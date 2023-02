Prinssi Andrew putosi kuningattaren lempilapsen paikalta kohauttaneiden seksuaalirikosepäilyjen keskelle. Nyt 63 vuotta täyttävän prinssin tulevaisuus näyttää epävarmemmalta kuin koskaan.

On vaikea kuvitella, miten raskas tunnelma oli viime vuoden tammikuussa, kun prinssi Andrew kuljetettiin Windsoriin tapaamaan äitiään kuningatar Elisabetia.

Kuningatar joutui katsomaan kuopustaan silmiin ja kertomaan, että hän poistaa pojaltaan tämän sotilasarvon ja aseman hänen kuninkaallisena korkeutena. Tästä eteenpäin prinssi Andrew olisi omillaan ja vastaisi oikeudessa yksityishenkilönä juuri saamiinsa seksuaalirikossyytteisiin.

Andrew ei voinut muuta kuin hyväksyä kohtalonsa. Poistuessaan tapaamisesta hän tallentui kameroihin kivikasvoisena ja vakavana. Äitinsä suosikkipojaksi tituleeratun prinssin tulevaisuus ammotti yhtäkkiä tyhjyyttään.

Kuningatar Elisabetin huhutaan pitäneen Andrew’ta lempilapsenaan. Kuningatar joutui tekemään lopullisen päätöksen poikansa aseman romahduttamisesta.

Lehtiväitteiden mukaan Andrew’n suunnitelmissa oli vedota äitiinsä saadakseen asemansa takaisin. Aie jäi lyhyeksi. Vain puoli vuotta myöhemmin, syyskuussa 2022, kuningatar kuoli. Andrew menetti paitsi äitinsä, myös viimeisen oljenkortensa ja suurimman tukensa.

Valtaan astui Andrew’n veli kuningas Charles. Andrew oli päättänyt heti alusta alkaen, että hän tekee kaikkensa korjatakseen tilanteensa. Brittimediat kertoivat lähteidensä perusteella, että Andrew’n tyttäret prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice yrittivät vedota Charlesiin jo ennen tämän kuninkaaksi nousua ja anelivat tätä palauttamaan isänsä aseman hovissa edes jossain määrin.

– Ei tule kuuloonkaan, Charles oli jyrähtänyt The Sun -lehden sisäpiirilähteiden mukaan.

Päättäväisyydestään tunnettu Andrew ei ole kuitenkaan luopunut suunnitelmistaan tähänkään päivään mennessä. Nyt hän suunnittelee brittimedian väitteiden mukaan lakitoimia ja uutta vastaiskua maineensa palauttamiseksi.

Kuningas Charles (vasemmalla) on lehtitietojen mukaan ollut järkähtämätön pikkuveljensä prinssi Andrew’n tilanteesta.

Prinssin tulevaisuus alkoi murentua pala palalta jo vuosia sitten. The Mail On Sundayssa julkaistiin vuonna 2011 kuuluisa kuva, jossa Andrew poseeraa käsi Jeffrey Epsteinin uhrin Virginia Giuffren lanteilla. Vuonna 2015 esiin nousseiden väitteiden mukaan Giuffre olisi pakotettu 17-vuotiaana harrastamaan kolme kertaa seksiä prinssi Andrew’n kanssa. Tapahtumat sijoittuvat 2000-luvun alkuun. Andrew on toistuvasti kiistänyt kaikki väitteet.

Vääjäämättömään alamäkeen kaikki alkoi luisua marraskuussa 2019, jolloin Andrew antoi katastrofiksi tuomitun haastattelun BBC:lle. Haastattelussa prinssi muun muassa kiisti syyllisyytensä väittämällä olleensa tyttärensä Beatricen kanssa pizzalla sinä ajankohtana, jona Giuffre kertoi prinssin hyväksikäyttäneen häntä. Giuffren kertoman mukaan prinssi myös hikoili ”valtavasti” hänen seurassaan, mutta Andrew kiisti haastattelussa väitteen vetoamalla ”erikoiseen sairauteensa”, jonka vuoksi ei voinut hikoilla.

Kuuluisassa kuvassa prinssi Andrew pitelee lanteilta Virginia Giuffrea. Taustalla hymyilee Ghislaine Maxwell.

