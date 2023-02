Mikko Kekäläinen kertoo, millaista palautetta saa värikkäästä pukeutumisestaan Puoli seitsemän -jaksojen jälkeen – ikäviin kommentteihin on napakka vastaus

Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen jakoivat palkinnon Iskelmä Gaalassa Tampereella 17. helmikuuta. Kekäläinen ja Kanninen kertoivat IS:lle siitä hetkestä, kun Puoli seitsemän voitti yleisön valitseman Venla-palkinnon.

Ylen Puoli seitsemän -ohjelman tutut juontajat Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen jakoivat Vuoden naisartistin palkinnon Iskelmä Gaalassa Tampereella 17. helmikuuta.

Vastikään Venla-palkinnon itse pokanneet Kekäläinen ja Kanninen kertoivat olevansa rennoissa tunnelmissa, sillä he saivat viettää gaalailtaa vapaalla.

– Toisaalta olisi kiva jännittää, saataisiinko joku palkinto, Kekäläinen toteaa vitsaillen.

Puoli seitsemän voitti muutama viikko sitten yleisön valitseman Vuoden ohjelma -Venla-palkinnon. Hetki, kun Kekäläinen ja Kanninen muun työryhmän kanssa kutsuttiin lavalle, on hieman hämärän peitossa.

– Se oli huiman jännä hetki ja alkoi itse asiassa jo aikaisemmin, koska katsoimme jo etukäteen, missä istumapaikkamme ovat. Istummeko takarivissä, keskellä, mistä meidän täytyisi hakea mahdolliset palkinnot, Kanninen kertoo.

– Minulla löi ihan tyhjää lavalla. En tajunnut sillä hetkellä oikein mitään enkä oikein sen jälkeenkään, Kekäläinen kertoo jatkaen, että nyt palkinnon voittaminen on hieman selkeytynyt.

Kanninen ja Kekäläinen pukeutuivat gaalaan kirkkaisiin väreihin.

VärikkääN siniseen pukuun pukeutunut Kekäläinen on tehnyt Puoli seitsemän -ohjelmaa sen alusta saakka vuodesta 2009. Myös jokailtaisissa jaksoissaan Kekäläinen tykkää pukeutua omalla tyylillään, iloitellen väreillä ja erilaisilla asusteilla. Kekäläinen toteaa, että hänen asunsa kirvoittavat myös katsojapalautteita.

– Jos vetää päällensä vähän räiskähtelevämpää, kirjavampaa ja värikkäämpää vaatetta, niin tietää jo pukeutuessaan, että kyllä tästä jotain joku sanoo, Kekäläinen toteaa.

– Enimmäkseen palaute on positiivista, mutta siellä on ne muutamat, jotka sanovat, että ”jaha, olet laittanut naisten housut jalkaan”. Vastaan, että niin olenkin, ja ne ovat mahtavat.

Kekäläinen kuitenkin jatkaa, että hän ei valinnut esimerkiksi Iskelmä Gaalan asuaan ”varsinaisesti massaan sekoittuakseen”, ja hän pitää siitä, että syntyy keskustelua.

– Se ei ole tietenkään mistään kotoisin, jos kommentoidaan törkeästi aiheesta riippumatta, juontaja lisää.

Näyttävään pinkkiin jakkupukuun pukeutunut Ella Kanninen sen sijaan on ollut Kekäläisen juontopari kahteen otteeseen. Hän juonsi ohjelmaa vuosina 2013–2014, kunnes Kanninen perheineen muutti Italiaan, mikä on perheen toinen kotimaa.

Perhe palasi Italiasta Suomeen vuonna 2018, ja Kanninen palasi suosikkiohjelman sohville Susanna Laineen lopetettua Puoli seitsemässä.

Paluusuunnitelmia etelän lämpöön ei ole vielä näköpiirissä.

– Ei ole ollut puhetta, Kekäläinen vitsailee paluukysymyksen jälkeen nopeasti.

– Puolet sydämestäni on Italiassa ja Toscanassa. Siellä on niin paljon ystäviä ja toinen elämäni. Täällä on hirveän ihanaa ja koko perhe nauttii ja viihdymme hyvin. Lapset ovat myös koulussa, eikä heitä voi sieltä noin vain tempaista, Kanninen kertoo.

Vaikka perhe nauttii elostaan Suomessa, jotain Kanninen kuitenkin ikävöi Italiasta.

– Kaipaan sieltä tiettyä arjen keveyttä, joka puolella hymyillään, ja tunnen olevani osa pientä kyläyhteisöä. Samanlaista minulla ei ole syntynyt tänne. Myös näin helmikuisena harmaana päivänä ajattelee, että kevät tulee Italiassa hieman aikaisemmin, Kanninen pohtii naurahtaen.