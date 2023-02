Marion Rung muutti vuokrayksiöön ja aloitti uuden elämän yksin – arki muuttui täysin avioeron jälkeen

Avioeron myötä Marion Rung muutti yksiöön ja elää nyt itsenäistä elämänvaihetta.

KUVAUKSET studiossa ovat ohi, ja laulaja Marion Rung, 77, istahtaa sohvalle syömään lounassalaattiaan. Lautasella on salaatin lisäksi broileria, kananmunaa, fetaa, perunaa ja hernehummusta.

– Nyt, kun asun yksin, ruokaa tulee tehtyä hävettävän vähän, Marion myöntää.

– Joskus tuntuu niin hölmöltä tehdä ruokaa vain itselleen, hän jatkaa.

Aiemmin, kun Marion oli avioliitossa Kalle Munckin kanssa ruokaa tuli tehtyä silloin tällöin. Pariskunta erosi syksyllä 11 vuoden avioliiton jälkeen, ja Marionilla on takanaan iso elämänmuutos.

– Todella iso muutos, mutta aika hyvin menee suoraan sanoen, Marion sanoo.

Marion muutti pois parin yhteisestä asunnosta vuoden lopulla. Uuden asunnon hankkiminen oli iso prosessi, mutta lopulta laulaja löysi mieluisan vuokra-asunnon Helsingistä.

– Olen tyytyväinen elämääni ja uuteen asuntooni. Rakastan perhettäni ja työtäni. En oikein muuta tarvitsekaan, hän sanoo.

Kiitollisuus on elämää ohjaava voimavara.– Yritän joka aamu muistaa kiittää siitä, että olen herännyt tähän päivään.

Tyttärestä ja hänen perheestään oli suuri apu asuntoa etsittäessä. He kiersivät yhdessä asuntonäytöillä ja etsivät Marionille uutta kotia.

– Kun astuin asuntoon sisään, minulla oli heti tunne, että tämä on minun. Se muistutti niin paljon asuntoja, joissa olen asunut yksin aikoinaan. Ihastuin siihen ihan heti.

– Alun perin se on ollut kaksio, mutta jossain vaiheessa siitä on tehty yksiö. Se on ison tuntuinen, ja siinä on iso kylppäri, Marion kiittelee.

Tyttäreltä saatua tukea ja apua uuden elämäntilanteen edessä hän ei voi kyllin kiittää. Tytär auttoi niin asunnon etsimisessä kuin sisustamisessakin.

– He olivat jopa täyttäneet jääkaapin minulle valmiiksi. Siellä oli kaikkea, mitä ihminen voi vähäksi aikaa tarvita. Sen lisäksi oli ostettu perustarvikkeet kuivakaappiin, Marion kertoo.

– Se oli ihan käsittämätöntä. Olin niin kiitollinen.

Siitä lähtien Marion on asunut yksiössään ja kääntänyt uuden sivun elämässään. Kun eropäätös oli tehty, hän tiesi, ettei entiseen olisi paluuta. Marion kertoo, ettei ole ihminen, joka jäisi vellomaan menneeseen, vaan on kääntänyt katseensa kohti tulevaa.

– Se ei tarkoita, etten kelaisi menneisyyttä. Niinhän tekee jokainen. Olen kuitenkin aina katsonut eteenpäin, hän sanoo.

Positiivinen elämänasenne on ollut selviytymiskeino ennenkin. Sitä, miten mieli on säilynyt valoisana vastoinkäymisten keskellä, Marion ei osaa selittää.

– En tiedä, onko se peruspositiivisuus, joka minussa on. Ei sitä voi tappaa kukaan. Se on näkyvissä enemmän tai vähemmän, mutta siellä se on koko ajan.

Marionille elämässä tärkeintä ovat omaiset. – Suhteet heihin on tärkeää pitää kunnossa, hän sanoo.

MARION ei halua ruotia eroaan julkisuudessa, mutta hän muistuttaa, ettei viime syksyn tilanne ollut hänelle ainutlaatuinen elämässä.

– Minusta tuntuu, että jokainen ero elämäni aikana on voimistanut minua. Olen käynyt terapiassa 1990-luvun alussa viiden vuoden ajan silloisen eroni jälkeen. Silloin, kun kaikki lukot alkoivat avautua, tuli sellainen olo, että olen kuin mustassa säkissä, josta en löydä ulos. Mutta sieltä se kasvu alkoi, hän muistelee.

Terapia opetti Marionin luottamaan itseensä ja pitämään omista rajoistaan huolta. Kiltin tytön syndroomasta kärsinyt laulaja sai paremman itsetunnon ja oppi sanomaan mielipiteensä.

– Itsetuntoni romahti aika pahasti silloin aikoinaan, mutta se on kasvanut vuosien varrella. Olen huomannut, ettei kannata odottaa, että kolmen vuoden kuluttua kaikki on hyvin. Voi olla, että onkin, mutta sisäinen kasvu tapahtuu aika hitaasti, hän pohtii.

