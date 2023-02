Tv-kirurgit häkeltyvät totaalisesti Brunon kiusallisesta vaivasta – ”Oudoin asia, mitä olen koskaan nähnyt”

Botched: Mokatut kauneusleikkaukset -ohjelman kirurgit joutuvat kinkkiseen tilanteeseen, kun he kohtaavat Brunon ja hänen vatsassaan olevat patit.

Kuuluisat amerikkalaiset plastiikkakirurgit Paul Nassif ja Terry Dubrow auttavat potilaita suositussa Botched: Mokatut kauneusleikkaukset -tv-sarjassa.

Yleensä Nassifin ja Dubrowin apuun turvautuvat epäonnistuneiden kauneusleikkausten seurauksista kärsivät, mutta tällä kertaa vastaanotolle asteleekin lapsesta saakka intohimoisesti surffannut Bruno vaimonsa Saran kanssa.

Brunolla on kiusallinen ja kivulias ongelma, joka on vaivannut häntä alakouluikäisestä saakka: hänen vatsassaan on molemmilla puolilla kaksi jättimäistä möykkyä. Möykyt ovat isoja ja haittaavat juoksemista ja surffilaudan päällä makaamista. Patteja on tutkittu ultraäänellä ja tietokonetomografian avulla aiemminkin, mutta lääkärit ovat olleet neuvottomia.

Mieleen on hiipinyt, että kyse voi olla syövästä tai muusta vakavasta, joka voisi pahimmillaan rajoittaa Brunon rakasta harrastusta.

– Lääkäri lääkärin perään on sanonut, etteivät he tiedä, mistä on kyse, Bruno harmittelee.

Myös alansa kovimpiin ammattilaisiin kuuluvat Paul Nassif ja Teddy Bubrow ovat häkeltyneitä pateista. Erityisesti he ihmettelevät, miten ultraäänikuvaukset tai tietokonetomografia eivät ole paljastaneet aiemmin pateista mitään lisätietoa.

– Olemme nyt kuin lääketieteellisiä salapoliiseja, he toteavat.

Nassaf pohtii, voisiko kyseessä olla kuitenkin melko yleinen lipooma eli rasvapatti. Dubrow’lla on oma teoriansa: hän arvelee kyseessä olevan ylikasvaneet rasvasolut.

– Teoriani on, että kaikki laudan päällä makaaminen ja siitä aiheutunut rasite ovat aiheuttaneet Brunon patit, Dubrow sanoo.

– Meidän täytyy joka tapauksessa leikata, jotta saamme patit pois, Dubrow sanoo.

Bruno marssitetaan leikkaussaliin. Tarkoituksena on leikata patit ja lähettää näytteet patologille tutkittaviksi.

– Nyt on kyse siitä, että mitä helvettiä nämä ovat. En tiedä yhtään, mitä odottaa, Dubrow toteaa.

Vatsanahan alta paljastuu, että kaksi isoa möykkyä koostuvat useista pienistä ”rasvapalloista”, joista osa on isompia ja osa pienempiä.

– Tämä on varmasti oudoin asia, mitä olen koskaan nähnyt, Dubrow mutisee kurkistaessaan Brunon vatsanahan alle leikkaussalissa.

– Tämä on hemmetin outoa, Nassaf ihmettelee nähdessään vatsasta paljastuneita rasvapalloja.

– Se on kuin korallia, hän toteaa.

Leikkaus onnistuu hyvin. Tuloksia pitää odotella 3-4 päivää. Myös Bruno on tyytyväinen leikkaukseen. Patit saadaan kokonaisuudessaan pois.

– Olen erittäin onnellinen. Näytän nyt normaalilta, hän iloitsee

Tuloksetkin tulevat lopulta, ja suuri mysteeri ratkeaa. Kyseessä ei ollut syöpä.

– Kyse oli onneksi vain ylikasvaneista rasvasoluista. Lääkäri Dubrow oli oikeassa, Bruno myhäilee.