Sitten maailma sai kuulla uutispommin: Andrew siirtyisi syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Andrew kommentoi tuolloin tiedotteen muodossa, että hänen yhteytensä tuomitun seksuaalirikollisen kanssa on osoittautunut ”valtavaksi häiriöksi” kuninkaallisen perheen työlle.

Samalla hän menetti työhuoneensa Buckinghamin palatsissa sekä hovin myöntämän noin 290 000 euron arvoisen vuosittaisen palkkionsa. Kuningatar perui myös poikansa jättimäiset 60-vuotisjuhlat, mikä lienee ollut kova paikka prinssille.

Brittimedia on nostanut esiin, että Andrew’n vetäytyminen kuninkaallisista tehtävistä saattaa todennäköisesti vaikuttaa hänen lastensa asemaan. Andrew’lla ja hänen ex-vaimollaan Sarah Fergusonilla on kaksi tytärtä, prinsessat Beatrice ja Eugenie.

Kohu syveni, kun kävi selväksi, että prinssi joutuisi vastaamaan väitetyistä teoistaan. Virginia Giuffre haastoi hänet oikeuteen siviilikanteen turvin elokuussa 2021. Puoli vuotta myöhemmin tuomari hylkäsi prinssi Andrew’n pyynnön hylätä häntä vastaan nostettu siviilikanne koskien seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tämä tarkoitti sitä, että tapaus etenisi oikeudenkäyntiin, jonka oli määrä alkaa maaliskuussa 2022. Tilanne kuohutti koko maailmaa: kuka puhuu totta? Voisiko prinssi joutua peräti vankilaan?

Kuningatar Elisabetilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin riisua pojaltaan tittelit ja pyytää häntä vastaamaan syytöksiin yksityishenkilönä.

Näin hymyili 8-vuotias prinssi Andrew vuonna 1968. Sunnuntaina 19. helmikuuta hän täyttää 63 vuotta.

Vain kuukausi prinssin ja kuningattaren kohtalokkaan tapaamisen jälkeen maailma hengähti uudelleen: prinssi Andrew pääsi yllättäen ennen oikeudenkäynnin alkua sopimukseen Giuffren kanssa, ja tämä luopui prinssiä vastaan nostamastaan siviilikanteesta.

Sopimuksen mukaan Andrew maksoi Giuffrelle tuntemattoman summan, brittimedian arvioiden mukaan jopa noin 12–14 miljoonan euroa.

Maksajana olisi lehtiväitteiden mukaan ollut ainakin osittain kuningatar Elisabet, sillä Andrew’n taloustilanne oli tiettävästi huono. Kansalaiset olivat tyrmistyneitä siitä, että prinssi ”pakotti” äitinsä kuningatar Elisabetin ”pelastamaan hänet”.

Kuningatar saattoi jättää Andrew’lle perinnön, jonka turvin prinssi suunnittelee nyt uutta vastaiskua.

Kuningattarelta jäi kuitenkin jotain, minkä avulla Andrew aikoo lehtiväitteiden mukaan yrittää nyt puhdistaa mainettaan. Alkuvuodesta roihahtaneiden brittimedian väitteiden mukaan kuningatar nimittäin olisi kuin olisikin jättänyt “häpeää aiheuttaneelle pojalleen” mittavan perinnön.

Kuningatar oli yksi maailman rikkaimpia henkilöitä, sillä hänen koko omaisuutensa on arvioitu olevan yli 600 miljoonaa euroa. Testamentti pysyy salaisena vuosikymmeniä, mutta huhujen mukaan Andrew ei olisi jäänyt nuolemaan näppejään perinnönjaossa.

Kuninkaallisasiantuntija Richard Kay arvioi brittimedialle, että prinssi Andrew’lla on juuri nyt kaikki aseet käsissään: kuningattaren kuoltua Andrew’n ei tarvitse enää ajatella pettymyksen tuottamista äidilleen, ja mikäli perintöhuhut pitävät paikkansa, hän ei joutuisi anelemaan enää perheeltään rahaa oikeudenkäyntikuluihin tai sopimusneuvotteluihin.

Alkuvuodesta brittimediassa uutisoitiinkin, että Andrew on ottanut yhteyttä lakimiehiinsä ja harkitsee nyt oikeustoimia saadakseen Virginia Giuffren perumaan kaikki aiemmat väitteensä.

Lehtitietojen mukaan Andrew peräänkuuluttaa myös anteeksipyyntöä Giuffrelta.

