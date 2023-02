Viisi vuotta sitten eronnut Janne Kataja laittoi kotinsa myyntiin ja liittyi Tinderiin – uusi vuosi on tuonut mukanaan suuria muutoksia

Näyttelijä Janne Katajalle, 42, alkanut vuosi tuo tullessaan isoja muutoksia. Ainakin hän antaa muutoksille mahdollisuuden, sillä kotitalo on myynnissä ja viitisen vuotta avioliiton päättymisen jälkeen mies löytyy nyt Tinderistä.

Työrintamalla monipuolinen esiintyjä tekee maaliskuussa rynnäkön ruutuun, kun sekä Kuutamolla että Kuokkavieras Kataja -ohjelmat käynnistyvät kahden päivän välein. Harvinainen kahden ohjelman alkaminen yhtä aikaa kertoo siitä, että Janne Kataja tekee töitä lähes tauotta.

Niin on ollut jo pitkään, joten suurimmat muutoksen tuulet puhaltavat muualla kuin töissä. Loppuvuodesta Kataja laittoi Riihimäellä sijaitsevan kotinsa myyntiin.

– Talo on rakas, mutta aivan liian iso nykyisessä elämänvaiheessa. Olemme kolmihenkinen perhe viikonloppuisin ja lomilla, kun tytöt ovat luonani. Talo on tarkoitettu isolle perheelle, meille kolmelle riittäisi puolet pienempikin, Kataja sanoo.

Välittäjä hoitaa myyntiä, ja katsojia on käynyt, mutta kauppoihin asti ei olla vielä edetty.

– Olen varautunut pitkään myyntiaikaan. Myynnillä ei ole kiire, viihdyn talossa niin hyvin.

Kataja syntyi Kuusankoskella, mutta perhe muutti pian Riihimäelle, jossa Janne on asunut siitä pitäen.

– Pysyn täällä jatkossakin, mutta vielä en ole käynyt yhdessäkään näytössä. Olen avoin erilaisille vaihtoehdoille.

Riihimäellä on muutama vanha kerrostalo, joiden persoonalliset piirteet viehättävät.

– Todennäköisesti hankin kuitenkin pienemmän talon palveluiden läheltä, koska tässä talossa olen tottunut siihen, että kaikki on muutaman minuutin päässä, Janne kertoo.

– Olen nopea tekemään päätöksiä. Jos talo menee äkkiä kaupaksi, pystyn tekemään ratkaisuja aikailematta.

Riihimäki on Katajalle niin tärkeä paikka, että hän tekee yhteistyötä kaupungin kanssa.

– Toimin kaupungin sisäänheittäjänä. Se tarkoittaa, että tuon esiin, miksi olemme radan varren kaupungeista paras ja sen takia muuttovoittopaikkakunta.

Kataja ei ole ollut pitkässä suhteessa avioeronsa jälkeen.

– Seurustelu on aktiivista toimintaa, joka vaatii aikaa. Minulla on niin paljon töitä, etteivät päivät tahdo riittää. Olisi epäreilua toista kohtaan, jos en ole suhteessa kunnolla mukana. Naisen pitää kokea olevansa prioriteettilistani kärjessä.

Mieli on kuitenkin uudelle suhteelle avoin.

– En etsi ketään, mutta jos oikea nainen tulisi vastaan ja veisi jalat alta, en estelisi. Vaikka olenkin ujo tekemään aloitteita. Olen Tinderissä, mutta en oikein ehdi pyöriä siellä.

Tilanne ei taida ihan lähiaikoina kohentua, koska uutta tv-sarjaa parhaillaan kuvaavan Katajan perustama lelukauppa on kasvanut ketjuksi, jolle avautuu maaliskuussa neljäs liike Helsingin Stockmannilla.

– Virallisia avajaisia vietetään huhtikuun puolivälissä kolmen päivän ajan.

Osa Janne Katajan ajasta menee jatkuvasti laajentuvan lelukauppaketjun pyörittämiseen.

Jatkuvan kiireen keskellä Kataja on pyrkinyt parantamaan elintapojaan. Puolitoista vuotta sitten hän alkoi käyttää uniapnean takia CPAP-laitetta, joka pitää hengitystiet avoimina.

– Uni on nyt selvästi parempilaatuista, vaikka yökyöpelinä nukunkin edelleen liian vähän. Oli mullistava tunne tajuta, millaista on olla kunnolla hereillä, kun on saanut myös syvää unta, jota uniapnea estää.

