New Yorkiin muuttanut Iiris Kokko, 30, huomasi nopeasti, miten paljon paremmin tietyt asiat ovat Suomessa – vaatimukset naisille järkyttivät

Iiris Kokko tekee artistin uraa New Yorkissa. Hän kertoo alan kovista ulkonäköpaineista ja tasa-arvo-ongelmista.

Iiris Kokko muutti New Yorkiin artistiunelman perässä.

Kesällä 2017 Iiris Kokko oli töissä Bassoradion toimittajana Pori Jazzeilla, jossa hän pääsi haastattelemaan Erykah Badua. Kohtaaminen soul-diiva ja Grammy-voittajan kanssa muutti Iiriksen elämänsuunnan.

Häntä oli takaraivossa kaihertanut haave artistin urasta jo kauan. Iiris kertoi Badulle, että hänen unelmansa oli matkustaa New Yorkiin inspiroitumaan musiikin tekemisestä. Badu rohkaisi Iiristä tavoittelemaan unelmiaan.

– Se oli suuri käännekohta minulle. Se rohkaisi minua hankkimaan lentoliput New Yorkiin, Iiris Kokko, 30, muistelee Manhattanilla Sohossa sijaitsevassa ranskalaisessa teehuoneessa.

Erykah Badu esiintyi Pori Jazzeilla vuonna 2017.

Erykah Badu ja Iiris viestittelivät kohtaamisen jälkeen vielä sähköpostitse.

– Badu kirjoitti, että hän tunnistaa minun valoni, ja että me olemme samaa heimoa, ja että polkumme kohtaavat varmasti vielä uudestaan.

Polut kohtasivatkin muutama vuosi myöhemmin sattumalta New Yorkin Buschwickin kaupunginosassa klubin ulkopuolella. Iiris pääsi kertomaan, että hän tekee nyt artistin uraa kaupungissa.

” Joskus, kun olen mennyt studioon, niin tuntuu, että ihmiset ovat pitäneet minua jopa vitsinä.

Iiris KokKo, artistinimeltään KOKO, on julkaissut hiljattain kaksi uutta singleä, 1234 Times ja Diamonds, ja KOKO EP ilmestyy huhtikuussa.

Tie oman musiikin julkaisuun on kuitenkin ollut pitkä ja monivaiheinen.

Myös negatiivisia kokemuksia on riittänyt matkan varrella. Iiris sanoo, että amerikkalainen yhteiskunta ja musiikkiala on hänen mielestään todella seksistinen.

– Alalla voisi olla enemmän tasa-arvoa ja kunnioitusta naisia kohtaan. Joskus, kun olen mennyt studioon, niin tuntuu, että ihmiset ovat pitäneet minua jopa vitsinä.

Mutta sitten, kun Iiris on osoittanut osaavansa asiansa – hän soittaa useita instrumentteja ja tuntee musiikkiteknologiaa ja teoriaa – mielipiteet ovat muuttuneet.

” Pitkään on ollut sellainen trendi, että pitää olla superhottis ja näyttää joltakin Instagram-filtteriltä.

New Yorkissa artistimarkkinoilla myös ulkonäköpaineet voivat olla kovat. Pitäisi ottaa huulitäytteitä tai peppuimplantteja.

– Pitkään on ollut sellainen trendi, että pitää olla superhottis ja näyttää joltakin Instagram-filtteriltä, Iiris sanoo.

Iiris kertoo rakastavansa luonnollisuutta mutta nauttivansa paljon laittautumisesta. Haastattelupäivänä hänellä on tekoripset, tekokynnet ja hiuslisäke.

– Omalla tavallaan on ihanaa, että saa näyttää omaa naisellisuuttaan. Täällä saa vapaasti pukeutua näyttävästi ja ilmaista omaa tyyliään vapaasti, Iiris pohtii.

