Moni pitää Niina Lahtista ärsyttävänä – tv-suosikki tietää hyvin miksi

Putouksen juontajana nähty Lahtinen on tottunut olemaan hauska. Aina hän ei halua olla sitä ja silloin hän hakeutuu eläinten seuraan.

Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja juontaja. Niina Lahtinen on suomalaisen komediakentän moniosaaja, jota voisi kuvailla kaikilla näillä titteleillä. Niistä viimeisimmän Lahtinen sai aloittaessaan tänä keväänä Putous-ohjelman juontajana.

Lauantai-iltaisin upeissa luomuksissa nähty komedienne saapuu nyt paikalle harmaissa verkkarihousuissa, joihin on verhoiltu teksti Anita Show Team. Ne ovat vuodelta 1999, kun Lahtinen oli mukana Ruotsin laivalla Anita Hirvosen showryhmässä yhdessä näyttelijä-juontaja Janne Katajan, drag-artisti Jukka Kurosen sekä näyttelijä Ulla Virtasen kanssa.

– Olen hirveän huono heittämään vaatteita roskiin, Lahtinen kertoo.

Lahtinen ei omasta mielestään ole lainkaan visuaalinen, minkä vuoksi esimerkiksi vaatetuksen miettiminen ei ole hänen vahvinta alaansa. Hänen osaamisensa on muualla, kuten käsikirjoittamisessa tai näyttelemisessä.

Sitä osaamista Lahtinen on hyödyntänyt myös Putouksessa, sillä hän toimi aiemmin ohjelman ohjaajana ja käsikirjoittajana. Suoran ohjelman viikoittainen juontaminen oli uusi aluevaltaus, eikä Lahtinen peittele sitä, etteikö pyyntö tulla juontamaan olisi ollut pieni yllätys.

– Ensin ajattelin, että voi ei, Lahtinen muistelee.

Juontaminen on osoittautunut kuitenkin mielekkääksi.

– Voin viikonloput ottaa rennosti, kun ei tarvitse yhtään stressata tulevaa viikkoa. Ohjaajana ja käsikirjoittajana piti heti suoran jälkeen alkaa miettimään seuraavaa lähetystä.

Teatteri ja näyttämö vetivät Lahtista puoleensa jo nuorena.

Lahtinen on kokenut tekijä, mutta silti hän kuvailee jännittäneensä ”ihan kamalasti” kauden ensimmäistä lähetystä.

– Olin ajatellut etukäteen, että täytyy olla rauhallinen ja muistaa olla huutamatta. Sitten kun katsoin sitä jälkeenpäin ajattelin, mitä ihmettä sinä ämmä huudat siellä. Liven ja yleisön energia nostaa adrenaliinia niin, että alkaa äänentaso nousta.

Toisessa jaksossa Lahtinen keskittyi juontamaan rauhallisemmin ja ohjaaja Antti Tuomas Heikkiseltäkin tuli kehuja. Kolmannessa jaksossa sitten taas sattui ja tapahtui, mutta sitäkin Lahtinen muistelee nauraen.

– Koko työryhmällä oli jakson aikana sellainen olo, että ei oikein pääse tämän kelkan kyytiin ja roikuimme vain raahautuen perässä.

Juontajana Lahtinen kokee saaneensa vain kannustavaa palautetta. Sosiaalisesta mediasta hän ei käy lukemassa itseensä liittyvää kommentointia lainkaan.

– Ohjaajana minua aina ärsytti, kun esiintyjät kävivät jostain Jodelista lukemassa, että pitäisi olla enemmän tällainen tai tuollainen.

Palautetta Lahtinen kuuntelee oikeastaan vain itseään ylemmiltä tahoilta, muuten hän keskittyy tekemään sitä, mitä hän osaa.

Lahtinen on tehnyt myös poliittisia satiireja. Niiden pariin hän päätyi ”harrastellessaan politiikkaa” oikeassa elämässä.

Kahden lapsen äiti on tottunut siihen, ettei kotona hänen töistään piitata sen kummemmin. Lapset taas ovat tottuneet siihen, että molemmat vanhemmat ovat jatkuvasti esillä.

– Esikoiseni kyllä sunnuntaina soitti ja kertoi katsoneensa lähetyksen. Hän sanoi, että olit äiti ihan hyvä. Että kiitos tästä kannustavasta palautteesta rakas.

