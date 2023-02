Megan Fox julkaisi mystisen videon ja kitkerän lauseen – erohuhut käynnistyivät

Erikoisista tempauksistaan tunnetut Meghan Fox, 36, ja Machine Gun Kelly, 32, kihlautuivat vuosi sitten.

Näyttelijä Megan Foxin ja räppäri Machine Gun Kellyn välit näyttäisivät rakoilevan.

Muun muassa TMZ ja People uutisoivat Foxin poistaneen kaikki pariskunnan yhteiskuvat Instagram-tililtään.

Tämän lisäksi Fox oli ladannut sivulleen videon, jossa hän siteeraa r’n’b-tähti Beyoncén sanoja kappaleesta Pray You Catch Me.

Kappaleen minäkertoja syyttää rakastaan pettämisestä. Näin ollen mediassa tehtiin tulkinta, jonka mukaan Fox, 36, vihjailee Kellyn, 32, pettäneen häntä.

Pian päivitysten jälkeen Fox päätti poistaa koko Instagram-tilinsä. TMZ kertoo, että ennen poistumistaan Fox karsi seuraamansa tilit vain kolmeen, ja seurasi lopulta vain poppari Harry Stylesia, näyttelijä Timothée Chalametia sekä räppäri Eminemiä.

TMZ huomauttaa, että Machine Gun Kelly ja Eminem ovat olleet avoimesti riidoissa vuosien ajan.

Kellyn (oik. Colson Baker) tili on kuitenkin yhä olemassa, samaten tilille ladatut yhteiskuvat Foxin kanssa.

Foxin ratkaisu on yllättävä, sillä pariskunta nähtiin yhdessä Grammy-gaalan punaisella matolla vain viikko sitten.

Erikoisista tempauksistaan tunnettu pari onnistui tuolloinkin aiheuttamaan kohun. Fox nimittäin kertoi saapuneensa gaalaan ”suoraan koneesta aivotärähdyksessä ja ranne murtuneena”.

Lue lisää: Megan Foxin tyrmäävästä gaalatyylistä paljastui ikävä totuus: fanit huolestuivat

Huolestuneet fanit ihmettelivät, miksi Fox heilui gaalavieraana, vaikka hänen olisi heidän mielestään pitänyt olla kotona parantelemassa vammojaan.

Fox ei eritellyt, missä oli loukkaantunut, mutta fanit epäilevät näyttelijän loukkaantuneen Subservience-scifielokuvan kuvauksissa.

Machine Gun Kelly ja Megan Fox kuvattiin Grammy-gaalassa vain viikko sitten.

MEGAN FOX ja Machine Gun Kelly tapasivat toisensa Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019, jonka jälkeen he rakastuivat tulenpalavasti.

Jo suhteen alku oli skandaali sillä Foxin 10 vuotta kestänyt suhde näyttelijä Brian Austin Greenin kanssa päättyi samaan aikaan, kun paparazzit ikuistivat Foxin läheisissä tunnelmissa muusikon kanssa.

Lue lisää: Hollywood-tähti Megan Fox eroaa näyttelijäpuolisostaan – mies latasi tunteikkaan tilityksen ex-vaimonsa pettämishuhuista

Lue lisää: Näyttelijäkaunotar Megan Fox löysi rinnalleen uuden rakkaan – kuvattiin suosikkiräppärin käsipuolessa vain muutama päivä erouutisen jälkeen

Green kertoi eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Hän kuvaili haastattelussa, että Fox oli käyttäytynyt oudosti tultuaan kotiin elokuvan kuvauksista. Pian tämän jälkeen pari päätti erota.

Fox kertoi sittemmin, että oli tuntenut räppärin kanssa ”välitöntä yhteyttä”.

Fox ja Kelly kohahduttivat taannoin kuvalla, jossa näyttelijä poseerasi alaosattomissa räppärin edessä.

Tämän jälkeen pariskunnan erikoinen meininki onkin ollut liki jatkuvasti otsikoissa.

Esimerkiksi vuosi sitten, kun he pamauttivat kihloihin. Teko sinetöitiin rituaalilla, jossa rakastavaiset joivat toistensa verta.

Lue lisää: Megan Fox ja Machine Gun Kelly kihlautuivat – sinetöivät suhteensa hämmentävällä rituaalilla

Pari vaikuttaa olevan mieltynyt veren kanssa leikkimiseen muutenkin, sillä jo aiemmin Kelly kertoi kantavansa kaulassaan korua, jossa oli pisara Foxin verta. Tämän lisäksi Kelly on toistuvasti läiminyt itseään verille muun muassa keikoillaan.

Fox ja eritoten Kelly pukeutuivat julkisuudessa usein erikoisiin asuihin.

Sikäli kun pariskunta joutuu luopumaan nyt kihlasormuksistaan, ei sekään tapahtumaan vailla itkua ja hammastenkiristystä.

Lue lisää: Kohuparin kihlasormus ihmetyttää – suunniteltiin satuttamaan käyttäjäänsä

Machine Gun Kelly paljasti kihlauksen yhteydessä sormuksen olevan suunniteltu siten, että se satuttaa kantajaansa, jos se yritetään ottaa pois.

– Sormuksen renkaat ovat oikeasti piikit, Kelly kertoi taannoin Voguelle.

– Jos hän yrittää ottaa sen pois, se sattuu. Rakkaus tekee kipeää.

Kelly on myös kommentoinut suhteen Foxin kanssa olevan ”samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä”.

Rakkautta ja piikkilankaa, kuten tamperelaisyhtye Uniklubi aikoinaan lauloi.