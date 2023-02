Tosi-tv-tähdelle paljastui karu totuus puolisonsa puuhista – kaikki selvisi TikTokista

Love Is Blind -suosikkirealityssa tavanneet Raven Ross ja SK Alagbada päätyivät myrskyisen suhteensa päätteeksi eroon.

Netflixin suosituimpiin deittailuohjelmiin kuuluvan Love Is Blindin kolmannelta kaudelta tutut Raven Ross ja SK Alagbada päätyivät vuoden 2022 syksyllä eroon. Nyt Ross on paljastanut ET:lle, miten parin myrskyinen suhde lopulta saavutti tiensä pään.

30-vuotiaan Rossin mukaan eron taustalla oli 36-vuotiaan Alagbadan pettäminen. Yhden syrjähypyn Alagbada Rossin mukaan myönsi, mutta kaikkea hän ei kertonut.

– Minä kuulin kaikesta TikTokista yhdessä muun maailman kanssa, Ross kertoo.

Hän tarkoittaa tällä viime syksynä TikTokiin ilmaantuneita videoita lukuisilta naisilta, jotka väittivät tapailleensa Alagbadaa hänen ollessaan vielä yhdessä Rossin kanssa.

Videoissa syytösten tueksi naiset esittivät kuvatodisteita esimerkiksi treffeistä, viestittelystä ja jopa yhteisistä lomista Alagbadan kanssa. Monet heistä väittivät myös, että Alagbada kertoi suhteen Rossin olevan yksinomaan kulissi, jota ylläpidettiin ohjelmaa varten.

SK:n ja Ravenin tie ohjelmassa ei ollut helpoimmasta päästä.

Ross ei usko aivan kaikkiin näistä syytöksistä ja niistä osa oli jopa ajalta ennen hänen seurusteluaan Alagbadan kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, että totuuden paljastuessa eropäätös oli viimeistään tehty.

– Suhteesta puuttui paljon kunnioitusta ja sitä on paljon vaikeampi korjata, Ross toteaa.

Alagbada kiisti syksyllä suuren osan häneen kohdistetuista pettämissyytteistä. Hän kertoi Instagramin tarinat-osiossa, että TikTokissa kerrottuja tarinoita on ”vääristelty”.

Samalla nigerialaislähtöinen Alagbada ilmoitti aikovansa haastaa TikTokissa syytöksiä levittäneitä naisia oikeuteen. Tiettävästi hän ei kuitenkaan ole vielä vienyt ketään oikeussaliin.

SK sanoi Ravenille alttarilla ei, mutta pari päätyi myöhemmin yhteen. Suhde ei kuitenkaan kestänyt.

Parin matka alttarille oli jo ohjelmassa kivikkoinen.

He kipuilivat erilaisten tarpeidensa ja läheisyyden, erilaisten kulttuuritaustojensa ja perhearvojensa suhteen. Parilla oli myös erimielisyyksiä tulevasta asuinpaikasta, kun SK halusi muuttaa Kaliforniaan opiskelemaan, mutta Raven ei ollut halukas muuttamaan pois Dallasista.

Hääpäivä koitti, ja Raven sanoi SK:lle tahdon. Kaikkien yllätykseksi SK kuitenkin kieltäytyi naimasta Ravenia, vaikka hän kertoi rakastavansa tätä.

– Meillä on hieman vaikeaa näissä olosuhteissa. Mielestäni tämä ei ole oikea päivä mennä naimisiin, SK sanoi, mikä sai Ravenin itkemään.

Vaikka parilla oli epäonnistuneen hääpäivän jälkeen vaikeaa, he päätyivät myöhemmin kertaalleen yhteen ennen suhteen lopullista päätöstä ja jopa puhevälien katkeamista viime syksyn draaman myötä.