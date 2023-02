Tunna Milonoff muistelee, miten tapasi Jenni-vaimonsa – suorasukainen kommentti jäi mieleen

Tunna Milonoff on pitänyt vaimonsa Jennin kanssa yhtä yli kaksi vuosikymmentä.

Tv-persoona Tuomas "Tunna" Milonoff tapasi vaimonsa Jenni Milonoffin 22 vuotta sitten. Madventuresista tuttu Tunna Milonoff innostui muistelemaan parin kohtaamista baarin jonossa.

– Eilen päivälleen 22 vuotta sitten tapasin tulevan vaimoni toisen mutta kohtalokaan kerran – Funky Elephant bileiden jonossa, Tunna kirjoittaa Instagramissa.

Tunna muistaa erityisesti Jennin suorasukaisen kommentin. Hänen kiroilunsa ei ollut Jennin mieleen.

– Sisällä Tavastialla juteltiin ja parin lauseen jälkeen Jenni kysyi, että miksi mä käytän niin paljon v*ttu-sanaa. Se kuulostaa kuulemma rumalta. Huomioiden, että oltiin tunnettu ehkä 10 minuuttia kommentti kuulosti hieman töykeältä, mutta diggasin reippaudesta.

Tunna tunnustaa olleensa naisten suhteen ujo, joten uusi ihastus joutui ottamaan ohjat käsiinsä. Tunna puolestaan turvautui hätävalheeseen.

– Itse en ollut niin reipas, vaan varsinkin naisten suhteen ujo poika, ja lopulta Jenni joutui sanomaan mulle, että tässä kohtaa sun kuuluis kysyä mun numeroa, Tunna muistelee.

– Valehtelin, että olin juuri tekemässä niin ja kaivoin taskustani 20 markan setelin johon reteästi kirjoitin numeron.

Tunnan mukaan matkan varrelle on mahtunut ylä- ja alamäkiä, mutta ”markka-ajan” pari on pysynyt yhdessä sitkeästi. Päivitykseen Tunna on lisännyt kuvan setelistä, johon hän rustasi baarissa puhelinnumeron.

Tekstin lopuksi hän hehkuttaa rakkauttaan ja toivottaa vaimolleen ”hyvää 22-vuotista taivalta kaikkine epätäydellisyyksineen”.

Jenni ja Tunna Milonoff Linna juhlissa 2016.

Helsingissä asuvalla pariskunnalla on kaksi kouluikäistä lasta. Tunna kertoi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa tavanneensa Jennin ensi kertaa elokuvaillassa ystävänsä luona. Tunnan mukaan Jenni lumosi hänet välittömästi astuttuaan sisään huoneeseen.

– Kun Jenni avasi sen huoneen oven… Tää on ihan himmee läppä, mutta siinä kesti muutama sekunti ja mä ajattelin, että tossa voisi olla mun lasten äiti. Se oli todella hämmentävää. Sen takia tässä varmaan edelleen ollaan. Onhan tämä sellainen kestävyyslaji, Tunna Milonoff muisteli ensimmäistä kohtaamista puolisonsa kanssa.

Tunna ja Jenni menivät naimisiin vuonna 2003.