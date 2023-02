Kotilääkäri: Maria Kuusiluoma, 53, katsoi eron jälkeen peiliin ja järkyttyi – treenasi itselleen "terhakan takapuolen"

Maria Kuusiluoma kertoo Kotilääkäri-lehdelle kunnianhimoisesta salitreenaamisestaan.

Näyttelijä Maria Kuusiluoma erosi pari vuotta sitten yli 15 vuoden avioliitosta. Siitä alkoi täysin uusi luku näyttelijän elämässä.

Kuusiluoma, 53, kertoo Kotilääkäri-lehdessä aloittaneensa vuosi sitten tavoitteellisen kuntosaliharjoittelun. Hän muistaa kirkkaasti hetken, jolloin hän päätti aloittaa salitreenauksen.

– Olin menossa lasteni kanssa uimarannalle. Katsoin itseäni peilistä ja järkytyin. Minusta tuntui siltä, että takapuoleni roikkuu kohti maata, hän avautuu lehdessä.

– Päätin, että nyt treenaan hanurini ja pääkoppani kuntoon.

Kuusiluoma kertoo Kotilääkäri-lehdessä treenaavansa neljä kertaa viikossa. Hänen personal trainerinsa on myös suunnitellut ruokavalion. Aiemminkin hän oli harrastanut liikuntaa, mutta ei lihaskuntoharjoittelua.

– On täysin ok motivoitua urheilemaan ulkonäkösyistä. Sillä ei ole väliä, minkä takia treenaa, pääasia on lähteä liikkeelle. Iän myötä lihaskunto hupenee, joten viisikymppisen on entistä tärkeämpää suunnata salille, hän ruotii haastattelussa.

Kotilääkäri-lehden mukaan Kuusiluoman paino on noussut viisi kiloa lihasmassan kasvun myötä.

– Harrastukseni on tuonut minulle rohkeutta ja itsevarmuutta. Ilahdun myös siitä, että peilistä näkyy terhakampi takalisto.

Itsestään huolehtiminen on näyttelijälle tärkeää.

Maria Kuusiluomalla on 11-vuotias tytär ja 13-vuotias poika ex-puolisonsa kanssa.

Kuusiluoma kertoi hiljattain Me Naisille kokeilleensa Tinderiä kumppanin löytämiseen. Hän kuitenkin kokee, etteivät Tinder tai muutkaan deittisovellukset ole häntä varten. Hänen mukaansa oli hankalaa, kun moni tutustui häneen näyttelijänä, ei Mariana.

Kuusiluoma kertoi haastattelussa huomanneensa, kuinka odotukset kumppanin suhteen ovat keski-iässä toisenlaisia kuin nuorempana.

– Tämän ikäisenä en enää hae lapsille isää. Haku perustuu ihan eri asioihin. Jos joku olisi kertonut tämän minulle, kun sain nelikymppisenä lapset, en olisi käsittänyt, mistä puhutaan, hän totesi.

– Nyt haen parisuhdetta, jossa jaetaan maailmat.

Kuusiluoma on ollut koko uransa ajan Kansallisteatterissa, jonne hänet pestattiin heti Teatterikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen.

Kuusiluoma näytteli myös tv-sarjassa Keisari Aarnio. Hänen muistetuin tv-työnsä on ollut pääosa Käenpesä-sarjassa, jonka ensimmäinen esityskausi oli vuonna 2004.