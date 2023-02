Kirja: Nora ei ollut siivonnut kotiaan kuuteen vuoteen – Auri Kananen kohtasi nuoren naisen asunnossa käsittämättömän näyn

Parikymppisen Noran koti oli päässyt karmeaan kuntoon. Auri Kananen kuvailee uutuuskirjassa nuoren naisen kodin siivoamisen olleen hänen isoin urakkansa.

Oona Laineen kirjoittamassa Aurin siivousrakkauskirjassa (Otava) siivousguru Auri Kananen kertoo eräitä ikimuistoisimpia siivouskohteitaan. Tamperelainen Kananen siivoaa muiden koteja ilmaiseksi ja saapuu apuun silloin, kun autettavat eivät enää itse kykene siivoamaan kotiaan.

Englanninkielisillä videoilla on laaja kansainvälinen yleisö ja hän on kuvannut useita videoitaan myös ulkomailla.

Kananen sanoo Aurin siivousrakkauskirjassa saavansa paljon koskettavia yhteydenottoja ympäri maailmaa. Usein ”pommikuntoon” päässeiden kotien taustalla on esimerkiksi masennusta. Hän kuvailee kirjassa sivuuttavansa kohteet, jotka ovat hänen mielestään liian puhtaita. Mitä likaisempi, sen parempi.

Sometähti nimeää kirjassa uransa haastavimmaksi ja isoimmaksi kohteeksi parikymppisen nuoren naisen asunnon. Työttömäksi jäänyt ja masennukseen sairastunut nainen, jota kirjassa kutsutaan nimellä Nora, ei ollut siivonnut kotiaan yli kuuteen vuoteen.

Sveitsiläisessä maalaiskylässä asuva Nora oli ottanut yhteyttä Kanaseen ja kertonut tarinansa. Noran kauhea tilanne oli valjennut hänen perheelleen, kun hän oli joutunut sairaalaan.

Sairaalasta päästyään nainen oli muuttamassa veljensä luo ja luopumassa vuokra-asunnostaan, mutta asunnon kunto kauhistutti. Paikallinen siivousyritys oli ilmoittanut, että asunnon siivoaminen maksaisi 15 000 euroa, eikä työttömällä Noralla ollut sellaisia summia.

Kursivoidut kohdat ovat teoksesta Aurin siivousrakkauskirja (Otava, 2023).

”Nora oli lakannut käymästä ulkona ja jäädyttänyt välit lähes kaikkiin ystäviinsä. Hän oli jäänyt sänkyynsä makaamaan ja tuhlannut Sveitsille ominaisen, mittavan suuruisen työttömyystukensa nettishoppailemalla asuntonsa turvoksiin. Tainnuttanut alakulonsa ahmimalla laatikoittain pitsaa. Jossain vaiheessa Nora oli jopa leikannut hiuksensa kokonaan pois, jottei hänen tarvitsisi enää käydä suihkussa pesemässä niitä”.

Kirjassa kuvaillaan Kanasen katsoneen nuoren naisen lähettämiä kuvia hämmästyneinä. Kylpyhuone oli mustunut ja tukkeutunut viemäri oli muodostanut lattialle lammikon. Keittiö oli kauttaaltaan pinttyneen rasvan peitossa.

Niinpä Kananen suuntasi Sveitsiin auttamaan Noraa. Asunnon kuvaillaan olleen niin siivoton, että se täytti Kanasen villeimmätkin unelmat.

”Lattialla vilisti hämähäkkejä, jotka punoivat seittejä ympäri asuntoa ja majailivat jopa sadoissa tyhjissä pizzalaatikoissa. Kylpyhuoneen viemärin vallannut tukos oli levinnyt kynnyksen yli olohuoneeseen, minkä pystyi päättelemään sinne piirtyneestä ruskeasta rajaviivasta. Ja sitten, ah, ne vaatekasat. Kosteat vaatteet olivat liimautuneet koppuraksi, ja kun niitä yritti nostaa, ne repeilivät mielivaltaisiksi kankaanpätkiksi.”

Sometähti on julkaissut videon Noran kodista myös YouTube-kanavallaan:

Aurin siivorakkauskirjassa kuvaillaan, että mukana ollut silloinen miesystävä Sami vertasi taloa murhataloon. Oli täysin käsittämätöntä, miten Nora oli pystynyt asumaan kodissaan saastan, hämähäkkien ja roskaröykkiöiden keskellä.

Asunnosta tyhjennettiin roskaa ja saastuneita esineitä sadan roskapussin verran. Siivoaminen vei sometähdeltä neljä päivää. Urakka on toistaiseksi Kanasen suurin.

”Saastan alta oli noussut esiin sievän näköinen, yli 80 neliön kokoinen kolmio. Siellä oli erityisen hienot kivilattiat. Yhtäkkiä kaksikko seisoi asunnossa, johon olisi voinut kuvitella asumaan jonkun hyvätuloisen bisneshaukan tai vaikka pienen perheen. Noran oli vaikea pysyä nahoissaan. Lopulta hänen onnistui päästä muuttamaan asunnosta ilman, että vuokraisäntä sai tietää, missä kunnossa koti oli ollut. Niin siistiksi Auri ja Sami olivat saaneet asunnon, jossa lika ei ollut onneksi tuhonnut rakenteita.”

Kananen on aiemmin kertonut Ilta-Sanomille haluavansa näyttää, että myös todella siivottomat kodit on mahdollista saada puhtaaksi.

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, kuinka helppoa ja kivaa siivoaminen on, hän on kertonut Ilta-Sanomille.

– On ollut myös tärkeää näyttää, että tällaisiakin koteja on olemassa ja niitä on mahdollista siivota. Videot tuovat esiin myös sen, miltä esimerkiksi masennus voi näyttää.

Suomen suosituimpiin ja kansainvälisesti tunnetuimpiin sometähtiin kuuluvalla Kanasella on YouTubessa ja Facebookissa yli 2 miljoonaa seuraajaa, TikTokissa hänen siivousvideoitaan seuraa liki 9 miljoonaa ihmistä ja Instagramissa hänellä on 2,5 miljoonaa seuraajaa.