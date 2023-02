Khloé ja Kim Kardashianin spekuloidaan käyttävän suosituksi noussutta laihdutuslääkettä, joka on tarkoitettu diabeetikoille.

Khloé Kardashian ja Kim Kardashian julkaisivat yhteiskuvan, josta virisi keskustelu. Tuoreessa kuvassa sisarukset poseeraavat portaikossa toppiin ja hameeseen pukeutuneina. Vaatteet antavat kunniaa heidän vatsalihaksilleen.

Fanit kuitenkin reagoivat nopeasti ja alkoivat spekuloimaan, ovatko Kardashianit turvautuneet laihdutuslääkkeisiin. Khloé Kardashian on aiemmin yrittänyt tukahduttaa spekulaatiot, että hän olisi yrittänyt pudottaa painoa lääkkeiden avulla.

Kuvapäivityksen kommenttiosiossa moni epäilee, käyttävätkö Kardashianit Ozempic-nimellä tunnettua lääkettä. Kyseessä on Hollywoodissa suosittu lääke, jota moni käyttää laihdutukseen. Kyse kakkostyypin diabeteksen hoitoon tarkoitetusta lääkkeestä.

Osa jopa epäilee päivitystä lääkkeen mainokseksi.

– Näen tässä Ozempic-mainoksen, yksi syyttää Instagram-päivityksen kommenteissa.

– Ozempicin sponsoroima, kirjoittaa toinen.

– Kiki, Koko ja Ozempic.

Monia suututtaa, että maailmalle levinnyt Hollywood-villitys on vaikuttanut diabeetikkojen tarvitseman lääkkeen puutteeseen.

– Syy Ozempicin puutteeseen.

– Ozempic-siskokset.

– Säästäkää vähän insuliinia ihmisille, jotka todella tarvitsevat sitä.

– Tämä on sairasta. Unohtivatko he olevansa vanhempia?

Toiset ovat vain huolissaan Kardashianien painonpudotuksesta.

– Mitä oikein yritätte nähdä? Sitäkö, kuka pystyy näyttämään kaikki kylkiluut nopeammin? Wtf, kommentoi eräs faneista.

Kim Kardashianilla on 345 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

SEMAGLUTIDIA, kauppanimeltään Ozempic on kasvattanut suosiotaan maailmalla niin nopeasti, että sen saatavuus on heikentynyt. Kuten Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, semaglutidi on monille tyypin 2 diabetesta sairastaville tärkeä, joten saatavuushäiriöt haittaavat heidän elämäänsä.

Semaglutidi on suolistohormoni GLP-1:n vaikutuksia jäljittelevä aine, eli se vaikuttaa nälän tunteeseen ja kylläisyyteen, hidastaa mahalaukun tyhjentymistä ja tehostaa elimistön oman insuliinin toimintaa, haiman insuliinin eritystä sekä kudoksen insuliiniherkkyyttä. Samalla se ohjaa syömään entistä säännöllisemmin ja pieniä aterioita päivässä.

OZEMPIC ja vastaavat lääkkeet ovat saavuttaneet suuren suosion myös Suomessa. Mehiläisen ja Painoklinikka.fi:n painonhallintalääkäri André Heikius kertoi hiljattain IS:lle niiden mullistaneen ajatuksen tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoidosta.

Uudet lääkkeet ovatkin oikein käytettyinä tehokkaita: esimerkiksi semaglutidivalmiste Ozempicilla paino putoaa tyypillisesti keskimäärin 14–16 prosenttia.

Kuten muillakin lääkkeillä, on Ozempicillakin ei-toivottuja vaikutuksia. Semaglutidin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan vaivat kuten närästys, pahoinvointi tai suoliston toiminnan muutokset.

People-lehden mukaan lääke voi aiheuttaa sivuvaikutuksena ei-toivottuja seurauksia. Ozempic-naamalla tarkoitetaan lääkkeiden aiheuttamaa ulkonäkömuutosta, joka saa joidenkin mukaan käyttäjän kasvot näyttämään todellista ikääntyneemmiltä.

Yksi havainnon tehneistä on 41-vuotias Jennifer Berger, joka kertoi The New York Timesille käyttäneensä Mounjaroa (tirtsepatidia) laihtuakseen raskauden jälkeen.

– Muistan katsoneeni peiliin, ja hädin tuskin tunnistin itseni. Vartaloni näytti upealta, mutta kasvoni näyttivät uupuneilta ja vanhoilta.

New Yorkissa toimiva plastiikkakirurgi Oren Tepper kertoi NYT:lle, että kyse on yleisestä ilmiöstä. Laihtuessa myös kasvojen alueelta poistuu rasvaa, mikä voi johtaa siihen, että henkilö alkaa näyttää vanhemmalta.

Ozempic-naama-termin on lanseerannut newyorkilainen ihotautilääkäri Paul Jarrod Frank. Hän on kertonut törmäävänsä tapauksiin päivittäin.