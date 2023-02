Bruce Willisillä on dementia

Asiasta kertoo näyttelijän perhe sosiaalisessa mediassa.

Hollywood-tähti Bruce Willisillä, 67, on diagnosoitu dementia, kertoo hänen perheensä sosiaalisessa mediassa BBC:n mukaan.

Perhe kertoo Willisin sairastavan frontotemporaalista degeneraatiota. Duodecimin mukaan se on Alzheimerin taudin jälkeen työikäisten toiseksi yleisin dementiaan johtava sairaus.

Diagnoosivaiheessa FTLD-potilaiden oireet ovat yleensä jatkuneet usein jo vuosia.

Sen ensioireiksi kerrotaan persoonan muuntuminen, kielelliset ongelmat ja toiminnanohjauksen häiriöt. Alkuvaiheen oireista puuttuu Alzheimerin taudille tunnusomainen muistihäiriö, mikä vaikeuttaa taudin tunnistamista. Oireisto etenee Alzheimerin tautia nopeammin.

Hollywood-tähti Bruce Willis, 67, kuvattiin tammikuussa Los Angelesissa, kun hän oli seurueensa kanssa välipalaostoksilla.

VIIME vuoden maaliskuussa Willisin uutisoitiin sairastuneen afasiaan, joka on aivoperäinen puhehäiriö. Sen yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö.

Näyttelijän perhe tiedotti tuolloin sairauden johtaneen siihen, että Willis päätti lopettaa näyttelijäuransa.

Willis avioitui Emma Heming Willisin, 44, kanssa vuonna 2009 ja saivat ensimmäisen tyttärensä Mabelin kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 2014 syntyi Evelyn-tytär. Aiemmasta liitosta Demi Mooren kanssa Willisillä on kolme aikuista tytärtä.

Willis aloitti uransa 1980-luvulla televisionäyttelijänä tehden läpimurtoroolinsa sarjassa Konnankoukkuja kahdelle. Ura jatkui menestyksekkäästi etenkin toimintaelokuvien parissa.

Willis on näytellyt yli 70 elokuvassa, joista tunnetuimpiin kuuluvat John MacClanen rooli elokuvasarjassa Die Hard. Muita menestyselokuvia ovat muun muassa Pulp Fiction, The Fifth Element, Armageddon ja The Expendables 1 ja 2.