– Varjopuoli on se, että se ei anna nuoremmille naisille tai tytöille kauhean hyvää esimerkkiä. Pohdin paljon sitä, millaista kuvaa täältä näytän vaikka 15-vuotiaille serkun tytöille. Haluaisin edustaa sitä, että tärkeintä olisi se, että on hyvä olla omissa nahoissa.

Iiris uskoo, että trendi on kääntymässä ja autenttisuus ja aitous nousevat kiinnostaviksi, myös artistien keskuudessa. Hänen mielestään Suomessa arvostetaan enemmän luonnollista kauneutta.

– Suomessa kunnioitetaan enemmän ympäristöä ja ekologisuutta, Iiris sanoo.

Suomesta Iiris kaipaa puhdasta ruokaa. Hän arvostaa myös suomalaisten ihmisten lojaalisuutta ja rehellisyyttä: kun jotain luvataan, se myös pitää.

Elämä New Yorkissa on kuitenkin vienyt Iiriksen sydämen. Hän rakastui kaupunkiin välittömästi, sen energiaan ja yllättävyyteen. Tarjolla on jatkuvasti yltäkylläisesti taide-elämyksiä, mahtavaa ruokaa ja kiehtovia kohtaamisia ihmisten kanssa. Kadulla voi törmätä George Clooneyyn.

Iiris alkoi viettää enemmän aikaa New Yorkissa syksyllä 2017 ja muutti sinne 2019. Iiris kävi kekkereillä ja löysi sydänystäviä. Hän sai opiskelupaikan arvostetusta Institute of Technology -audiokoulusta, joka sijaitsee Chelseassa Manhattanilla. Siellä Iiris opiskeli musiikin tuottamista, äänittämistä ja miksaamista.

Eräs huippuhetkistä oli, kun Iiris pääsi osalliseksi Busta Rhymesin studiosessioihin.

– Oli ihan uskomatonta kohdata tyyppi, jonka biisejä kuuntelin teininä.

Epäonni kuitenkin kohtasi Iiristä ja muita samana vuonna valmistuneita, kuten niin monia muitakin esittävän taiteen alalla työskenteleviä. Pandemia sulki yhteiskunnan.

Pandemian aikana Iiris muutti yhteen kumppaninsa kanssa. Myöhemmin pari meni naimisiin. Miehen työt veivät pariskunnan Kaliforniaan San Diegoon.

Siellä Iiris tapasi Keith Reidin, joka on tehnyt töitä muun muassa Princen ja Mariah Careyn kanssa.

– Keith pisti minut todelliseen artistioppikouluun. Hän pisti minut treenaamaan joka päivä laulua ja esiintymistä.

Keithin esiintymisvalmennus oli yksityiskohtaista. Kun englanti ei ole äidinkieli, artistina joutuu tekemään paljon töitä kielen ja lausumisen eteen. Keith Reid kehotti Iiristä katsomaan paljon uutisia ja kuuntelemaan ankkureiden ääntämystä.

Iiris palasi New Yorkiin samalla, kun kaupunki alkoi taas avautua. Vähitellen keikkatarjouksia alkoi tulla. Hän löysi rakkaan artistien ja musiikin tekijöiden yhteisön open mic -klubilta.

” Haluaisin päästä omalla tyylilläni superstara-levelille.

Siellä hän tutustui myös mieheen, joka on miksannut Hanoi Rocksia näiden Amerikan kiertueilla. Iiriksen mielestä Hanoi Rocksin tyypit olivat rohkeita edelläkävijöitä, jotka lähtivät Suomesta valloittamaan suurta maailmaa.

Iiriksen unelmana on, että hän voisi olla joku päivä tunnettu suomalaisartisti.

– On ihana voida tuoda erilaista Suomi-kuvaa maailmalle ja edustaa ylpeydellä omaa kotimaata, Iiris sanoo.

– Haluaisin päästä omalla tyylilläni superstara-levelille. Haluaisin olla vain ihan megahyvä esiintyjä ja tuoda valoa ja rakkautta ihmisille.

