Sexmane häkeltyy Isaac-veljensä tempauksesta tv:ssä – iskee terävän letkautuksen yleisön edessä

Sexmane on Laulu rakkaudelle -ohjelmassa yllättämässä Susijengin ex-kapteenia, kunnes asetelma kääntyy ja hän joutuukin itse yllätettävän penkkiin. Kaiken takana on rakas isoveli Isaac Sene.

Äskettäin vuoden kotimaisen artistin Emma-pystin saanut artisti Sexmane eli Max Sene, 22, yllätetään totaalisesti tuoreimmassa Laulu rakkaudelle -jaksossa.

Sexmane on saapunut kuvauksiin yllättämään Susijengin ex-kapteenia Shawn Huffia, joka fanittaa häntä ja hänen musiikkiaan. Yllätys onnistuu mainiosti, mutta esityksen jälkeen juontaja Marja Hintikka pyytääkin Sexmanea jäämään vielä lavalle muiden poistuessa.

Pöllämystynyt Sexmane ei ole uskoa, kun Hintikka pyytää häntä astelemaan yllätettävän penkkiin.

– Siis mitä tää on, Sexmane ihmettelee.

Siilinjärveltä kotoisin oleva Sexmane istuu jännittyneenä piinapenkissä, kunnes lavalle astelee hänen oma veljensä.

Kaiken takana on Sexmanen veli Isaac Sene, 25, joka haluaa yllättää pikkuveljensä. Isaac on myös tunnettu artisti. Yllätyksessä mukana on veljen lisäksi bändikaveri Victor.

Isaac kertoo, että hän on veljensä kanssa äärimmäisen läheinen.

– Tunnemme toisemme paremmin kuin kukaan, olemme tosi läheisiä, hän sanoo.

– Haluan kertoa Maxille, että hän on minulle tosi tärkeä ja oli viime vuonna tosi iso moottori, että jaksoin, kun ei ollut helppoa. Max oli tosi iso tuki mulle, Isaac kiittelee.

Yllätys on ennen kaikkea lahja ja kunnianosoitus pikkuveljelle.

– Olen tosi ylpeä siitä mitä hän tekee ja millainen hänestä on tullut, Isaac lisää.

Kappaleeksi Isaac on valinnut Michael Jacksonin Man in the mirror. Kappalevalinnan takana on erityinen merkitys, sillä se viittaa veljesten keskinäiseen vitsailuun.

– Tässä on se hauska juttu, että Max aina dissaa mua mun enkusta ja sanoo, että älä vedä enkuksi, niin nyt valitsin enkunkielisen biisin, Isaac naurahtaa.

Sexmane puhkeaa leveään hymyyn nähdessään isoveljensä lavalla. Esityksen jälkeen veljesten lämpimät ja vilpittömät välit eivät jää huomaamatta.

– Siis tää tuli puskista! Sexmane sanoo halattuaan veljeään.

Sexmane päästää heti suustaan veljensä oletusten mukaisesti terävän kuittauksen.

– Milloin olet oppinut englantia? Sexmane virnuilee saaden yleisön nauramaan.

– En oikeasti tiennyt, tykkääkö Max tästä vai suuttuisiko hän siitä, että vedän enkkua telkkarissa, Isaac nauraa.

Veljekset halaavat lämpimästi toisiaan.

– Tää oli ihan himmee, Sexmane hehkuttaa.

Isaac Sene valitsi rohkeasti englanninkielisen kappaleen, joka poiki lopulta kiitoksia myös Sexmanelta.

Siilinjärveltä kotoisin olevat Sexmane ja Isaac ovat lahjakkaasta perheestä. Myös heidän veljensä Adi Sene tekee musiikkia.

Veljeksillä on myös uskonnollinen tausta. Heidän perheensä on lestadiolainen.

– Kyllähän se [lestadiolaisuus] on näkynyt. Ei siellä kuunnella rytmimusiikkia tai katsota töllöä, Sexmane kertoi IS:lle Emma-gaalassa helmikuussa.

Lue lisää: Verkkariasussa punaiselle matolle saapunut räppäri Sexmane kertoo lestadiolaistaustastaan: ”Ajan varmaan Porschellani Suviseuroihin"

Laulu rakkaudelle sunnuntaisin MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla kello 19.30.