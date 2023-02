Diili-kisaaja Vili Värtinen, 22, ”teki tilin” kryptovaluutoilla – nyt ranteessa killuu yli kymppitonnin Rolex ja pokerin pelaamiseen menee 3 päivää viikossa

Kuka saa potkut? Kenestä tulee Jaajo Linnonmaan yritysten operatiivinen johtaja?

Bisnesreality Diili alkaa Nelosella maaliskuun alussa. Yksi 16 kisaajasta, 22-vuotias Vili Värtinen Kuopiosta, on ohjelman kautta aikojen nuorin osallistuja.

Hän kertoo olevansa taloudellisesti riippumaton ja työ on hänelle harrastus ja ajanviete. Muihin harrastuksiin hän lukee urheilun, autot, kellot, muodin sekä pokerin.

– Mä lähdin ohjelmaan mukaan, koska halusin haastaa itseäni ja todistaa, että osaan tehdä asioita liikemaailmassa, Värtinen kertoo IS:lle.

Nuori mies on aloittanut työuransa jo varhain.

– Olen tehnyt työhommia itsenäisesti 15-vuotiaasta asti. Pitää tehdä asioita, jos haluan elämästä sellaisen kuin haluan. Aina en ole tiennyt, mitä haluan tehdä, mutta ainakaan en halua maata vain kotona sohvalla, nuori mies on päättänyt.

Tämän kauden Diilissä etsitään Jaajo Linnonmaan yrityksille operatiivista johtajaa.

– Olen seurannut edellisiä voittajia ja lukenut heistä. Aina sitä palkintoa ei ole ollut, sitä ei ole saatu tai yhteydenpito on katkennut. Itseäni ei silti epäilyttänyt lähteä mukaan, koska jos voittaisinkin, en tarvitsisi sitä työpaikkaa.

Vaikka Värtinen ei ole työtä vailla, Linnonmaa saisi hänestä nuoren dynamon pyörittämään isoa palettia.

– Oisin siihen aika hyvä kaveri, Värtinen näkee.

Millä tavalla Linnonmaan huomion sai, kun kilpailijoita oli 16 kappaletta?

– Tekemällä asioita ihan päin helvettiä – joka ei ole se paras tapa – mutta hänet voi kyllä yllättää myös osaamisella. Kyllä mä huomiota sain, koska olin se nuori kaveri. Siitä tuli vähän painetta, että mitä tuo täällä tekee ja osaako se mitään?

Ennen Diiliä Värtinen teki omia diilejään kryptovaluutoiden parissa.

– Olen treidaillut, ostanut ja myynyt kryptoja. En usko, että kryptot ovat kuolemassa, vaikka onneksi myin omani pois kahdeksan kuukautta sitten ja tein tilin. Nyt katselen hyvää kohtaa ostaa itseni takaisin peliin.

Värtisen menestys näkyy muun muassa miehen ranteessa, jota koristaa vuoden 2010 Rolex Submariner -rannekello, joiden hinnat pyörivät noin 14 000 euron pinnassa.

– Tämä Rolex on päivittäinen käyttökello. On mulla tämän lisäksi pukukelloa ja rymykelloa. Niin kauan kuin kellojen määrän voi laskea yhden käden sormissa, niin tyttöystäväkin hyväksyy, Värtinen nauraa ja huomauttaa, ettei hän ole käyttänyt kelloihin kovinkaan paljon rahaa.

– Puhutaan ehkä muutamista kymmenistä tuhansista. Autoihin sen sijaan on mennyt aivan liikaa rahaa. Mulla on ollut aika paljon kaikenlaisia. Uudempia Mersuja. Onneksi pääsin niistä eroon. En tarvitse enää autoa, kun muutin Helsinkiin.

Pokeria harrastava Värtinen löysi itselleen unelmakodin aivan läheltä Helsingin kasinoa.

– Pokeria tulee pelattua viikossa 2-3 päivänä, mutta joka päivä opiskelen sitä peliä.

Oletko hyvä?

– Se on vaikeasti määriteltävä asia. En pelaa ammatikseni, eli kyseessä on puhdas harrastus. Kasuaalisti puhutaan tuhansista, maksimissaan kymmenistä tuhansista euroista. Pelaan kuitenkin tällä hetkellä voittavaa peliä, joka on tärkeintä.