Hauskuudesta on muodostunut Lahtiselle ammatti ja hän kuvailee sen tapahtuneen luontaisesti.

Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen komedienne pääsi opiskelemaan Turun taideakatemiaan teatteria. Siellä Lahtinen huomasi suuntautuvansa koko ajan viihteellisemmän työn suuntaan.

– Jos saan tehdä mitä vain, mieleni tekee hassutella. Silloin tajusin, että vaikka kuinka yrittäisin tehdä vakavaa, niin siinä oli komedian sävy.

Lahtinen ei pysty olemaan liian vakava, koska silloinkin alkaa naurattamaan.

Viimeistään komedian sävyjä mukaan tuli siinä vaiheessa, kun Lahtinen alkoi vakavasti tehdessään itse nauramaan itselleen.

– Totesin, että tällä lailla tämä menee ja en voi karvoilleni mitään.

Sanavalmiin komediennen suu toimii usein nopeammin kuin pää ja vaikka yleensä se toimii Lahtisen eduksi, mahtuu joukkoon myös poikkeuksia. Improvisaatiohetkissä suusta pääsee välillä asioita, joita ei oikeasti tarkoita.

– Sitten siinä on se varjopuoli, että joskus saatan sanoa jotain aivan hirveää ja jälkikäteen surettaa.

Mitä sellaista sitten on tullut sanottua, joka on jäänyt myöhemmin harmittamaan?

– En minä halua, että sitä kirjoitetaan lehteen, Lahtinen naurahtaa.

Elämässä Lahtinen on oppinut mallin, jonka mukaan on pärjättävä.

Ulkopuoliset usein mieltävät Lahtisen naiskoomikoksi. Hän itse pitää itseään ihan vain koomikkona. Suosittua Siskonpeti-sarjaa on myös kutsuttu feministiseksi komediaksi, koska sen päärooleissa on naisia.

– Emme me ajatelleet, että nyt tehdään feminististä komediaa. Me pyrimme tekemään sketsisarjan asioista, jotka naurattavat meitä.

Lahtinen ei esimerkiksi koe menestymisen olleen vaikeampaa sen vuoksi, että hän on nainen.

– Olemme ystävieni kanssa ihan samalla tavalla kamppailleet sukupuolesta riippumatta, että saamme jalansijaa viihdealalle.

Hetken pohdittuaan Lahtinen kuitenkin toteaa, että stand up -komiikan parissa naisia näkyy kyllä miehiä vähemmän. Kollega Pirjo Heikkilä on joskus pitänyt stand up -kurssin nimenomaan naisille, jotta heitä saataisiin alalle enemmän.

– Esimerkiksi Krisse Salmisen aloittaessa, ei siellä tyyliin ollut muita naisia. On se selvästi ollut harvinaisempaa varsinkin stand upin saralla, edelleen tänä päivänäkin.

Lahtinen ei kuitenkaan koe olevansa oikea ihminen kommentoimaan sitä, minkä vuoksi naisien edustus on komiikan parissa vähäisempää.

– Tästä voi varmaan tieteilijät sanoa, mistä se johtuu. Olen lukenut siitä, ettei naisia ikään kuin palkita hauskuudesta. Siinä on sellainen historiallinen perinne, että naisten menestys ihmissuhdemarkkinoilla on mitattu enemmän viehättävyyden kuin esimerkiksi hauskuuden mukaan.

Hauskuutta Lahtinen kertoo itse kyllä pitävänsä viehättävänä.

– Se ei enää ole niinkään, että mies naurattaa ja nainen nauraa.

Sen Lahtinen kyllä uskoo pitävän paikkansa, että naiset saattavat usein jäädä palkka-asioissa alakynteen. Hänen mukaansa alalla puhutaan muutenkin aiheesta melko vähän ääneen.

– Kokemukseni mukaan miehillä on enemmän pokkaa pyytää rahaa. Esimerkiksi sen takia en ole vuosikausiin enää neuvotellut palkkojani, vaan olen palkannut miehen tekemään sen puolestani.

Kokenut tekijä toteaa, ettei hän itse osaa vaatia tekemästään työstään tarpeeksi palkkaa. Siksi hän on onnellinen, kun ne asiat hoitaa nyt joku muu.

