Olli Lindholmin kuolemasta huomenna neljä vuotta – tältä näyttää rajusti mielipiteitä jakaneella näköispatsaalla nyt

Olli Lindholm kuoli 12. helmikuuta 2019.

YÖ-YHTYEEN keulakuvan Olli Lindholmin muistoksi ja kunniaksi pystytetty patsas herätti kiivasta keskustelua, kun se paljastettiin 23. syyskuuta 2022.

Pomarkun urheilukentällä sijaitsevassa taidepuistossa kohoava näköispatsas on alaveteliläisen taiteilijan Ulla Haglundin tekemä. Materiaalina on käytetty puuta. Patsas on veistetty moottorisahalla ja viimeistelty taltalla.

Ilta-Sanomien viime syksynä tehdyssä kyselyssä 64 prosenttia vastaajista ei lämmennyt näköispatsaalle. 36 prosenttia vastaajista kuvaili patsasta hienoksi. Vastauksia tuli yli 11 000.

Patsaan paikka Pomarkun kunnan urheilukentällä sijaitsevassa taidepuistossa on vain noin sadan metrin päässä Yö-yhtyeen legendan lapsuudenkodista. Lindholm on viettänyt samoissa maisemissa sekä lapsuus- että nuoruusvuosiaan.

Olli Lindholm kuoli 54-vuotiaana 12. helmikuuta 2019 sairauskohtaukseen. Kuoleman aiheutti aortan repeämä.

Fanit eivät ole unohtaneet laulajaa.

IS vieraili päivää ennen kuoleman vuosipäivää taidepuistossa. Lindholmin patsaan päähän on asetettu Ässä-pipo. Porilaisen jääkiekkojoukkueen huivi on sitaistu patsaan käteen.

Lindholmia tituleerattiin valtakunnan tunnetuimpana Porin Ässien kannattaja.

IS:n toimittaja vieraili myös Lindholmin haudalla Pomarkun hautausmaalla.

– Hauta oli ainut näkemäni, jolla paloi kynttilöitä ja jäljistä päätellen siellä käydään paljon, toimittaja Kaisa Ylhäinen kertoo.