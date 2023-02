HS: Maija Vilkkumaa valmistui 31 vuoden jälkeen – ”rokkielämä” vei mennessään

Maija Vilkkumaa aloitti yliopisto-opinnot jo 90-luvun alussa, mutta valmistumisessa vierähti tovi.

Laulaja Maija Vilkkumaa on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Pääaineena suomen kieltä opiskelleen Vilkkumaan opintopolku oli kuitenkin poikkeuksellinen.

Vilkkumaa kertoo Helsingin Sanomille, että tutkinnon saaminen vei lopulta 31 vuotta.

– Opiskeluni on ollut satunnaisia purskauksia, laulaja tiivisti.

Opintoja viivyttivät Vilkkumaan mukaan ensin suomen kielen laitokselta lohjennut työ tutkimusavustajana ja sittemmin ”rokkielämä”. Hän kuitenkin motivoitui viimeistelemään opintonsa kuullessaan, että kesällä 2023 osa suorituksista vanhentuisi.

– Mietin, että kun gradukin on tehty, niin ei opintoja voi enää kesken jättää. On yleisesti kiva saada valmiiksi asiat, jotka on joskus aloittanut.

Tänä vuonna viisikymppisiään viettävä Vilkkumaa nousi 2000-luvun taitteessa koko kansan tuntemaksi poptähdeksi. Jo 90-luvun alussa käynnistyneet opinnot jäivät pitkäksi aikaa jäihin, vaikkakin Vilkkumaan gradu oli ehtinyt valmistua jo ennen tätä viimeisintä pyrähdystä.

Opintojen jämähtäminen tuskin kuitenkaan haittasi Vilkkumaan elämää. Pitkän uransa aikana hänestä tuli yksi Suomen myydyimmistä artisteista, joka on ehtinyt julkaista jo kahdeksan studioalbumia.

Vilkkumaa nähdään tällä hetkellä The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Hän on ollut mukana myös Vain elämää -ohjelmassa kahdesti, vuosina 2015 ja 2019.