Bam Margeran vaimo Nicole ”Nikki” Boyd Margera on yhdysvaltalaismedioiden mukaan hakenut asumuseroa ja parin lapsen täyttä yksinhuoltajuutta.

Jackass-tähti Bam Margera on ollut jo vuosia syöksykierteessä päihdeongelmiensa vuoksi. Margeran vaimo, Nicole ”Nikki” Boyd Margera, on kuitenkin pysynyt miehensä rinnalla vaikeiden vuosien aikana.

Nyt TMZ, People ja PageSix uutisoivat, että Boyd on hakenut asumuseroa ja täyttä yksinhuoltajuutta parin 5-vuotiaalle lapselle Phoenixille. Peoplen mukaan Boyd kuitenkin sallisi Margeralle oikeuden tavata valvotusti Phoenixia, kunhan tapaamiset tapahtuvat Los Angelesin piirikunnassa Kaliforniassa. Asumusero on oikeudellinen prosessi, jossa aviopari virallistaa asumuseron vaikka he pysyvät virallisesti vielä avioliitossa.

TMZ:n ja Peoplen mukaan Boyd olisi ilmoittanut oikeuteen eron tapahtuneen jo vuonna 2021, ja Boyd olisi hakemassa miehestään asumuseron lisäksi myös mahdollisesti virallista avioeroa. Boyd on oikeuspapereiden mukaan pyytänyt puolisoltaan elatusapua ja haluaa Margeran kattavan asianajajien palkkiot.

Boydin asianajaja antoi lausunnon tilanteesta Peoplelle.

– Nikki Margera tunsi olevansa pakotettu hakemaan eroa aviomiehestään Bam Margerasta puolisonsa jatkuvan huumeiden ja alkoholin väärinkäytön, epävakaan käytöksen ja sen vuoksi, ettei Margera pysty tarjoamaan tukea tai elatusta hänelle ja heidän pojalleen, asianajaja David Glass toteaa lausunnossa.

– Nikki on tehnyt kaikkensa, jotta Bam raitistuisi ja jotta perhe pysyisi kasassa, lausunnossa kerrotaan.

Margera ja Boyd ovat olleet naimisissa vuodesta 2013. Kyseessä on Jackass-tähden toinen avioliitto, sillä ennen Boydia Margera oli naimisissa Missy Rothsteinin kanssa vuosina 2007–2012.

Margeran ja Boydin avioliitto on varsinkin viime vuosina kokenut kolauksia, sillä Margera on ollut useasti tekemisissä virkavallan kanssa ja hän on karkaillut vieroitushoidosta.

Myös Margeran ystävä, toinen Jackass-tähti Steve-O, kertoi vastikään Peoplen mukaan olevansa huolissaan Margerasta. Steve-O kommentoi Margeran Instagram-julkaisuun, mutta nyt kommentti on poistettu. On epäselvää, mihin julkaisuun Steve-O kommentoi. Tähti kertoi olevansa valmistautunut Margeran kuolinuutisiin.

– Bam, olit eilen 5-vuotiaan poikasi kanssa show’ssani ja olit kiitollinen siitä, että sait viettää aikaa hänen kanssaan. Heti, kun lähdit, valvoit koko yön käyttäen päihteitä. Sanot, että haluat säilyttää suhteen poikaasi, mutta tekosi takaavat täysin päinvastaisen tilanteen. Toin sinut kiertueelleni mukaan, jotta ymmärtäisit, että voisit saada jotain tällaista, jos raitistuisit, itsekin aiemmin päihdeongelmainen Steve-O kirjoitti jo nyt poistetussa Instagram-kommentissa.

– Olen yrittänyt kaikkeni, mutta en voi pakottaa sinua hoitoon. Toivoisin, että ymmärrät, kuinka paljon vihaan sitä tunnetta, jossa valmistaudun kuolemaasi, mutta teet hyvin selväksi sen, ettei tässä ole muuta vaihtoehtoa. Olet kuolemassa, veljeni, ja on hirveää, etten voi tehdä asialle mitään, Steve-O kirjoitti.