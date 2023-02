Kimpaantunut baletinjohtaja hyökkäsi arvostelijan kimppuun ulosteella

Hannoverin valtiobaletin johtaja Marco Goecke ei ottanut hyvällä hänen esitykseensä kohdistettua kritiikkiä.

Kriitikoiden haukut voivat joskus sattua, mutta Frankfurter Allgemeine Zeitung -lehdessä julkaistu arvostelu sai Hannoverin valtionbaletin johtajan Marco Goecken suorastaan raivostumaan.

Arvostelussa tanssikriitikko Wiebke Hüsterilla ei ollut juurikaan hyvää sanottavaa In the Dutch Mountains -tanssiesityksestä, jonka koreografiasta Goecke vastasi. Hüsterin mukaan esityksen suurin ongelma oli juuri Goecken epäonnistunut koreografia.

Tästä kritiikistä Goecke tulistui FAZ:n mukaan niin, että kun Hüster saapui Hannoverin oopperataloon viime lauantaina, jolloin arvostelu oli julkaistu, alkoi koreografi vaatia hänelle porttikieltoa.

Hetken sanaharkan jälkeen tilanne kärjistyi ja Goecke tarttui aseisiin.

Hyökkäysvälineenä toimi paperipussista kaivettu koirankakka, jolla baletinjohtaja FAZ:n mukaan tahri Hüsterin kasvot. Iskunsa jälkeen Goecke pakeni nopeasti paikalta.

Tämä teko ei jäänyt seuraamuksitta. Hüster on tehnyt Goeckesta rikosilmoituksen ja valtionbaletti on kotisivuillaan ilmoittanut, että johtaja on toistaiseksi hyllytetty ja hänelle on annettu porttikielto itse oopperatalolle.

– Impulsiivisella reaktiollaan Marco Goecke on rikkonut kaikkia valtionbaletin sääntöjä ja aiheuttanut harmia yleisölle, työntekijöille ja ihmisille yleensä. Hän on teoillaan aiheuttanut massiivisia vahinkoja Hannoverin valtionbaletille, tiedotteessa sanotaan.

Goeckea vaaditaan lisäksi esittämään ”perinpohjaiset pahoittelunsa” seuraavien päivien aikana ja selittämään tekonsa baletin johdolle ennen, kuin lopullisista seuraamuksista päätetään. Hüsterille valtionbaletti on toimittanut henkilökohtaisen anteeksipyynnön.