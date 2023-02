Aamulypsy järjesti hautajaiset – seuraajat raivostuivat

Muratin hoito

Muratti on sekä sisä- että ulkokasvi ja se voi kasvaa jopa 20-metriseksi.

Muratti (Hedera Helix tai euroopanmuratti ja varjomuratti) on suosittu, joskin talvenarka huonekasvi. Se on myös yksi ihmiskunnan varhaisimmista koristekasveista, jota on tavattu jo Englannin kivikautisista hautalöydöistä. Nahkea- ja kiiltävälehtinen köynnöskasvi voi kasvaa jopa parinkymmenen metrin pituiseksi.

Jotta sinun ei tarvitsisi järjestää muratille hautajaisia, lue tästä vinkit muratin hoitoon.

Muratti viihtyy puolivarjoisalla tai varjoisalla itä- tai pohjoisikkunalla. Kirjavalehtiset lajikkeet viihtyvät valoisammalla paikalla kuin vihreälehtiset lajikkeet. Pimeimpään vuodenaikaan kasvin voi siirtää valoisammalle ikkunalle.

Vihreälehtinen muratti viihtyy kasvukaudella 15–18 asteessa, mutta talvella se pitää viileämmästä: 5–10 astetta riittää. Kirjavalehtiset lajikkeet tarvitsevat kasvukaudella lämpimämmän paikan ja kaipaavat talvellakin 18–20 asteen lämpötilan.

Sumuttele murattia vedellä etenkin talvisin, sillä se pitää kosteasta. Älä laita kasvia lämpöpatterin läheisyyteen. Kuuma ja kuiva ilma kuivattaa muratin lehtiä. Suojele kasvia myös vihannespunkeilta, ripsiäisiltä ja kilpikirvoilta.

Kastele muratin multa kunnolla, mutta anna pinnan kuivahtaa kastelukertojen välillä. Lannoita sitä kerran viikossa maaliskuusta syyskuuhun veteen sekoitettavalla, viherkasveille tarkoitetulla lannoitteella pakkauksen ohjeen mukaan.

Toisin kuin antiikin roomalaiset Dionysoksen ja Bacchuksen kunniaksi järjestetyissä orgioissa, älä syö muratin lehtiä. Murateissa on saponiineja, jotka voivat aiheuttaa vatsakipua, oksentelua, ripulia tai polttavaa tunnetta suussa tai nielussa.

