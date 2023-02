Suvi Teräsniska saa tv:ssä jättiyllätyksen Oskari-veljeltään – laulajan heitto saa yleisön repeämään nauruun

Suvi Teräsniskan veli Oskari Teräsniska kertoo, että sisaruksia yhdistää muun muassa samanlainen huumorintaju. Laulu rakkaudelle -jakson yllätykseen osallistuivat myös Leri Leskinen ja Rajaton-yhtye.

Suomalaiset valloittaneen Laulu rakkaudelle -ohjelman kolmannessa jaksossa yllätettävän penkkiin astelee laulaja Suvi Teräsniska, 33.

Jo pienenä Abba-yhtyeeseen rakastunut Suvi saa aiheeseen sopivan yllätyksen omalta pikkuveljeltään Oskari Teräsniskalta, musiikkialan moniosaajalta ja ystävältään Leri Leskiseltä sekä Rajaton-yhtyeeltä.

Noin 10 vuotta Suvia nuorempi Oskari-veli kertoo, että he ovat siskonsa kanssa paljon tekemisissä.

– Suvi on rakas siskoni, meillä on tosi läheinen suhde. Meillä on sama huumorintaju. Puhumme jääkiekosta, musiikista, sketsiohjelmista… Oskari kuvailee.

– Suvi on todella hyvä ystävä, todella henkeen ja vereen pitää omiensa puolta, Leri kertoo.

Yllätettävän roolissa oleminen ei ole kuitenkaan helppoa Suville. Hän kertoo rakastavansa juhlien järjestämistä, mutta juhlien keskipisteenä oleminen puolestaan on haastavaa.

– Oli ihana tehdä pikkuveljen ylioppilasjuhlia muutama vuosi sitten, kun joku muu oli juhlakalu. Valokeilassa oleminen ei ole mieluisin paikka, Suvi myöntää.

Jännittynyt Suvi istuu piinapenkkiin ja hymyilee leveästi nähdessään kovasti arvostamansa Rajaton-yhtyeen. He esittävät Suville todellisen Abba-kimaran, johon kuuluvat muun muassa hitit Dancing Queen ja Voulez-Vous.

Suvi joutuu kaivamaan kesken esityksen nenäliinan esiin ja pyyhkimään onnenkyyneleitään.

Noin 10 vuotta nuorempi Oskari-veli on Suville äärimmäisen tärkeä.

Suurin yllätys on esityksen lopussa, kun Oskari-veli astelee lavalle. Suvi kirmaa veljensä luokse kiljahtaen.

– Mitä sä täällä! Suvi hihkuu ja halaa veljeään.

– Oliko siistiä? Oskari kysyy.

– Oli siistiä, tämä oli nyt ihan liikaa! Suvi huudahtaa katsoen veljeään.

Sisarukset kertovat, että perheessä on kuunneltu aina paljon Abbaa.

– Olen saanut pikkasen häneenkin iskostettua rakkautta Abba-musiikkia kohtaan, Suvi sanoo.

Oskari heltyy kuvailemaan siskoa ylistävin sanoin yleisön edessä.

– Suvi on paras sisko mitä voisi kuvitella, Oskari tunnustaa.

– Ja ainoa, Suvi lisää reveten nauruun.

Suvin heitto saa myös yleisön purskahtamaan estottomaan nauruun. Pikkuveli ei jää sanattomaksi, vaan jatkaa kehujaan.

– Ainoa. Samalla paras, Oskari myhäilee.

Laulu rakkaudelle sunnuntaisin MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla kello 19.30.

