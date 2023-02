Uutuuskirja: Näin hurjasti Auri Kananen tahkoaa rahaa siivousvideoillaan – paljastaa tarkan summan

Auri Kananen on tienannut sievoisen summan siivousvideoillaan. Kananen puhuu avoimesti raha-asioistaan tuoreessa Aurin siivousrakkauskirja -teoksessa.

Siivouskuningatar Auri Kananen ponnahti julkisuuteen 2020, kun video, jossa hän siivoa Tinder-deittinsä kodin, nousi valtavan suosituksi TikTokissa.

Nyt Kananen on yksi Suomen suosituimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista sometähdistä.

Siivouskuningattaren tarinaan paneudutaan Oona Laineen kirjoittamassa Aurin siivousrakkauskirjassa (Otava). Kirjassa tamperelainen Kananen kertoo someuransa alusta ja siitä, miksi hän rakastaa siivoamista niin paljon.

Kirjassa Kananen kertoo suoraan, että valtaisa suosio näkyy myös hänen tilipussissaan. Aurin siivousrakkaus­kirjassa listataan Kanasen osakeyhtiön liikevaihtoa.

Kursivoidut kohdat ovat teoksesta Aurin siivousrakkauskirja (Otava, 2023).

”Se, että tulisi siivoamalla miljonääriksi, ei Aurille ole enää tyystin tavoittamattomissa oleva asia. Osakeyhtiön historian ensimmäinen liikevaihto oli 350 000 euroa, ja vuonna 2022 se oli marraskuuhun mennessä 873 000 euroa. Tästä voittoa on osapuilleen 687 000 euroa.”

Auri Kananen tunnetaan siivousv

Kananen myöntää teoksessa, että summat ovat valtavia. Hänen suurimmat tulonlähteensä ovat kirjan mukaan Facebook ja YouTube.

”Tämän lisäksi Auri saa tienestejä erilaisista mainoksista, itse tekemistään tai videoidensa oheen upottamistaan. Sitten ovat sponsorit Scrub Daddy ja Sinituote, jotka tilittävät Aurille ikään kuin kuukausipalkkaa.”

Siivouskuningatar painottaa kirjassaan, että rahalla ei ole juurikaan hänelle merkitystä, vaan se ainoastaan mahdollistaa sen, että hän saa keskittyä täysillä rakastamaansa työhön.

– Mulla on nykyisin sijoituksia sekä omissa että firman nimissä. Hyvä, jos jaksan kattoa ne läpi kerran vuodessa. Tavallaan ne on mulle rahaa, jota ei ole olemassa. Jos ne kaikki menisi sen siliän tien, sitten ne menisi. Emmää niitä kuitenkaan olisi varmaan käyttänyt, Kananen sanoo kirjassa.

– Kun mää olin terapiassa ja 14-vuotias, piti miettiä, mikä oloon auttaisi. Mietin, että jos saisin kaikki maailman rahat, auttaisiko se. Ja sitten mää olin sillai, et ei, ei ne auttaisi. Raha ei vieläkään tuo mulle onnea. Jos se jotain tuo, se tuo vapautta.

Nykyään Kananen tekee siivouskeikkoja myös ulkomailla ja kirjan mukaan pääsponsori on kustantanut hänelle lentoliput, kun Kananen vastasi nuoren naisen hätähuutoon ja halusi lentää Sveitsiin auttamaan tyttöä.

Videoillaan Auri Kananen siivoaa tuntemattomien ihmisten koteja. Kodin siivottomuuden taustalla voi olla esimerkiksi asukkaan mielenterveysongelmat. Kananen onkin korostanut sosiaalisessa mediassa, ettei mielenterveys­ongelmissa ole mitään hävettävää ja että apua on mahdollista saada, jos sitä uskaltaa pyytää.

Viime vuonna sometähti sai merkittävän tunnustuksen, kun hänet palkittiin Vuoden Nuori Menestyjä 2022 -tunnustuksella humanitaarinen ja vapaaehtoistyö -kategoriassa.

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, kuinka helppoa ja kivaa siivoaminen on, Kananen on kertonut Ilta-Sanomille.

– On ollut myös tärkeää näyttää, että tällaisiakin koteja on olemassa ja niitä on mahdollista siivota. Videot tuovat esiin myös sen, miltä esimerkiksi masennus voi näyttää.

Hän on sanonut, että erityisesti lasten ja nuorten lähettämät viestit menevät ihon alle.

– Surullisimpia yhteydenottoja ovat ne, joissa lapset pyytävät apua vanhemmilleen. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset 8–10-vuotiaat lapset ovat laittaneet kodeistaan kuvia. Jotkut lapset ovat kertoneet olevansa itsetuhoisia, Kananen kertoi IS:lle viime vuonna.

– Etenkin lasten viesteihin vastaan aina. Haluan auttaa sen verran, mitä pystyn.

Lue lisää: Siivouskuningatar-Auri, 29, sai merkittävän tunnustuksen – paljastaa, millaiset yhteydenotot saavat hänet surulliseksi

Kanasen siivousvideot ja hänen tarinansa ovat herättäneet kiinnostusta myös kansainvälisessä mediassa. Hän on vieraillut muun muassa Good Morning America -tv-show’ssa ja useat brittimediat ovat haastatelleet Kanasta.

Kansainvälisessä mediassa on kummasteltu laajasti sitä, että Kananen siivoaa tuntemattomien ihmisten koteja täysin ilmaiseksi.

– Muiden kotien siivoaminen saa minut onnelliseksi ja innostuneeksi. Ja mitä likaisempi, sen parempi, siivousguru perusteli Good Morning America -ohjelmassa.