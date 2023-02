Ylen uutuussarja on poikkeuksellisen karua katsottavaa – lopulta Meri uhkaa räjäyttää koulunsa

Ylen uutuussarja Räjähdysherkkä näyttää teinien koulumaailman karuimmillaan. 16-vuotias Meri on jatkuvan nälvimisen ja porukasta poissulkemisen kohteena, ja lopulta hän alkaa kehitellä kostoiskua.

Sinimustaksi värjätty likainen tukka, musta huppari, mustat silmämeikit ja synkkä katse.

16-vuotias Meri (Minttu Halttula) on outolintu, jota tytöt ja pojat ovat kiusanneet kaikkien kouluvuosien ajan henkisesti ja fyysisesti.

Hänellä ei ole yhtään ystävää, ja sisäinen epävarmuus näyttäytyy hyökkäävyytenä ihmisiä kohtaan, sillä hän ei luota muihin.

Kotona hän paiskoo ovia vanhempiensa edessä, kiroilee rankasti ja pelaa netissä hollantilaisen poikaystävän kanssa väkivaltaisia videopelejä – kunnes hänet jätetään.

Kunnanhallituksessa istuva myyntijohtajaäiti (Karoliina Blackburn) ja ylihuolehtiva isä (Mikko Nousiainen) eivät aavista lainkaan, miten ahdistunut olo heidän tyttärellään on.

Lempeät vanhemmat ostelevat tyttärelleen tavaraa, mutta todellinen kohtaaminen ja kommunikointi puuttuu, sillä vanhemmilla ei ole keinoja kohdata lastaan aidosti.

Näistä lähtökohdista alkaa kahdeksanosainen, koulumaailmaan sijoittuva Ylen uusi draamasarja Räjähdysherkkä.

Avausjakso on karua katsottavaa: ensin Meriä kiusataan armotta ja sen jälkeen hänen puolustusreaktioitaan kuvataan ja julkaistaan Youtubessa. Niissä näkyy raivostunut Meri, joka yrittää huutaa pahaa oloaan ulos.

Meri elää synkissä vesissä, sillä hänellä ei ole lainkaan ystäviä ja koulukaverit tuntuvat haluavan hänelle pelkkää pahaa.

Koulukiusaaminen on sarjassa räikeää – ja samalla myös hyvin uskottavaa, surullista ja monille ikävä kyllä myös samaistuttavaa.

Nuoret näyttelijät myös näyttelevät kohtaukset erinomaisesti.

Meri jätetään täysin muun luokan ulkopuolelle ilman mitään selkeää syytä, sillä Meri itse pyrkii olemaan kaikille vain huomaamatonta tapettia. Hänestä liikkuu ilkeitä, tekaistuja juoruja.

Luokan hyväosaiset, nätit ja kauniisti pukeutuneet lettipäiset tytöt huutelevat ikävästi ja kihertävät ja osoittelevat Meriä.

Merin sisällä kiehuu painekattila, joka on räjähtämäisillään.

Sarjan nimi Räjähdysherkkä viittaa myös tuleviin tapahtumiin: Meri saa kesken koulupäivän sattuneen tapahtuman vuoksi kostoidean ja alkaa rakentaa koulukavereilleen suunnattua pommia. Hän tilaa pommiaineksia netistä.

Sattuman kautta Meri tutustuu lämminhenkiseen, goottihenkisesti pukeutuvaan Janitaan (Elsa Lagerstedt), joka on äitinsä omaishoitaja. Janitalla ei ole kaupungissa Merin tavoin yhtään ystävää.

He päätyvät viettämään aikaa nettikiusaamisen uhriksi niin ikään joutuvan Merin luokkakaverin Kristianin (Pyry Rautiainen) kanssa. Yhdessä kolmikko alkaa edistää kuolettavaa kostoiskua.

Sarjan toinen jakso on hieman avausjaksoa valoisampi, sillä enää Meri ei ole täysin yksin. Tarinassa kyse onkin ennen kaikkea ystävyyden pelastavasta voimasta.

– Sarjassa on rankkoja tapahtumia, mutta käsittelemme aihetta lopulta lohdullisella ja toivorikkaalla tavalla, käsikirjoittaja Pilke Salo sanoo.

– Tässä sarjassa syrjityksi tulleen Merin käännekohtana on ystävyys ja nähdyksi tuleminen.

Pääosissa ovat Minttu Halttula (Meri, kesk.), Pyry Rautiainen (Kristian) ja Elsa Lagerstedt (Janita).

Salo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että kiusaamisen sijaan puhutaan nykyään yhä useammin kouluväkivallasta, sillä siitähän on kysymys: henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Päähenkilö Meri joutuu kohtaamaan molempia.

– Kyse ei ole siitä, että yksilössä olisi vikaa, vaan siitä, että kiusaamisen kulttuurista on tullut jotenkin hyväksyttyä yhteisössä, jossa sitä esiintyy, Salo sanoo.

– Tämä on yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa jollain tavalla kaikkia meitä. On tärkeää käsitellä aihetta ja sen seurauksia sekä purkaa siihen liittyviä stigmoja ja traumoja vastuullisesti, eikä työntää aihetta piiloon.

Kouluväkivalta ja lasten ja nuorten kokemat paineet ovat teemana helmikuussa Teema & Fem-kanavalla.

Kahdeksanosaisen sarjan ovat käsikirjoittaneet Pilke Salo, Milla X. Tuokkola ja J.J. Vanhanen. He tutustuivat toisiinsa ryhmäkäsikirjoittamiskoulutuksessa, kehittelivät ideaa koulutuksen ajan ja tekivät aiheesta tarkkaa taustatutkimusta.

– Luimme katkeruuspohjaiseen väkivaltaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä haastattelimme lastensuojelun asiantuntijoita ja KRP:n poliiseja. HUS:n psykologian ja psykiatrian asiantuntija toimi käsikirjoituksen koelukijana, Salo kertoo.

Ryhmä esitteli ohjelmaidean Ylelle, joka oli yksi koulutuksen rahoittajista, ja Yle halusi jatkaa sarjan kehittelyä.

Sarjan ohjaaja Petra Lumioksa kuvailee tärkeää tarinaa omakohtaiseksi.

– Projekti on ollut lähellä sydäntä, sillä aihe koskettaa myös itseäni henkilökohtaisesti. On ohjaajan näkökulmasta antoisaa, että tarinassa on hurjasta lähtökohdastaan huolimatta paljon eri sävyjä, lämpöä ja kepeyttäkin.

Räjähdysherkkä julkaistaan tiistaina 14.2. Yle Areenassa.