Britney Spearsin voinnista hälyttäviä tietoja – nyt lähipiiri paljastaa, kuinka ”hengen­vaarallisesta” tilanteesta on kyse

Sisäpiiritietojen mukaan poptähti Britney Spearsin läheiset yrittivät järjestää väliintulon.

IS kertoi eilen, että holhouksesta vapautuneen poptähti Britney Spearsin vointi on ottanut takapakkia. Spearsin lähipiiristä kerrotaan, että tähden läheiset yrittivät järjestää väliintulon saadakseen hänelle hoitoa.

Sisäpiirilähteet väittävät TMZ:lle, että läheiset ovat huolissaan siitä, että Spears väärinkäyttää hänelle määrättyjä reseptilääkkeitä. Väitteiden mukaan Spears ei ole ottanut kaikkia hänelle määrättyjä lääkkeitä, vaan pelkästään niitä, jotka ”piristävät” häntä.

Väliintulo ei kuitenkaan toteutunut ja nyt Spearsin ystävät pelkäävät, että tähden tila saattaa olla jopa hengenvaarallinen.

TMZ:n tuoreen uutisen mukaan väliintuloon olisivat osallistuneet Spearsin puoliso Sam Asghari, popparin manageri ja lääketieteen ammattilaisia.

Suunnitelmat olivat jo niin pitkällä, että manageri oli vuokrannut talon tapaamista varten.

Spearsin oli myös tarkoitus asua kyseisessä talossa kunnes hänen olonsa kohenee. Lehden mukaan joku sisäpiiristä kuitenkin perui suunnitelman viime hetkellä.

– Väliintuloa on odotettu jo pitkään. Hän on erittäin vaarallinen itselleen ja läheisilleen. Hän on tikittävä aikapommi. Luojan kiitos joku ryhtyi vihdoinkin tekemään asialle jotain, eräs sisäpiirilähde kertoi lehdelle.

– Pelkään joka aamu saavani kamalan puhelinsoiton, toinen lähde totesi.

– Vuoden 2008 tapahtumat toistuvat. Pelkäämme oikeasti, että Britney kuolee tai tappaa jonkun. Hän väärinkäyttää Adderallia ja kaikkea, mitä saa käsiinsä, kolmas lähde sanoo.

Adderall on neljää amfetamiinisuolaa sisältävä lääkevalmiste, jota käytetään ADHDn ja narkolepsian hoitoon.

– Hän ei ota lääkkeitä, jotka ovat välttämättömiä, vaan yrittää lääkitä itseään muilla aineilla – ja se vain pahentaa hänen mielenterveysongelmiaan.

– Britneyllä on hoitamaton trauma. Väliintulo on välttämätön, että hänet saataisiin parempaan paikkaan.