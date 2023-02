Emmi Suuroselta dramaattinen päivitys erottuaan hiljattain Akseli Herlevistä – itkuisena suihkun lattialla

Emmi Suuronen kertoo Instagramissa, että eron käsittelyyn on sisältynyt myös huonoja päiviä.

Ravintolayrittäjä Akseli Herlevi, 37, ja vuoden 2021 Miss Suomi -kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa Emmi Suuronen ilmoittivat erostaan tiistaina 7.2. Instagramissa. Parin mukaan he erosivat ystävinä, eikä siihen liittynyt draamaa.

Nyt Suuronen kiittää Instagramissa seuraajiaan tuesta ja siitä, että he saivat kertoa erosta, kun olivat siihen valmiita. Hän korostaa odottavansa tällä hetkellä hyvillä mielin tulevaa.

Suuronen kuitenkin tunnustaa, että eron käsittely on sisältänyt kipeitä tunteita. Hän julkaisi Instagramin tarinat-osiossa kuvan, jossa hän istuu itkuisena suihkun lattialla. Kuva on otettu sen jälkeen, kun hän kertoi erosta ystävilleen.

– Ja jotta ei liian Risto Reipas -fiilistä pelkästään saa, niin tämän jaoin eron julkitulon jälkeen kavereille. Eli itketty on ja oltu rikki – kuuluu asiaan! hän kirjoittaa.

– Suihkun lattia tullut tutuksi.

Suurosen mukaan hän ei aio kommentoida eroa enempää tällä hetkellä.

– Hyvässä hengessä ja elämä jatkuu. Vaikka sydän on rikki, niin jalat kantavat. Omilla jaloille seisominen on parasta, mitä voit itsellesi tehdä – olit sitten suhteessa tai et! hän korostaa.

Instagramin perusteella Suuronen on muuttanut uuteen kotiin koiransa kanssa.

Herlevi ja Suuronen kertoivat molemmat erosta Instagramissa.

– Olemme päätyneet Emmin kanssa eroamaan. Haluamme päättää suhteemme yhtä kauniisti, miten elimmekin yhdessä pari vuotta, Herlevi kirjoitti.

– Niin kauan, kun yhdessä on parempi. Näin luvattiin pari vuotta sitten, ja nyt tuli aika jatkaa erityistä suhdettamme ystävinä. Yhteinen matkamme on ollut täynnä hauskuutta, ikimuistoisia hetkiä sekä kasvattanut meitä kumpaakin ihmisenä. Tästä olen erityisen kiitollinen Akseli Herleville, Suuronen päivitti.

SUURONEN ja Herlevi paljastivat suhteensa keväällä vuonna 2021. He omistivat yhteisen paritalon puolikkaan Tuusulassa.

Suuronen kertoi viime keväänä IS:lle, että suhteen alku oli tasapainon hakemista. Suhteen julkistuksen jälkeen hän alkoi saada viestejä, joissa häntä moitittiin ”pelkän julkisuuden ja rahan havittelemisesta”.

– Meillä on kumppanini kanssa yhteinen talous, ja olemme olleet tiimi kaiken suhteen alusta alkaen. Silti omat rahat tienaan, Suuronen kertoi.

Suuronen sanoi kokeneensa rikkaudeksi sen, että suhteen molemmat osapuolet ovat julkisuudessa. Hän kertoi olleensa helpottunut, kun suhdetta ei tarvinnut enää salailla.

Herlevi ja Suuronen Linnan juhlien jatkoilla hotelli Kämpissä viime vuonna.

Rakennusmestarina työskennellyt Suuronen on nykyään täyspäiväinen yrittäjä. Hänet nähdään tulevalla Diili-kaudella.

– Yrittäjänä pystyn mahdollistamaan rakennusalan työt, mutta myös vahvistamaan juontamista ja puhumista, mitkä ovat jääneet missivuosien jälkeen vähemmälle. Teen rakennusalan töitä projektikohtaisesti oman firman kautta, Suuronen kertoi IS:lle viime syksynä.

Herveli puolestaan tunnetaan televisiosta, Youtubesta sekä Naughty Burger -ravintoloistaan.