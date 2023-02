Armie Hammerin ex-vaimo avaa vihdoin suunsa suosikkinäyttelijän seksikohuista: "Olin sanaton"

Hammerin kanssa kymmenen vuotta naimisissa ollut tv-persoona Elizabeth Chambers avautuu tuntemuksistaan Elle-lehdessä.

Viime vuosina monenlaisissa seksikohuissa mankeloitu näyttelijä Armie Hammer avautui vajaa viikko sitten, että kohut ovat tulleet hänelle kalliiksi.

– Olen vararikossa ja valtavissa veloissa, hän kertoi ensimmäisessä haastattelussaan liki kahteen vuoteen.

Lue lisää: ”Olen vararikossa” – seksi- ja kannibaalikohuissa ryvettyneeltä Armie Hammerilta karu tilitys

Kohut lähtivät käyntiin, kun vuonna 2021 julkisuuteen vuoti Hammerin lähettäviä seksuaalisesti arveluttavia viestejä.

Viestit sisälsivät muun muassa raiskaus- ja kannibalismifantasioita, ja niiden julkistuksen jälkeen useat Hammerin ex-naisystävät ovat vahvistaneet näyttelijän puhuneen suhteen aikana samankaltaisista fantasioista.

Muun muassa Call Me By Your Name -draamasta tunnettu 36-vuotias Hammer oli samoihin aikoihin myös epäiltynä raiskauksesta, mutta tutkinta lopetettiin. 36-vuotias näyttelijä kiisti syytökset.

Chambers ja Hammer tapasivat vuonna 2007, menivät naimisiin 2010 ja erosivat 2020.

Nyt myös Hammerin ex-vaimo, ruokaohjelmistaan tuttu tv-persoona Elizabeth Chambers on lausunut näkemyksensä näyttelijän kohuista Elle-lehdessä. Vuonna 2020 eronnut pari oli naimisissa kymmenen vuotta. Ex-pariskunnalla on kaksi lasta.

Chambers, 40, kertoo olleensa avioliiton aikana tyystin tietämätön Hammerin toisesta puolesta. Hän ei tiennyt silloisen miehensä fetisseistä, eikä ollut kuullut seksuaalirikoshuhuista.

– Kuulin niistä silloin, kun ne tulivat julkisuuteen. Olin ihan että mitä vittua. Olin sanaton, hän sanoo lehdelle.

Toisaalta hän korostaa, etteivät Hammerin tekoset määritä häntä ihmisenä.

– On aivan vihoviimeistä antaa jonkun muun tekemisten, joiden kanssa minulla ei ole mitään tekemistä, tehdä minut vihaiseksi. Ei sellainen auta minua saati ketään muutakaan.

Shokeeraavista uutisista huolimatta Chambers ja Hammer ovat silti pitäneet yhteyttä.

– Tuen Armieta hänen matkallaan. Tulen aina tukemaan. Haluan vain että hän on raitis, terve ja onnellinen. Ja sitä hän on. Ollessaan lasten kanssa hän on aina hyvin läsnä. Se on kaikki mitä voin toivoa.

Chambers ja Hammer tutustuivat Los Angelesissa yhteisen tuttavan kautta.

Chambers paljastaa lehdelle myös yksityiskohtia avioerosta.

Päätös oli Hammerin.

Tämä päätti jättää vaimonsa ja lapsensa Caymansaarille Karibialle ja lähti itse Kaliforniaan pandemian alkuaikoina.

– Sydämeni särkyi yhdeksäksi miljoonaksi palaseksi. Silti ajoin hänet lentokentälle. Perheeni hajoaminen oli elämäni suurin pelko, hän suree.

Silti elämä jatkui. Chambers jatkoi Bird Bakery -nimisen elintarvikeketjunsa pyörittämistä paratiisisaarelta käsin koronan aikana.

Nykyään ruokamoguli kertoo seurustelevansa 26-vuotiaan miehen kanssa.

– Hän auttaa minua parantamaan kehoni, sydämeni ja mieleni.