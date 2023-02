Colin Farrellin 25 vuotta kestänyt porttikielto irlantilaisbaariin peruttiin vihdoinkin – pubin pitäjä kyllästyi aikoinaan kuukausia kestäneeseen sekoiluun

Pitkä panna on ohi.

Irlantilainen pubi on vihdoinkin perunut Colin Farrellin, 46, porttikiellon, jonka näyttelijä sai 25 vuotta sitten.

Corkissa sijaitseva MacCarthy’s Bar ilmoitti vuonna 1997 Farrellille, ettei tällä ole enää asiaa baariin ”törkeiden temppujensa” takia.

Adrienne MacCarthy kertoo New York Postin mukaan, että juuri hän heitti parikymppisen Farrellin pihalle.

– Kyllästyin hänen käytökseensä, jota jatkui kolmen kuukauden ajan. Hän oli juuri valmistunut näyttelijäkoulusta. Hän oli villi kaveri, mutta niinhän me kaikki olemme sen ikäisinä, MacCarthy kertoo.

– Hän meni kuitenkin liian pitkälle ja minä sain tarpeekseni. Se oli sitten siinä. Totesin, että sinä lähdet nyt!

Farrell kuvasi Corkissa elokuvaa vuonna 2009 ja hän tuli törmänneeksi MacCarthyyn. Tämä oli tuolloin valmis harkitsemaan porttikiellon kumoamista.

– Hän halusi nähdä, oliko pubi ennallaan ja olivatko baarissa päivystäneet mopsit edelleen siellä. Colin ei muistanut saaneensa porttikieltoa ja naureskelimme asialle.

Lopulta pubin pitäjä ja Farrell ystävystyivät.

– Ymmärrämme nyt toisiamme, MacCarthy sanoo.

– Colin on normaali ja hyvin maanläheinen tyyppi. Hän on nykyisin kiinnostunut pilateksesta, joogasta ja terveellisistä elintavoista. Olemme hänestä ylpeitä.

Farrell on voittanut kaksi Golden Globe -palkintoa ja on tänä vuonna toista kertaa Oscar-ehdokkaana – tällä kertaa suorituksestaan elokuvassa The Banshees of Inisherin.