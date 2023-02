Jaajo Linnonmaan maanantai sujui neljän lapsen menoista huolehtiessa. Muistettavaa oli paljon.

Maanantait eivät aina ole helppoja, varsinkaan ison lapsikatraan kanssa. Juontaja Jaajo Linnonmaa havainnollistaa Instagram-tilillään sitä, millainen hänen maanantaiaamunsa oli neljän lapsen kanssa. Linnonmaalla on vuonna 2014 syntyneet kaksostyttäret, vuonna 2016 syntynyt tytär ja vuonna 2020 poika.

Linnonmaa julkaisi Instagramissa ”Vanhemmuus vuonna 2023” -tekstillä varustetun videon. Videolla hän istuu autossa ja kertaa lastensa kanssa, onko kaikki valmista ja tarvittavat tavarat varmasti pakattu mukaan päivää varten. Viikkoon mahtuu valtava määrä muistettavaa.

– Maanantaiaamu, kello 8.30 aamu. Ollaan kaikki pakattu autoon. Onks kaikil turvavyöt kiinni? Linnonmaa kysyy lapsiltaan.

– Joo, kuuluu takapenkiltä yhteen ääneen.

– Hyvä! Mitä kaikkea piti ottaa mukaan? Linnonmaa jatkaa.

– Luistimet on, luistelukypärät on, luistinterän pyyhkeet on. Niin tänään on hauska hattu -päivä, kaikilla on hauskat hatut. Padi piti ottaa mukaan, koska tänään saa ottaa padin mukaan. Onhan padiin tullu laturi mukaan? hän kyselee lapsilta.

Laturi on mukana. Listauksen keskeyttää terävä kysymys, kun yksi Linnonmaan lapsista kiinnittää huomionsa isänsä ilmassa viuhuvaan sormeen.

– Et kai sä näytä keskaa? kysyy yksi Linnomaan lapsista keskisormea tarkoittaen.

– En, kun mä näytän etusormea! Linnonmaa vastaa nauraen.

Sormihuomion jälkeen viikon tehtävälista jatkuu.

– Oliko huomenna pukeudu pinkiksi -päivä? Oliko torstaina se saa pukeutua yöpukuun -päivä? Pehmolelu mukaan päivä, Linnonmaa kyselee.

Myös perjantaina on erityispäivä, kun lapset pääsevät museoon. Pitkästä listasta huolimatta aamutoimista on suoriuduttu kunnialla.

– Selvä, nyt meidän on pakko mennä! Hyvä jengi, isot aplodit! Linnonmaa kiittelee lapsiaan.

Myös muut vanhemmat ovat huomanneet, että lapsilla ja vanhemmilla on nykyään valtavasti muistettavaa. Linnonmaan videon kommenteissa jaetaan kokemuksia siitä, miten paljon lapsilla on erikoispäiviä ja menoja.

– Jep, juuri tämä. Huomenna olis normaalien reppujen ja vaihtosukkien lisäksi värikkäät vaatteet -päivä, karkkia 2 eurolla -päivä, yhdellä hiihto, yhdellä luistelu, koko koululla hiihtohaasteviikko, matikan koe ja vanhemmat saa tulla auttamaan luistinten kanssa -päivä, eräs äiti kirjoittaa kommenteissa.

– Joo tää on just tätä vuonna 2023 ! Ei ihme että vanhemmat vähän kuin ylikuumentuu tällaisessa pyörityksessä, jatkaa toinen.

– Sitten kun kaikki tilpehöörit on muksujen kanssa työnnetty autoon, niin huomaat ajaneesi koulun risteyksestä kymmenen kilsaa huti, koska takapenkillä oli hiljaista ja olit matkalla omaan duuniin… kolmas äiti kertoo.

– Se on just tätä!! Ja yleensä edellisenä iltana tuli lapsella mieleen, että ai niin, meillä onkin huomenna hiihtopäivä (ekaa kertaa sinä talvena ja tottakai, vähintään monot on liian pienet….), jatkuvat kommentit.

Jaajo Linnonmaa kertoi viime vuonna IS:lle, että hän päätti lopettaa Radio Suomipopin suositussa Aamulypsyssä, jotta voisi viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Joulukuussa Linnonmaa juonsi viimeisen lähetyksensä.

– Huomasin, että aamuradion tekeminen on perheen näkökulmasta aika itsekästäkin. Vaimo oli pitkään kotona ja palasi juuri takaisin työelämään. Haluan antaa oman panokseni kotiin. Tälläkin viikolla olin kaksi päivää hoitamassa lapsia kotona, kun lapsenvahti oli kipeänä. Ennen se tilanne olisi ollut toinen. On helpottavaa, että tilanne on nyt näin, Linnonmaa sanoi marraskuussa.