Brit Awardsin punaisella matolla nähtiin taas omaperäisiä pukuvalintoja – Sam Smithin lateksinen "ilmapalloasu" nousi illan puhutuimmaksi

Brit Awardsissa nähtiin niin raskausmahoja, läpikuultavia iltapukuja kuin myös hätkähdyttäviä taiteellisia valintoja.

Brit Awards -gaalaa juhlittiin taas lauantai-iltana 11. helmikuuta.

Sen lisäksi, että tapahtumassa palkittiin artisteja viidessätoista eri kategoriassa (laulaja Harry Stylesin voittaessa neljä ja popkuningatar Beyoncén viedessä kaksi), kekkereissä nähtiin jälleen mitä mielikuvituksellisimpia juhla-asuja.

Kenties illan eniten huomiota herättäneestä asusta vastasi laulaja Sam Smith.

Hän oli sonnustautunut ilmeisesti lateksiseen, liki veistosmaiseen kokomustaan asuun sekä korkeakorkoisiin, niin ikään mustiin kenkiin.

Sam Smith oli ehdolla kahteen kategoriaan: paras kappale ja paras pop/r’n’b-artisti.

Smithin erikoista asua on äimistelty pitkin sosiaalista mediaa. Australialainen News.com.au keräsi juttuunsa parhaat reaktiot, joissa puvun kuvailtiin muun muassa olevan kuin ilmapallosta askarreltu eläinhahmo.

Brit Awardsin lavalla esiintynyt r’n’b-tähti Lizzo oli puolestaan sonnustautunut esityksessään vaaleanpunaiseen mekkoon, jonka yläosa oli surrealistinen, pehmeä karvakaulus.

Lizzon hattarainen asu toi joillekin mieleen myös sohvan.

Netissä kuvailtujen reaktioiden mukaan Lizzon asun pilvenhattarainen yläosa toi mieleen mukavan sohvan.

Punaisella matolla nähtiin myös odottavia äitejä. Vuoden trendi oli selvästikin raskausmahan juhlistaminen, sillä niin soullaulaja Jessie J, laulaja-lauluntekijä ja levy-yhtiöpomo Kamille kuin Love Island -ohjelmasta tuttu Montana Brown olivat sonnustautuneet pyöristyneen vatsan paljastavaan asuun.

Jessie J, Kamille ja Montana Brown antoivat mahan näkyä.

Brit Awardsin asukavalkadi ei olisi täydellinen ilman myös paljasta, tai ainakin läpikuultavaa pintaa.

Tähän tyyliin luotti ainakin poppari Charli XCX. Laulajan läpikuultava valkoisen iltapuvun läpi näki ainakin sen verran selvästi, että muun muassa Daily Mail päätti sensuroida artistista otettuja kuvia. Lehti kutsui Charlin asua ”erittäin rajuksi”.

Charli XCX aiheutti tämän vuoden ”nännikohun”.

Myös amerikkalaisräppäri Ashnikko luotti varsin liberaaliin, joskin rutkasti avantgardistisempaan asuratkaisuun.

Ihonväriseen lateksimekkoon toivat erikoisen lisän siihen kiinnitetyt, lähinnä tieteiselokuvasta muistuttaneet pahkurat.

Ashnikkon asu oli kuin tieteiselokuvasta.

Hieman konventionaalisemmin mutta silti riittävän räväkästi matolle asteli skotlantilainen poptähti Tallia Storm.

Hän oli pukeutunut pinkkeihin bikineihin, tekoturkistakkiin sekä niin ikään tekoturkista oleviin pinkkeihin karvahattuun, laukkuun ja buutseihin.

Tallia Stormilla oli kyllään karvaa ja pinkkiä.

Pinkki näytti olevan vuoden teemaväri muutenkin, sillä saman värin nimeen vannoi myös brittiläislaulaja MNEK.

Hän oli pukeutunut kokopinkkiin pukuun sekä erisävyiseen, joskin sitäkin räväkämpään paitaan, jossa oli myös päätä kehystävä huppu. Asun viimeistelivät näyttävä silmämeikki sekä komeat kaulakorut.

MNEKillä oli yllään pinkkiä kiireestä kantapäähän.

Punaisella matolla nähtiin myös muita mieleenpainuvia asuja.

Räväköistä asuvalinnoistaan tunnettu Harry Styles ei pettänyt tälläkään kertaa. Tosin jos mies on aiemmin tunnettu värikkäistä asuistaan, oli värivalintana nyt musta.

Suosikkilaulaja oli pukeutunut isokauluksiseen pikkutakkiin, jonka rintamusta komisti valtava musta kukkalaite.

Harry Stylesilla oli tällä kertaa yllään mustaa.

Brittiläinen rock-duo Nova Twins eli Georgia South ja Amy Love oli lähestynyt asujaan myös melko omaperäisesti. Mekoissa nähtiin perinteistä skottilaista tartaanikuviota mutta myös melko postmoderneja leikkauksia ja muotoja.

Nova Twins on julkaissut kaksi albumia.

Brit Awardsin tämän vuoden palkinnon suunnitellut nigerialaistaiteilija Olaolu Slawn oli taasen pukeutunut komeaan maanvihreään kaapuun.

Olaolu Slawn suunnitteli tämän vuoden gaalan palkintopystin.

Amerikkalaislaulaja Michelle Visage oli puolestaan pukeutunut pirteään kaksiväriseen housupukuun, jonka kimallekuosissa vuorottelivat sähkönsininen ja viininpunainen.

Michelle Visage muistetaan myös RuPaul’s Drag Race -ohjelmasta.

Ex on the Beach -ohjelmasta tuttu Megan McKenna oli lähtenyt liikkeelle nahkaisella pikkumekolla, jonka stetsonissa ja kuosissa toistui viime vuosina kovin trendikäs villin lännen tematiikka.

Megan McKenna on nähty myös Big Brotherissa.

DJ Blessed Madonna puolestaan keskittyi asullaan myös poliittisen viestin välittämiseen. Hänen t-paidassaan luki ”Jeesuskin oli pakolainen”, minkä voi tulkita kannanotoksi sitä kohtaan, miten pakolaisiin yhteiskunnassa suhtaudutaan.

DJ Blessed Madonna otti kantaa pakolaispolitiikkaan.

American Idolissa menestynyt laulaja Jacob Lusk oli taasen vetänyt frakkinsa päälle näyttävän, silkkisen laivastonsinisen kaapumaisen takin.

Jacob Lusk osallistui American Idolin kymmenennelle kaudelle.

Kaapuun luotti myös entinen brittijalkapalloilija Alex Scott. Mustan kaavun lisäksi ex-futaaja oli pukeutunut virtaviivaiseen ruusukuvioiseen housupukuun.