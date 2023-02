Kirja: Auri Kananen paljastaa shokkieronsa syyt – nyt miehet lähestyvät sinkkua sometähteä erikoisilla ehdotuksilla

Auri Kananen erosi viime vuoden lopulla kihlatustaan, jonka kanssa hänen oli tarkoitus juhlia kesähäitä.

Siivoustähti Auri Kananen kuohutti seuraajiaan joulukuussa 2022, kun hän kertoi Instagramissaan eronneen kihlatustaan Samista. Heidän oli tarkoitus avioitua tänä kesänä, joten eroilmoitus herätti hämmästystä Kanasen seuraajissa.

– Tunnen, että olemme liian erilaisia jatkaaksemme yhdessä, Kananen kertoi tuolloin Instagramissaan.

Nyt hän palaa eron syihin Oona Laineen Aurin siivousrakkauskirja -teoksessa (Otava).

Kananen on aiemmin kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa hänen ja ex-kihlatun rakkaustarinan saaneen alkunsa Tinderistä. Ensitapaaminen ei kuitenkaan ollut kaikista tavallisimmasta päästä, sillä Kananen tarjoutui siivoamaan mieskokelaansa asunnon heti ensitreffeillä.

– Me mätsättiin Tinderissä, ja hänellä oli tulossa 30-vuotissynttärit. Hän asui paritalossa, ja ajattelin, että siellä on varmasti ihanaa siivottavaa, Kananen on kertonut IS:lle.

– Ehdotin hänelle, että voisinko tulla siivoamaan ja kuvata sen (siivouksen). Hän sanoi, että joo, miksipä ei.

Auri Kananen tunnetaan valtavan suosituista somevideoista, joissa hän siivoaa tuntemattomien koteja.

He kihlautuivat helmikuussa 2022. Auri Kananen kertoo Aurin rakkaussiivouskirjassa, ettei hän ollut koskaan ajatellut menevänsä naimisiin.

Kirjassa kerrotaan, että Kananen oli miettinyt eroa jo pidemmän aikaa, kun hän vihdoin kertoi asiasta Samille loppusyksystä 2022. Kirjan mukaan tilanne tuli Samille täytenä yllätyksenä.

Kursivoidut kohdat ovat teoksesta Aurin siivousrakkauskirja (Otava, 2023).

”Sami ei ollut uskoa korviaan. Heidänhän piti mennä naimisiin kesällä. Heidän piti perustaa perhe, rakentaa talo ja varttua yhdessä kiikkustuoli-ikäisiksi. Miten niin erota Mutta Auri piti päänsä, vaikka tiesi, että sanat loukkasivat Samia syvästi ja rikkoivat samalla yhteisen tulevaisuuden. Auri ei voinut enää haaskata toisen aikaa, eikä omaansa.”

Kananen kertoo uutuuskirjassa, ettei hän ole katunut eropäätöstä.

– Se, että toinen unelmoi talosta ja lapsista ja toinen katastrofikuntoisista kämpistä, oli yksinkertaisesti liikaa. Samin mielestä meidän unelmat olisi voinut yhdistää, mutta mää en uskonut siihen enkä usko vieläkään, Kananen sanoo kirjassa.

Hän kuvailee teoksessa, ettei tiedä vielä, haluaako hän koskaan perustaa perhettä tai asua yhdessä jonkun kanssa.

– Mää väitänkin, että tässä erossa menivät myös Aurin tulevat lapset, hän sanoo kirjassa.

– Ajatus ei tunnu pahalta, sillä mää en vain ole tähän ikäänkään mennessä oppinut haluamaan perhettä enkä välttämättä tavallista parisuhdettakaan. Sami sanoi aina, että me sitä ja me tätä, kun mää sanoin, että mää sitä ja mää tätä. Se herätti mut tajuamaan, miten paljon enemmän mulle painaa ne omat jutut ja itsenäisyys.

Eron jälkeen Kananen on saanut treffipyyntöjä ja erikoisia ehdotuksia.

– Kerran baarissa ihan selvinpäin ollut yritti tarjota mulle paria sataa siitä hyvästä, mitä mun videoilla tapahtuu. Jotkut on halunneet ostaa multa käytettyjä kumihanskoja, Kananen kertoo kirjassa.

Siivouskuningatar on aiemmin avannut sosiaalisessa mediassa eronsa syitä. Hän kuvaili tammikuussa julkaisemallaan videolla, että suhteessa kaikki oli periaatteessa hyvin. Hän haluaa elämältään vain jotain muuta.

– Siksi uskalsin lähteä, vaikka se ei ollut helppoa. Olen tuntenut syyllisyyttä ja itkenyt monta kertaa jälkeenpäin. Tiedän silti sisimmässäni, että tämä päätös oli molemmille parempi.

Tällä hetkellä Kananen haluaa omien sanojensa mukaan keskittyä siivoamiseen, urheiluun ja läheisiinsä.

– En halua löytää ketään, koska deittailu vie aikaa ja minulla ei ole sitä. Haluan olla sinkku niin kauan kuin pystyn.