– Jos ei ole rajoja, ihmiset hyvin herkästi käyttävät hyväksi. On sitäkin tapahtunut minulle.

Työ, jonka Marion aloitti oman hyvinvointinsa puolesta, kantaa hedelmää vielä tänäkin päivänä.

– Nyt vasta tajuan, että olen voimistunut tosi paljon ihmisenä vuosien varrella.

Marion viihtyy vapaa-ajallaan parhaiten ystäviensä ja läheistensä seurassa.– Esiintyjä-Marionin lisäksi olen kotikissa. Viihdyn kotona ja tykkään elää normaalia elämää.

Marion kertoo olevansa ihminen, joka ei odota liikoja, vaan on tyytyväinen siihen, mitä elämä antaa. Mitä ikinä se onkaan.

– Uskon, että jokainen ihminen tulee elämääni tarkoituksenmukaisesti. Ihmiset tulevat joko lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, mutta he tulevat opettamaan minua ihmisenä kehittymisessä, Marion uskoo.

Marion uskoo jälleensyntymiseen ja karman lakiin, jota ohjaa ajatus, että jokaisella teolla on vaikutuksensa elämässä.

– Uskon, että sitä saat, mitä teet muille. Se tulee vastaan jossain vaiheessa. Ei voi vain kävellä läpi elämän kuninkaana ajatellen, että voi tehdä mitä vaan. Pitää oppia kunnioittamaan muita ihmisiä ja olemaan mahdollisimman hyvä toisille, hän miettii.

UUTEEN elämänvaiheeseen kuuluu myös uusi manageri, Eeva Malin, sillä avioeron myötä työnteko aiemman managerin, ex-puoliso Munckin kanssa päättyi. Yhteistyö uuden managerin kanssa tuntuu luontevalta, kun pohjalla on kolmekymmenvuotinen ystävyys.

Marion on vähentänyt keikkailua, mutta kaksikko suunnittelee parhaillaan, millaisia esityksiä voisi olla luvassa tälle vuodelle.

– Rakastan konsertteja. Yritän tehdä asioita, joista todella pidän. Ja teen sellaisella vauhdilla, jollaisesta pidän. En ole mikään nuori tyttö enää, mutta kumma kyllä jaksan aika paljon kaikenlaista, Marion naurahtaa.

Marionin ihmissuhteet ovat aina olleet pitkiä, ja monet ystävyyssuhteetkin kestäneet vuosikymmeniä. Sitä, onko hän avoin uudelle rakkaudelle tulevaisuudessa, hän ei osaa vielä arvuutella.

– Olen siinä tilanteessa nyt, etten osaa sanoa. Erosta on aika lyhyt aika. Elän joka päivä sillä tavalla, miten haluan ja mikä tuntuu hyvältä. Katsotaan, mitä elämä tuo, hän miettii.

– Mikä on tarkoitettu, se tulee. Oli se sitten asia tai ihminen. Se voi tulla määrättyä tehtävää varten elämään, opettamaan jotain. Ihmiset tulevat joksikin aikaa, tai sitten osa voi olla vaikka kolmekymmentä vuotta.

Ei elämä silti aina ole helppoa. Kenellekään, Marion muistuttaa. Silti on hyvä olla kiitollinen ja harjoittaa taitoaan nähdä hyvä.

– Mikään ei ole täällä itsestään selvää. Elämä kestää sen minkä kestää, ja kannattaa olla kiitollinen, koska sillä kaikella on jokin merkitys ihmisenä kehittymisessä.

– Toivon, että saan elää mielenkiintoista elämää ja olla rakkaideni kanssa, tehdä tätä työtä niin kauan kuin jaksan ja ihmiset haluavat kuunnella.

Marion on löytänyt tanssista uuden harrastuksen.

Marion on kiitollinen myös siitä, että on saanut elää terveenä ja energisenä. Kävelyn rinnalle on löytynyt hiljattain uusi harrastus.

– Uusin harrastus on tanssi: jivea, rumbaa, cha cha chata ja muita lattaritansseja. Se on pääharrastukseni tällä hetkellä. Kysyin yhtä pitkään tuntemaani tanssinopettajaa opettamaan minua, ja olemme pyrkineet kahteen kertaan viikossa.

Harrastusten lisäksi Marion viihtyy vapaa-ajallaan ystäviensä ja läheistensä seurassa, mutta yksin oleminen ei ole hänelle mitenkään vaikeaa.

– Minulla on ihan hyvä olla itsekseni. En tarvitse suurta porukkaa ympärilleni. Minulla on paljon tuttuja, mutta hyvin vähän ystäviä, eikä minun ystäväkseni pääse kovin helposti.

– Olen todella tyytyväinen elämääni tällä hetkellä. Kuulostaa hullulta, mutta näin on!

