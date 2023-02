Tom Cruise tupsahti Oscar-lounaalle hätkähdyttävän näköisenä – ”Trump-tason tekorusketus”

Näyttelijäsuuruus Tom Cruise ilmaantui Oscar-ehdokkaiden lounastapahtumaan ulkoisesti muuttuneena miehenä.

Tähtinäyttelijä Tom Cruise pamahti Oscar-gaalaehdokkaiden lounastapahtumaan uudella tyylillä varustettuna.

60-vuotias näyttelijäsuuruus oli sonnustautunut siniseen kolmiosaiseen pukuun ja lisäksi kasvattanut kuontalonsa selvästi tavanomaista pidemmäksi. Pelkästään uusi hiustyyli ei kuitenkaan varastanut huomiota, sillä Cruise on hankkinut itselleen erittäin vahvan rusketuksen.

Cruisen päivetys on niin voimakas, että monet miehen fanit uskovat sen olleen peräisin suoraan suihkupurkista, ei suinkaan auringosta. Lisäksi sosiaalisessa mediassa nostettiin esiin, että Cruisen rusketus muistuttaa hyvinkin läheisesti toista julkimo.

Kyseessä on totta kai Donald Trump. Entisen presidentin suorastaan oranssi olemus on yhtä ikoninen osa Trump-tyyliä kuin hänen paikalleen lukittuneet kultaiset kutrinsa.

Kuin kaksi marjaa? Tom Cruisen rusketus saattoi jättää jopa Trumpin varjoonsa.

Cruisen muuttuneesta tyylistä huolimatta hän oli suosittua seuraa lounaalla. Tähtinäyttelijä vietti aikaa muun muassa Michelle Yeohin, Austin Butlerin, Steven Spielbergin ja Brendan Fraserin kanssa.

Läheisissä tunnelmissa Cruise kuvattiin myös Jamie Lee Curtisin kanssa. Kymmenistä kauhuelokuvarooleistaankin tunnettu Curtis vaikutti lähes järkyttyneeltä, joskin tiedossa ei ole, aiheuttiko shokkireaktion Cruisen rusketus, hiustyyli vai kenties jokin muu syy.

Cruise oli lounaalla mukana Top Gun: Maverick -elokuvansa ansiosta. 80-luvun klassikon elvyttänyt megahitti on ehdolla vuoden elokuvaksi. Itse Oscar-gaala pidetään maaliskuun 13. päivä.

Uuden Top Gunin ohella tuosta suurtittelistä kisaavat All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Triangle of Sadness sekä Women Talking.