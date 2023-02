- Pitäisikö tuota kättä näyttää lääkärille? seuraajat kysyvät.

Malli ja televisiopersoona Kendall Jenneristä tuli viimeisin Kardashianin klaaniin kuuluva, jota epäillään pieleen menneestä photoshop-muokkauksesta, Toofab-sivusto kirjoittaa.

Fanien mukaan 27-vuotiaan mallin Instagramissa julkaisemassa bikinikuvassa kaikki ei ole kohdallaan. Tarkkasilmäiset seuraajat kiinnittivät huomionsa Jennerin oikeaan käteen, jonka sormet vaikuttavat heidän mielestään ”pitkänomaisilta” – aivan kuin Everything Everywhere All at Once -elokuvassa konsanaan.

– Pitäisikö tuota kättä näyttää lääkärille? eräs seuraajista kysyi.

– Toivottavasti olet okei. Jäivätkö sormesi sulkeutuvan oven väliin? toinen ihmetteli.

Kyseinen valokuvakuva näkyy myös upotusta klikkaamalla päivityksen neljäntenä kuvana.

Jennerin perhettä ja ystäviä seuraajien sormikommentit eivät häirinneet, vaan he kehuivat otosta estoitta.

– Olet täydellinen, Kendallin äiti Kris Jenner totesi.

– Suosikkikuvani sinusta – koskaan, somepersoona Addison Rae kehaisi.

Kendall Jenner ei ole ainoa Kardashian, jota on syytetty somekuviensa käsittelystä.

Lokakuussa Khloe Kardashianin väitettiin peukaloineen Instagram-kuvaansa laihemmaksi. Kardashian itse reagoi huomioihin poistamalla koko julkaisun.

Lue lisää: Khloe Kardashianin oudot kurvit pöyristyttävät jälleen – tuore somekuva katosi äkillisesti

IS on kertonut myös kahdesta tapauksesta, joissa Khloén vanhempi sisko ja räppäri Kanye Westin ex-vaimonakin tunnettu Kim Kardashian on narahtanut kiusallisesta Photoshop-kikkailusta.

Lue lisää: Narahtiko Kim Kardashian taas kiusallisesta Photoshop-mokasta? Seuraajat äimistyivät, kun kuvasta paljastui erikoinen yksityiskohta

Ensimmäisessä uima-altaalla drinkkiä siemailevan Kardashianin hartia oli hämmästyttävästi kutistunut. Toisessa tapauksessa hän oli puolestaan vaihtanut poikansa Saintin lippalakin värin kirkkaanpunaisesta ruskeaksi – tosin vain useampia kuvia sisältävän julkaisun ensimmäisessä kuvassa. Miksikö? No, todennäköisesti siksi, ettei punainen hattu paistaisi muuten ruskeaan ja kultaan vivahtavassa valokuvassa.

Myös muun muassa Page Six -lehti on koonnut listan Kardashianien kummallisista kuvanmuokkauksista.

Kavalkadista löytyy litistyneitä jalkoja, oudon mallisia käsiä sekä mystisesti kadonnut napa.