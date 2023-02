Näyttelijä Leonardo DiCaprio ei pidä siitä, että hänet yhdistetään romanttisessa mielessä jokaiseen nuoreen naiseen, kenen kanssa hän sattuu viettämään aikaa.

Oscar-palkittu näyttelijä Leonardo DiCaprio, 48, on tullut tutuksi myös erikoisesta deittailuelämästään, ja tähdelle on naureskeltu ja häntä on kritisoitu siitä, että näyttelijä tuntuu tapailevan naisia vain siihen saakka, kunnes he täyttävät 25 vuotta.

DiCaprio on nähty useaan otteeseen hyvin nuorten naisten seurassa. Viimeksi hänet yhdistettiin vain 19-vuotiaaseen malliin, Eden Polaniin, mutta DiCaprion sisäpiiri on kiistänyt väitteet. DiCaprion ja Polanin ikäerosta on silti käyty somessa vilkasta keskustelua, ja väännetty vitsiä siitä, ettei Polani ollut vielä edes syntynyt, kun DiCaprion tähdittämä Titanic-elokuva (1997) julkaistiin.

Sattumaa tai ei, DiCaprion tiedetyt seurustelusuhteet ovat kuitenkin päättyneet aina, kun vastapuoli on täyttänyt tai täyttämässä 25 vuotta.

Leonardo DiCaprio on kyllästynyt deittielämänsä puimiseen julkisuudessa.

Nyt DiCaprion sisäpiiriin kuuluva lähde kertoo Daily Mailille, että DiCaprio on kyllästynyt huhuihin ja hänen rakkauselämälleen naureskelulle ja haluaa sen loppuvan. Lähde kertoo, että DiCapriota ärsyttää erityisesti se, että jos hän vain on jonkun nuoren naisen seurassa, suhdehuhut lähtevät heti liikkeelle.

DiCaprion kerrotaan haluavan löytää tosirakkautta elämäänsä. Lähteen mukaan DiCaprion viimeisin vuonna 2017 alkanut suhde malli Camila Morroneen oli kypsä ja vakava, ja DiCaprio haluaisi löytää jotain samankaltaista.

– Leo on tällä hetkellä erittäin sinkku eikä pidä siitä, että hänen kerrotaan etsivän vain nuoria naisia. Hän etsii tällä hetkellä jotain vakavampaa, lähde kertoo Daily Mailille.

– On naurettavaa, ettei hän voi mennä mihinkään ilman, että hänet yhdistetään paikalla oleviin kauniisiin, nuoriin naisiin. Hän haluaa päästä tästä mielikuvasta irti, ja häntä häiritsee, että maine seuraa häntä, lähde jatkaa.