Koomikot tuovat ihmisille iloa ja hauskuutta, mutta jakavat usein mielipiteitä myös toiseen suuntaan. Kysyttäessä, onko Lahtista ikinä kutsuttu ärsyttäväksi, suosittu komedienne alkaa nauramaan kovaäänisesti.

– Totta kai olen kohdannut sitä. Se on ihan totta, olen omasta mielestänikin todella ärsyttävä.

Lahtinen ei halua lukea netistä, mitä mieltä ihmiset hänestä ovat.

Syitä Lahtinen ei osaa sanoa, mutta ehkä tilaa ottavat tai näkyvästi esillä olevat ihmiset koetaan helposti ärsyttävinä. Se ei vaikuta haittaavan Lahtista tippaakaan, sillä pitäähän hän itsekin monia ihmisiä ärsyttävinä.

– Isäni on opettanut, että täytyy pystyä nauramaan itselleen. Sitä olen jotenkin viljellyt koko elämäni niin, että pilkkaan lempeästi kaikkia läsnäolijoita ja sillä metodilla mennään.

Itselleen täytyy myös Lahtisen mielestä osata nauraa. Se on taito, joka auttaa etenkin viihdealalla toimiessa. Sekin on kuitenkin ok, jos se ei aina onnistu.

– Välillä täytyy antaa itsensä mennä oikein kunnon surkeuteen ja mennä kotiin, sammuttaa valot ja alkaa vain itkemään. Sitten se alkaa jo pikku hiljaa naurattamaan, kuinka surkea oikein olen.

Hauskuus on sanavalmiille Lahtiselle luontaista, mutta hän myöntää sen aiheuttavan välillä paineita.

” Olen aina sanonut, että yksi syy miksi pidän koirien ja hevosien kanssa olemisesta on, ettei niiden kanssa tarvitse olla yhtään hauska.

– Kun sut komedienneksi palkataan, niin kyllähän se on oletus, että pitää olla hauska. Ihan sama missä keikalla olen, niin on siinä naurattamisen paine.

Lahtinen muistelee aikaansa Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmassa, kun vetovastuussa ollut Henkka Hyppönen antoi tärkeän ohjeen.

– Aina ei tarvitse olla hauska, vaan joskus voi olla ihan vaan asiaa, Lahtinen muistelee.

– Olen aina sanonut, että yksi syy miksi pidän koirien ja hevosien kanssa olemisesta on, ettei niiden kanssa tarvitse olla yhtään hauska. Ne opettavat myös läsnäoloa.

Juontopesti Putouksessa päättyy lauantai-iltana 11. maaliskuuta, ja Lahtisen katse on innokkaasti suunnattu jo tuleviin projekteihin.

Aikoinaan Janne Katajan taikurin avustajana työskennellyt Lahtinen pääsee verestämään muistojaan ohjatessaan ja käsikirjoittaessaan Suomen Komediateatterin kevään Viimeinen Illuusio -näytelmää.

Katajan, Kiti Kokkosen ja taikuri Joni Pakasen tähdittämä show saa ensi-iltansa vappuna.

Musikaaleja rakastava Lahtinen kertoo suosikikseen Chicago -musikaalin.

Sen lisäksi Lahtinen hihkuu innosta puhuessaan Samppalinnan kesäteatterin tulevasta 9 TO 5 – HOMMAT HOITUU! -esityksestä. Dolly Partonin Broadway-musikaaliin perustuvassa näytelmässä Lahtinen tekee elämänsä ensimmäisen musikaalin pääroolin.

– Olen hirveän innoissani senkin takia, että roolini on selkeästi kirjoitettu tällaiselle vanhemmalle komediennelle.

Lahtinen kertoo pitävänsä laulamisesta ja tanssimisesta todella paljon. Aiemmin hän kävi lastensa kanssa joka kesä musiikkileirillä, kun lapset aloittivat sellon soittamisen.

– Ajattelin, että minäkin aloitan niin voimme idyllisesti soittaa joka joulu sitten kolmistaan. No emme ole ikinä soittaneet, mutta se oli ihana utopia.

Loppukevät ja kesä ovat siis kiireisiä, mutta siitä Lahtinen tykkää.

– Saan työkseni vitsailla Suomen hauskimpien ihmisten kanssa, niin se on todella kivaa. Siitäkin monet maksavat, että pääsevät perjantaisin töiden jälkeen kavereiden kanssa vitsailemaan – minä saan tehdä sitä työkseni.

