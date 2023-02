Lähteet: Kohupari Megan Fox ja Machine Gun Kelly ilmiriidassa – ”Megan riisui kihlasormuksen”

Megan Foxin Instagram-tilin kryptisiä julkaisuja seurannut yhtäkkinen katoaminen on käynnistänyt villin huhumyllyn.

Näyttelijä Megan Foxin käytös sosiaalisessa mediassa käynnisti viikonloppuna todellisen huhumyllyn.

Kaikki alkoi siitä, kun Fox julkaisi Instagram-tililleen videon, jossa mukana oli ote Beyoncén kappaleesta Pray You Catch Me. Kappaleen uskotaan olleen viesti Foxin kihlatulleen, rap-artisti Machine Gun Kellylle, sillä kappaleen kertoja syyttää rakastaan pettämisestä.

Foxin tilitä katosivat ensin parin yhteiskuvat, mutta pian koko tili hävisi eetteriin. Ennen tilin katoamista Fox lopetti lähes kaikkien tilien seuraamisen, mutta säästi kolme: Laulaja Harry Stylesin, näyttelijä Timothee Chalamet:n, sekä rap-legenda Eminemin, joka tunnetusti ei ole väleissä Foxin kihlatun kanssa.

Machine Gun Kelly ja Megan Fox ovat pitäneet yhtä vuodesta 2020.

Kellyn tilillä yhteiskuviakin on edelleen, mutta nyt huhut kertovat, että julkkisparilla on meneillään raju riita.

Peoplen siteeraaman nimettömän lähteen mukaan pari riiteli viikonloppuna ja tuon riidan jäljiltä Fox, 36, ei suostu edes puhumaan Kellylle, 32.

– Kihlausta ei ole peruttu, mutta Megan riisui sormuksensa. Heillä on ollut ennenkin riitoja, mutta tämä näyttää aika vakavalta, lehden lähde pohtii.

Foxia ei nähty esimerkiksi Sports Illustratedin Super Bowl -juhlissa, joissa Kelly esiintyi. Rap-artisti Draken juhlissa perjantaina pari oli nähty Peoplen lähteiden mukaan yhdessä, joten mahdollinen riitä ajoittunee näiden kahden tapahtuman välille.

Sosiaalisessa mediassa pyörivien huhujen mukaan Kelly olisi pettänyt Foxia kitaristinsa Sophie Lloydin kanssa. Tästä Instagramin kommenteissa vihjanneelle ihmiselle Fox vastasi niin ikään kysymyksellä hieman ennen tilin katoamista.

– Mitäs jos se olin minä, joka Sophien kanssa sääti, Fox kirjoitti liekkiemojilla varustettuna.

Vuonna 2019 tavannut ja 2020 rakastunut pariskunta on edustanut yhdessä lähes kaikkialla. Samalla he ovat pyörineet otsikoissa jatkuvalla syötöllä mitä erikoisimpien tempaustensa kautta.

Vuosi sitten ihmetystä aiheutti parin kihlaus, sillä he päättivät sinetöidä tapahtuman rituaalilla, jossa he joivat toistensa verta.

Mikäli huhut pitävät paikkansa ja Fox on todellakin ottanut kihlasormuksensa pois, on tämä teko saattanut olla vaikea ja kivulias sekä henkisesti että fyysisesti. Kelly kertoi viime vuonna, että parin sormukset on suunniteltu siten, että niiden sormesta poistaminen aiheuttaa kipua kantajalleen.

– Sormuksen renkaat ovat oikeasti piikit. Jos hän yrittää ottaa sen pois, se sattuu. Rakkaus tekee kipeää, Kelly kertoi taannoin Voguelle.