MS-tautiin sairastunut Christina Applegate, 51, vihjaa lopettavansa näyttelijäntyöt

Applegate ei jaksa enää pitkiä kuvauspäiviä.

Pulmuset-tähti Christina Applegate kertoo, että 27. helmikuuta pidettävä Screen Actors Guild Awards on todennäköisesti viimeinen gaala, johon hän osallistuu.

Näyttelijä on viettänyt hiljaiseloa sen jälkeen kun hän sai MS-diagnoosin vuonna 2021.

– Screen Actors Guild on mahdollisesti viimeinen gaalani näyttelijänä, eli se on aika iso juttu, Applegate kertoo Los Angeles Timesille.

Näyttelijä paljastaa, että on todennäköisesti lopettamassa näyttelijäntyöt.

– Juuri nyt en voi edes kuvitella, että heräisin viideltä aamulla ja viettäisin 12 tai 14 tuntia kuvauspaikalla. Minulla ei ole tässä vaiheessa voimia sellaiseen.

Applegate on ehdolla Screen Actors Guild -gaalassa suorituksestaan Netflix-sarjassa Dead to Me.

Vaikka kameran edessä näytteleminen jäisikin taakse, Applegate ei aio kadota Hollywoodista aivan kokonaan.

– Aion tehdä ääninäyttelijän hommia niin paljon kuin pystyn. Haluan varmistaa, että tyttärelläni on ruokaa ja katto päänsä päällä.

Applegate on puhunut kaunistelematta siitä, miten paljon hänen elämänsä on muuttunut MS-diagnoosin jälkeen. Hän kertoi marraskuun alussa New York Timesille, että työskentely sairastumisen jälkeen on ollut haastavaa.

Applegate sanoi joutuneensa käyttämään pyörätuolia Dead to Me -sarjan viimeisen kauden kuvauksissa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmiset näkevät minut sellaisena kuin olen. Olen lihonut 18 kiloa, enkä voi kävellä ilman tukea. Haluan ihmisten tietävän, että olen varsin tietoinen asiasta, Applegate sanoi lehdelle.