens kuvattuna vuonna 2002.

Stevens oli närkästynyt siitä, että hänet oli nimitetty Hollywoodin seksi­symboliksi. Hän kuvaili itseään introvertiksi lukutoukaksi.

– Halusin olla käsikirjoittaja-ohjaaja, Stevens kertoi vuonna 1994.

Näyttelijä koki kuitenkin, että kun hän oli elokuvissa esiintynyt seksikkään naisen rooleissa, hän ei pystynyt enää tekemään mitään muuta.

– Jokainen mies, jonka kanssa olen puhunut kaikissa tämän alan toimistoissa, on yrittänyt parhaansa mukaan estää minua ohjaamasta. He eivät halua minun huomaavan, että se on niin helppoa, koska sen pitäisi olla hirvittävän vaikeaa, Stevens kertoi New York Timesille vuonna 1973.

Stella Stevens kärsi seksisymbolin maineestaan.

Kohtaus elokuvasta Matt Helm -agenttiässä vuodelta 1966.

Stevens näytteli elokuvassa Tri Jerry ja herra Hyde (The Nutty Professor).

Elokuvasta Tyttöjä! Tyttöjä! Tyttöjä!

Elokuvasta Too Late Blues.

Too Late Blues -elokuvan kohtaus.

Kohtaus lännenelokuvasta Advance to the Rear.

Stella Stevens ja Jerry Lewis vuonna 2017.

Stella Stevens jätti koulun kesken 15-vuotiaana ja meni naimisiin Herman Stephensin kanssa. He saivat yhden lapsen, Andrew’n. Pariskunta erosi vuonna 1956. Eron jälkeen Stevens palasi koulun­penkille ja suoritti lukion loppuun. Hän aloitti opinnot yliopistossa tullakseen synnytys­lääkäriksi. Yliopistossa hän opiskeli myös teatteria.

Eron jälkeen Stevensillä oli taloudellisesti tiukkaa. Elokuva­roolien jälkeen työttömäksi jäätyään hän poseerasi 5 000 dollarin maksua vastaan alasti Playboyssa elättääkseen nuoren poikansa. Hän kertoi, että kuvausten jälkeen lehden kustantaja Hugh Hefner maksoi summasta vain puolet ja vaati, että hän työskentelisi emäntänä Playboy-kartanossa ansaitakseen loput. Riidoista huolimatta Stevens poseerasi vielä kaksi kertaa uudelleen Playboyssa.

Näyttelijän jälkikasvu lisääntyi myöhemmin kolmella lapsen­lapsella.

Stevens näytteli myöhemmin myös useissa televisio­rooleissa, muun muassa Suomessakin esitetyssä sarjassa Lemmenlaiva (The Love Boat).