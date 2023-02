Kirja: Yksinhuoltajan kotia koristaneet Putin-kuvat löivät ällikällä – Auri Kananen paljastaa hätkähdyttävimmät siivousurakkansa

Aurin siivousrakkauskirjassa sometähti Auri Kananen kertoo eräistä ikimuistoisista siivousurakoistaan.

Siivouskuningatar Auri Kanasen elämään ja somevideoiden kulisseihin kurkistetaan Oona Laineen kirjoittamassa Aurin siivousrakkauskirjassa -teoksessa (Otava).

Kananen tunnetaan videoistaan, joissa hän siivoaa ilmaiseksi ihmisten koteja. Yhteydenottoja satelee niin Suomesta kuin ulkomailtakin, ja Kananen valitsee tarkoin siivottavat kohteet.

Kirjassa kuvaillaan, että Kanasen apua pyytävät niin aikuisetkin kuin lapsetkin, jotka ovat kohdanneet elämässään vaikeuksia. Erityisen paljon Kanasta koskettavat lasten ja nuorten viestit. Niissä lapset saattavat pyytää apua vanhemmilleen ja kertoa perheen vaikeasta tilanteesta.

Ilman asukkaan suostumusta sometähti ei kuitenkaan pöllähdä toisten kotiin, vaikka usein Kanaseen saattaakin ottaa yhteyttä joku apua tarvitsevan läheinen.

Hänen kokemuksensa mukaan ihmiset reagoivat myös siivousurakkaan eri tavalla. Osa saattaa kyynelehtiä onnesta nähdessään kotinsa puhtaana vuosien jälkeen, osa taas suhtautuu tilanteeseen hieman välinpitämättömästi.

”Hyvin harvoin ihmiset onneksi ovat raadollisen kiittämättömiä. Sellaisia kuin eräät vanhemmat, joiden lapset olivat ottaneet yhteyttä Auriin ja pyytäneet tätä apuun aluksi vanhempien selän takana. Kun Auri saapui taloon, hän päätyi puunaamaan alakertaa yhtä soittoa kahdeksan tuntia. Ei hän voinut muutakaan. Lasten nukkumapaikat olivat siellä, ja Auri oli löytänyt heidän sängyistään kuivahtaneita kissan jätöksiä.”

Kirjassa kuvaillaan, että kiittämisen sijaan vanhemmat olivat hämmästelleet, eikö Kananen aio siivota koko taloa. Kananen keskittyi kuitenkin lasten nukkumapaikkoihin, sillä he olivat ne, jotka olivat apua pyytäneet.

Joskus siivouskeikalle lähteminen saattaa myös jopa pelottaa Kanasta, kirjassa kuvaillaan. Kerran hän oli siivoamassa huumeongelmista kärsivien asukkaiden tukikohtaa. Asukkaiden arvaamaton käytös huolestutti Kanasta ja tilanteesta entistä vaikeamman teki se, että asunto oli täynnä varastettua tavaraa.

”Siivoamisen lomassa Aurin päässä pyöri väkisinkin levottomia. Jos meidät nyt tapetaan, niin sitten meidät tapetaan ja sille ei mahda mitään.”

Aurin siivousrakkauskirjassa kerrotaan, ettei hän siivoa miesten asuntoja mielellään yksinään, vaan mukana on aina joku toinen. Ikinä kun ei voi tietää, miten entuudestaan täysin tuntematon ihminen käyttäytyy.

Kananen kuvaa videoillaan asunnot ennen ja jälkeen siivouksen. Hän ei kaunistele tilannetta, jos jääkaappi on homeessa tai makuuhuoneen lattialla mönkii matoja. Aivan kaikkea Kananen ei kuitenkaan voi näyttää. Kirjassa muistellaan erästä asuntoa, jossa asuva yksinhuoltajaisä oli vuorannut seinät Vladimir Putinin kuvilla ja veitsillä.

”Seinällä roikkui isoja terävän näköisiä veitsiä ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuvia. Ne Auri leikkasi videolta näkyvistä, sillä kuvat olisivat syöneet huomion siivoamiselta. Yksinhuoltajaisä oli sähköpostilla kertonut Aurille tyttärestään, jonka joku oli raiskannut samaisessa asunnossa. Ensin isä ei ollut pystynyt siivoamaan sitä nimenomaista huonetta, jossa tytär oli raiskattu. Lopulta mies oli ahdistuksissaan lakannut pitämästä huolta koko asunnosta.”

Aurin siivousrakkauskirjassa korostetaan, ettei ihmisestä voi tietää päältä päin millaisissa olosuhteissa hän asuu. Kirjassa kerrotaan, että kerran hän sai yhteydenoton ”poikkeuksellisen kauniilta ja hyvässä kunnossa olevalta ihmiseltä”, joka toimii yrittäjänä fitnessbisneksessä. Naisen Instagram-kuvista ei olisi ikimaailmassa arvannut, että hän tarvitsi apua kotinsa siivoamiseen.

”Kaikesta saattoi päätellä, että naisella oli ystäviä ja jopa faneja. Siivouskeikalla Auri kiinnitti huomiota etenkin sotkun keskellä roikkuviin tauluihin. Niihin oli kirjailtu tsemppaavia mietelauseita, kaunokirjoituksella muotoiltuja neuvoja uskoa itseensä, nauraa, rakastaa, olla onnellinen”.

Auri Kananen on yksi Suomen suosituimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista sometähdistä.

Siivousguru on kertonut Ilta-Sanomille saavansa paljon yhteydenottoja eri puolilta maailmaa. Kanasen mukaan autettavat haluavat usein kertoa oman tarinansa hänelle. Erityisesti lasten ja nuorten lähettämät viestit menevät ihon alle.

– Surullisimpia yhteydenottoja ovat ne, joissa lapset pyytävät apua vanhemmilleen. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset 8–10-vuotiaat lapset ovat laittaneet kodeistaan kuvia. Jotkut lapset ovat kertoneet olevansa itsetuhoisia, Kananen on kertonut.

– Etenkin lasten viesteihin vastaan aina. Haluan auttaa sen verran, mitä pystyn.

Kananen pitää huolen, ettei työ käy liian kuormittavaksi.

– Tarinat tietysti koskettavat, mutta tiedän sen, etten voi koko maailmaa pelastaa. Mielestäni on tärkeintä pitää ensin itsestään huolta ja sitten auttaa muita. En voi auttaa muita omalla kustannuksellani, hän kertoi IS:lle.

Kanasen mukaan moni on ollut huojentunut nähdessään, etteivät he ole ainoita, joiden koti on kaaoksessa elämäntilanteen takia.