Huhujen mukaan Andrew suunnittelee myös omaelämäkertaa, jossa maineensa tahrinut prinssi pääsisi kertomaan omat näkemyksensä asioista.

Kaiken takana on prinssi Andrew’n loppumaton usko siihen, että hän voisi palata tekemään töitä kuninkaalliseen ydinpiiriin ja saada tittelinsä ja kunnia-arvonsa takaisin.

Andrew’n päättäväisyys saattaa muodostua päänvaivaksi kuninkaaksi nousseelle Charlesille, joka joutunee tulevaisuudessa tiukan paikan eteen yrittäessään pitää veljeään aisoissa.

Brittimediassa on nostettu esiin sisäpiiritietoja, joiden mukaan olisi ihme, ellei prinssi Andrew olisi harkinnut oman elämäkertakirjansa kirjoittamista. Kirjassa prinssin olisi mahdollisuus puhua suunsa puhtaaksi kuluneiden vuosien kohuista ja kenties palauttaa osa entisestä maineestaan.

Prinssin ”maineenpuhdistus” on jo kulissien takana kovaa vauhtia käynnissä. Telegraph julkaisi vain muutama viikko sitten häkellystä aiheuttaneen lavastetun valokuvan kylpyammeesta, jossa istuvat ahtaasti mies ja nainen, joilla on kasvoillaan pahviset prinssi Andrew’ta ja Virginia Giuffrea esittävät naamarit.

Erikoinen valokuva oli peräisin Jeffrey Epsteiniin yhdistetyn, seksuaalirikoksista vankilassa 20 vuoden tuomiota istuvan Ghislaine Maxwellin perheeltä. Kuvan tarkoituksena on Telegraphin mukaan todistaa, ettei Andrew olisi mahtunut harrastamaan ammeessa seksuaalista toimintaa Virginia Giuffren kanssa.

Yksi Giuffren väitteistä oli, että hän ja Andrew olisivat menneet ammeeseen, jossa prinssi olisi ”nuollut hänen varpaitaan”. Tämän jälkeen he olisivat väitteiden mukaan siirtyneet makuuhuoneeseen. Väitetyt tapahtumat olisivat sijoittuneet Ghislaine Maxwellin kotiin.

– Olen onnellinen, jos tämä auttaa herttuaa, Ghislaine Maxwellin veli Ian Maxwell totesi kuvan julkaisusta Telegraphille.

Villeimpien spekulaatioiden mukaan Andrew’lla olisi itsellään ollut jotain tekemistä kuvan julkaisun kanssa. Prinssin edustaja ei ole kommentoinut väitteitä.

Kuninkaallisasiantuntijat eivät usko, että Andrew voi palata enää entiseen asemaansa.

Asiantuntijat ovat tuominneet Maxwellin perheen lavastaman kuvan laajalti mauttomana. Samalla on noussut esiin Andrew’n huteralta näyttävä tulevaisuus.

– Prinssi Andrew’n tilannetta ei auta se, että hän saa tukea Gishlaine Maxwellin perheeltä, kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwilliams jyrähtää Expressenin haastattelussa.

– Lavastettu kuva kahdesta ihmisestä kylvystä, jonka piti puhdistaa prinssin mainetta, oli ihan täysi farssi, Fitzwilliams sanoo suoraan.

Äskettäin kohua aiheuttivat myös Ghislaine Maxwellin tv-lähetyksessä lähettämät terveiset prinssi Andrew’lle.

Prinssillä on nyt edessään vakava paikka. Nähtäväksi jää, kuinka kauan loukatuksi itsensä kokeva prinssi Andrew malttaa pysytellä takavasemmalla keväänä, jolloin hänen veljensä kruunajaiset lähestyvät.

Paluu kuninkaallisiin tehtäviin ei ole asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan enää mahdollista. Kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwilliams kommentoi Expressenille, että kohuissa ryvettyneen prinssin kohdalla alkaa jo ikä painaa. Andrew täyttää 63 vuotta 19. helmikuuta.

– Hänen suosionsa on laskussa. Hänellä ei ole enää tuossa iässä kuninkaallista tulevaisuutta.

Lähteet: IS Arkisto, Telegraph, New York Post, Daily Mail, Express: prinssi Andrew’n tulevaisuus, Express: prinssi Andrew harkitsee oikeustoimia