Reino Nordin kertoo perheensä elämästä Espanjassa – tehnyt musiikkia myös uudella kielellä

Laulaja Reino Nordin kertoo IS:lle perheensä olevan tätä nykyä suomalais-espanjalainen.

Laulaja Reino Nordin asuu tätä nykyä osan vuodesta Espanjassa Katalonian alueella perheensä kanssa. Laulajan vaimo Maria Nordin on puoliksi espanjalainen isänsä puolelta ja parin lapsetkin ovat nyt saaneet kaksoiskansalaisuuden.

– Väärinkäsityksiä oikoakseni, olemme nykyään siis suomalais-espanjalainen perhe ja se on ollut pitkään haaveissa, Nordin kertoo IS:lle Iskelmä Gaalassa.

Nordin ja lapset ovat opetelleet puhumaan espanjaa. Lapset ovat laulajan mukaan oppineet isää nopeammin, vaikka hän itsekin taitaa kielen jo melko hyvin.

– Olen kirjoittanut musaa sekä suomeksi että espanjaksi.

Perheen lapset ovat tällä hetkellä espanjalaisessa koulussa. Nordinin mielestä on hienoa, että lapsillekin on avautunut nyt täysin uusi maailma. Lapset kaipaavat isän mukaan kuitenkin suomalaisia ystäviään, vaikka nauttivatkin lämpimistä keleistä täysin rinnoin.

– Väitän, että tämä on enemmän avannut heille mahdollisuuksia ja nyt he ovat itsekin sen alkaneet ymmärtämään.

Reino Nordin on opetellut tekemään musiikkia myös espanjaksi.

Espanjaan osittain muuttamisessa on Nordinin mukaan ollut omat haasteensa. Hän on kuitenkin onnellinen, koska he päättivät perheenä haastaa itseään.

– Olemme siellä joukkueena, sekin on varmaan entisestään lähentänyt meitä. On ollut todella kiva nähdä, miten sekä skidit että me Marian kanssa pelaamme yhteen paremmin kuin koskaan.

Nordinit eivät ainakaan tällä hetkellä suunnittele muuttavansa täyspäiväisesti Espanjaan. Siellä on tarkoitus viettää talven pimeimmät kuukaudet.

– Kyllä Suomi on rakas ja mun duuni on pääsääntöisesti täällä. Nyt tulee uusi levy, niin kyllä täällä pitää olla. Emme ole mitenkään häipymässä, laulaja vakuuttaa.