Kataja tiesi yöllisistä hengityskatkoksistaan, mutta tutkimuksiin menemistä hidasti hänen vastenmielisyytensä sairaaloita kohtaan.

– Luulin, että minun pitää viettää yö sairaalassa, jossa joku tarkkailee untani.

Kun selvisi, että uniapnea voidaan todeta myös kotona käytettävällä nykyaikaisella laitteistolla, tutkimus onnistui.

– Oli pysäyttävää kuulla, että minulla on vakava uniapnea.

Edelleen vallalla on käsitys, että uniapnea olisi lähinnä ikääntyvien ja ylipainoisten vaiva.

– Sitä on esimerkiksi nuorilla urheilijoilla. Minullakin uniapnea on ollut ilmeisesti parikymppisestä, koska muistan, että hengityskatkoksistani mainittiin jo silloin. Uniapnea on varmasti rasittanut sydäntäni kaikki nämä vuodet, Janne miettii.

Väsymys on nykyään erilaista kuin ennen hoitoa.

– Toimettomuus on minulle hankalaa, mutta nykyään tunnistan, etten ole enää parikymppinen. Väsyn helpommin, ja kuormitus näkyy myös asioiden unohteluna.

Kataja syö pääosin kasvisruokaa.

– Kasvisten lisäksi syön naudanlihaa, mutta sitäkin vain jauhelihana. Kanaa, kalaa tai possua en syö. Syömiset valikoituvat ruoan suutuntuman mukaan.

Arkeen kuuluu muitakin vakiintuneita tapoja.

– Olen ollut aina bakteeri- ja viruskammoinen, joten pesen käsiä paljon ja suihkussa on käytävä aamuin illoin. Koska iho kuivui liikaa, olen vähentänyt iltasuihkuttelua, mutta aamuisin on pakko käydä suihkussa, Janne mainitsee.

– Bakteerikammo on rajoittanut elämää, mutta se on nyt vähentynyt. Oli yllätys, että korona itse asiassa helpotti tilannetta.

Korona-ajan alun Kataja vietti tiukasti kotona kuten suuri osa kansaa.

– Esiintymiset menivät tauolle, mutta lelukauppaa johdin etänä. Verkkokaupassa riitti tekemistä.

Tilanne oli kuitenkin pidemmän päälle hankala.

– Oli otettava järki käteen varovaisuuden suhteen. Olen ottanut neljä koronarokotusta, koska minulla on astma ja aiemmin myös pahoja allergioita.

Monessa mukana oleva esiintyjä on viime vuosina näytellyt tv-sarjoissa kuten Ivalo, Hymyä! ja Keihäsmatkat. Maaliskuussa Kataja palaa ruutuun juontajana kahden tv-sarjan voimin.

Kuokkavieras Kataja kuuluu hänen omiin suursuosikkeihinsa. Ohjelmaa kuvattiin viime vuonna keväästä syksyyn.

– Nyt nähdään, onko suomalaiseen vieraanvaraisuuteen tullut koronan myötä muutoksia. Ohjelmassa näkyy aidoimmillaan myös se, miten suomalaiset tänä päivänä asuvat. Menemme ihmisten koteihin yllättäen, joten vieraskoreutta ei ole ollenkaan.

Kuokkavieras-ohjelmassa Janne pyörii joka jaksossa eri paikkakunnalla kuvaaja Hannu Pyyhtiän ja äänimies Sami Aurun kanssa. Heidän pitää selvitä ilman rahaa, saada ruoat ja majoitus paikkakuntalaisten tarjoamina.

– Kuokkavierasta on oikeasti jännää tehdä, koska koskaan ei tiedä, mihin seuraava ovikellon soitto johtaa.

Kuokkavieraat bongattiin toukokuussa 2022 Valkeakoskella.

Kaksi päivää ennen Kuokkavierasta alkaa 18. maaliskuuta Kuutamolla, jossa kiinnostavat vieraat kertovat kaikenlaisia tarinoita. Osa totta ja osa ihan luikuria.

Kataja on lähdössä muutaman päivän lomalle Lontooseen 14- ja 12-vuotiaiden tyttäriensä seurassa.

– Lasten kasvaessa heidän kanssaan voi käydä hyviä keskusteluja. Nykynuoret ovat perillä asioista. He ovat sivistyneempiä kuin me olimme samassa iässä, koska he saavat jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa netistä, Janne perustelee.

