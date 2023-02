Temppareissa kihlautuneet Disa ja Leo: Ero! Kohupari paljastaa podcastissa, mitä tapahtui kuvausten jälkeen

Leo ja Disa viettivät Temppareiden kuvausten jälkeen yhdessä villin kesän, johon kuului juhlimista ja festareita.

Yksi Temptation Island -kauden kohauttavimmista hetkistä nähtiin, kun Leo, 19 kosi 39-vuotiasta Disaa. OMG! goes Tempparit -podcastissa Leo ja Disa paljastavat, mitä kameroiden sammuttua tapahtui ja miten heidän suhteelleen kävi.

Leon ja Disan mukaan heidän kihlauksensa ei lopulta kestänyt, vaan suhde kariutui villin kesän jälkeen.

Pari kiertelee ja kaartelee, kun podcastin juontajat Mia Paavonen ja Noora Hapuli tiedustelevat heiltä yksityiskohtia suhteen päättymisestä.

– Tultiin Suomeen, vietettiin kesä yhdessä ja käytiin bilettämässä ja festareilla, Disa sanoo.

Leon mukaan kaksikon välillä oli vallinnut ”hyvä fiilis”, mutta heidän tiiviimpi yhdessäolonsa päättyi alkusyksystä.

– Villin kesän jälkeen, molemmat naureskelevat podcastissa.

Lue lisää: Jättiyllätys! Leo, 19, kosii sinkku-Disaa, 39, Temptation Islandilla

Disan mukaan hän lähti kesän jälkeen ”reissuille” ja suhde ”vähän jäi”.

– Musta tuntuu, että me jatkettiin se kesä samalla tyylillä kuin siellä Temppareissa: biletettiin ja pidettiin hauskaa, Disa kertoo.

Kun syksy sitten saapui ja molempien oli otettava vastuu elämistään, lopahti rakkaus. Leo arvelee, että syynä saattoi olla se, että he elävät hyvin erilaista arkea. Leo on vasta 21-vuotias ja 40 vuotta täyttäneellä Disalla on lapsia.

– Ehkä siinä tuli sellainen todellisuus, sanoo Disa.

Disan ja Leon mukaan he eivät missään vaiheessa ehtineet viettää arkea yhdessä.

– Onhan molemmilla aika erilaiset arjet, mikä sitten saattoi olla osasyy siihen, että kun arki saapui kesän jälkeen takaisiin, niin ei oltu enää niin tiiviisti. Onhan varmasti aika eri elämäntilanteet molemmilla kokonaisuutena, Leo kertoo.

Leon ja Disan mukaan he ovat edelleen tekemisissä, vaikka romanssi on lopahtanut.

Leolla ja Disalla oli vauhti päällä Espanjassa. Villi bilekesä jatkui myös Suomessa ennen eroa.

Kaksikko paljastaa podcastissa myös kohukosinnan taustoja. Kysymys kihlasormuksesta saa Disan repeämään nauruun, ja Leo paljastaa, että hän itse asiassa pyysi Disalta tämän oman sormuksen lainaan ennen kosintaa. Hän ei kuitenkaan paljastanut, mitä aikoi sillä tehdä.

– En muista ihan tarkkaan. Siellä oli lievä darude päällä, Leo sanoo.

– Mikä darude? Mehän oltiin ihan kännissä siitä skumpasta! Disa korjaa.

– Eiks se ollu aamulla? Leo ihmettelee

– Ei ollu aamulla! Disa nauraa.

Disan mukaan pari oli ollut kiipeilemässä, syönyt huonosti ja juonut samppanjaa ja he olivat siksi hiprakassa. Hänen mielessään ei ollut käynyt, että Leo voisi oikeasti kosia, vaikka tämä oli pyytänyt sormusta lainaan.

– Me vaan hihiteltiin siellä makkarissa niissä skumppa­päissämme ja heitettiin vaan jotain läppää ja sitten meidät keskeytettiin. Oikeasti se tuli yllärinä siinä illallisella. Oh my god, Disa sanoo.

– Tuli spontaani olo, että tämä tuntuu nyt oikealta, Leo perustelee kihlautumista.

Leon mukaan on vaikea sanoa, olisiko hän kosinut myös selvin päin.

