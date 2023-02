Toivo Sukarin piti olla kunnossa operaation jälkeen, kun vointi äkkiä romahti – nyt laihtunut liikemies kertoo, mitä oikein tapahtui

Toivo Sukarin piti olla kunnossa tammikuisen pallolaajennusleikkauksen jälkeen, kun vointi yhtäkkiä romahti. Nyt hän kertoo, mitä oikein tapahtui ja miten hän voi nyt.

– On ollut rajua fyysisesti, mutta myös henkisesti, kun ei ole tietoa, mikä tämän kaiken lopputulema oikein on, Toivo Sukari sanoo.

Liikemies Toivo Sukarin, 68, terveys on ollut koetuksella jo kuukauden ajan. Sukarille tehtiin tammikuussa kuuden päivän sisällä kaksi pallolaajennusta. Vointi romahti ensimmäisen pallolaajennuksen jälkeen niin rajusti, että liikemies kiidätettiin kaksi kertaa ambulanssilla sairaalaan. Turun yliopistollisessa sairaalassa päätettiin tehdä toinen pallolaajennus.

Toipuminen on ollut sen verran hidasta, että hän on viime viikot keskittynyt pelkästään saamaan voimiaan takaisin. Kun IS kyselee puhelimitse vointia, äänestä kuulee, että toipuminen edistyy, mutta ihan tavanomaisen reippaalta omalta itseltään Topi ei vielä kuulosta.

– Tällä viikolla olo on alkanut olla parempi. Verenpaine ei enää heittele jatkuvasti, mutta pientä kipuilua ja närästystä on edelleen, Topi kertoo.

– Eräs lääkkeistä aiheuttaa närästystä, mutta pitäisi kai jättää kahvi kokonaan pois, koska sehän on eräs pahimmista syistä närästykseen.

Kahvin juonti on jo aiemmin vähentynyt kahteen kuppiin aamuisin.

– Nyt kokeilen olla kokonaan ilman, koska en halua näin pahaa närästystä.

Erilaisia lääkkeitä sen sijaan pitää ottaa, osaa toipilasajan, osaa myös jatkossa.

– Kehokin varmaan vasta totuttelee tähän lääkesatsiin.

Toivo Sukari kuvattuna kotonaan helmikuussa. – Päivät ovat valoisia, mutta yöt vaikeita. Makuuasennossa rintaan tulee puristusta, hän kuvaa.

Aiemmin lähes lääkkeittä selvinneelle miehelle lääkityksistä tuli arkea, kun hän joulun jälkeen sai tietää sairastavansa sepelvaltimotautia. Sen hoitokeinoihin kuuluu lääkkeiden lisäksi pallolaajennus, jolla estetään tukkeutumia aiheuttamasta sydämelle hapenpuutetta.

Sukarille tehtiin pallolaajennus keskiviikkona 11. tammikuuta yksityissairaalassa Helsingissä. Hän pääsi illaksi kotiin. Torstaina ja perjantaina vointi tuntui kohenevan, kunnes lauantaiaamuna alkoi tapahtua.

– En päässyt aamulla sängystä ylös, koska pyörrytti niin pahasti. Siitä tämä lähti.

Sukari mittasi verenpaineensa.

– Yläpaine lähenteli kahtasataa ja alapainekin oli reilusti yli sadan. Otin nitrosuihkeen ja toisenkin, ehkä kolmannenkin. Sitten meni taju.

Vaimo Nadja Sukari soitti ambulanssin. Turun yliopistollisessa sairaalassa tehtiin koko päivä tutkimuksia, mutta kun mitään selittävää ei löytynyt, Sukari kotiutettiin.

– Sunnuntaiaamuna sama uusiutui. Verenpaineet olivat pilvissä ja rinnasta puristi.

Taas mentiin ambulanssilla sairaalaan, jossa kului koko päivä. Varmuuden vuoksi täysin syömättä, jos olisi tullut tarvetta toimenpiteisiin. Yöksi Sukari siirrettiin TYKSin sydänkeskukseen.

– Aamulla tehtiin toinen pallolaajennus. Samaan vasempaan valtimoon laitettiin lisää stenttejä. Nyt niitä taitaa olla siellä viisi, Topi toteaa.

– Toinen pallolaajennus tehtiin komplikaatioiden takia. Samalla huomattiin uusia ahtautumia.

Toisen operaation jälkeen Sukarin käsi mustui ranteesta pitkälle käsivarteen.

– Kädessä oli kaamea särky, mitkään lääkkeet eivät auttaneet. Kävin sairaalassa vielä kolmannen kerran, kun käsi ultrattiin ja varmistettiin suonien olevan kunnossa.

Verenpaineet heittelivät toisenkin pallolaajennuksen jälkeen.

– Tuntui pelottavalta, kun sama jatkui vielä seuraavankin viikon. Verenpainelääkkeitä en ole koskaan syönyt, koska arvot ovat olleet aina hyvät.

Sukari tietää, että pallolaajennuspotilaista suurin osa toipuu ilman ongelmia.

– Minä en kuulu siihen 90 prosenttiin. Tunnen itsekin kavereita, joilla menee entistä kovempaa, kun he ovat saaneet pallolaajennuksella sisuksiinsa kuin uuden koneen täynnä virtaa.

Jälkimmäisestä pallolaajennuksesta on nyt yli kolme viikkoa, mutta vieläkään kaikki ei ole kunnossa. Vointi vaihtelee päivästä päivään.

– Ruokahalu ei ole kadonnut, mutta olen laihtunut parissa viikossa viisi kiloa. Se tuntuu paljolta, koska olen ollut aina hoikka.

Ennestään hoikan Toivo Sukarin paino on pudonnut koettelemusten seurauksena.

Fyysisten oireiden lisäksi raskasta on ollut myös henkisesti. Sairaalasta tarjottiin mahdollisuutta keskustella psykologin kanssa.

– Vaikuttaa väkisinkin mielialaan, kun on epävarmuutta ja pelkoa, mutta en koe tarvitsevani ammattiapua. Asia voisi olla toisin, jos asuisin yksin, Topi tuumii.

– Päivät ovat valoisia, mutta yöt vaikeita. Makuuasennossa rintaan tulee puristusta. Se on epätavallista, koska yleensähän sydäntuntemuksia tulee rasituksessa eikä levossa. Siksi se ihmetyttää.

Sukari on huomannut mielialansa vaihtelevan.

– Välillä olo on aika tyhjä, kuin olisi riisuttu ja heitetty nurkkaan. Ja pitäisi rakentaa itsensä uudelleen kuntoon, hän luonnehtii.

Onneksi liikkuminen tuo piristystä.

– Kävelen, mutta en suorita kävelyä. Jos meinaan alkaa taas ohittaa muita kävelijöitä, rauhoitan tahtia, rivakasti etenemään tottunut teholiikkuja sanoo.

Hän vakuuttaa vähentävänsä myös töitä.

– Enää en ota uusia riskiprojekteja. En pistä itseäni sellaisiin hommiin, joissa voivat tulla ääripäät vastaan ja sen takia stressiä. Eivätkä uudet hankkeet edes kiinnosta. Niistä tulee toisarvoisia asioita oman terveyden rinnalla.

Sukareilla on toinen koti Espanjassa.

– Helmikuu ollaan Suomessa, vielä en halua lentää, mutta lentoliput on varattu maaliskuun alkuun. Ei voi jäädä vaan sohvalle makaamaan ja lopettaa kokonaan elämistä. On uskottava, että toivun kuntoon, Sukari miettii.