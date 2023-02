Elina Gustafsson joutui poistamaan Kenian-matkan kuvia Instagramista somemyrskyn takia: ”Mitä tapahtuu?”

Ex-nyrkkeilijä on parhaillaan Itä-Afrikassa.

Elina Gustafsson kertoo Instagramissa julkaisseensa kuvia esikouluvierailulta, jonka hän teki Kenian-matkallaan, mutta poistaneensa ne myöhemmin.

Nyt kuvat ovat taas Gustafssonin somessa.

– Mulle alkoi tulla white savior -kommentointia, et mun pitäis poistaa nää kuvat, Gustafsson kertoo syyksi mielenmuutokseen.

– Poistin kuvat, koska olin ymmälläni, et mitä tapahtuu? En halunnut joutua somemyrskyn kohteeksi, ennen kun olen selkeyttänyt ajatuksiani asiasta. Olen koko päivän miettinyt, et kuka saa auttaa ja ketä, ja mikä on oikeanlaista auttamista vai onko sellaista? hän pohtii.

Gustafsson oli päässyt käymään paikallisessa esikoulussa, jossa lapset olivat valmistelleet tanssiesityksen vieraille.

– Voi mikä ilo ja riemu lapsilla olikaan ja miten he olivat kovasti odottaneet näkevänsä meidät.

Gustafsson kertoo koulun olevan lottovoitto lapsille.

– Heidän ei tarvitse maksaa siitä mitään. He ovat täysin lahjoitusten varassa. Vietiin paikalle mehua ja autettiin kahta tyttöä kopiopaperi- ja koulukirjamaksuissa.

Gustafsson korostaa, että heillä oli luvat kunnossa.

– Meillä oli lupa kuvata, ja miten innoissaan lapset olivat heti tulossa kuviin ja koskettamaan, jos pääsivät tungoksessa.

Kuvien julkaisu oli joidenkin Gustafssonin seuraajien mukaan virhe.

– Tämän kaiken julkaiseminen oli väärin? Tiedon levittäminen, että apua tarvitaan? Vertaus suomalaisten köyhyyteen. Ei luoteta siihen, että aikuinen, joka on antanut luvan tähän ei tietäisi lasten parasta? Gustafsson ihmettelee.

Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin.

– Mulle tuli tämän jälkeen monta viestiä, miten tarve auttaa on noussut ihmisissä, Gustafsson kiittelee.

– Jokaisesta asiasta voi löytää jotain positiivista. Näin aina ajattelen. Ehkä jotkut ajattelevat, että jokaisesta asiasta voi löytää jotain negatiivista. Mä en ehkä vieläkään täysin ymmärrä tätä asiaa, mutta olen valmis oppimaan lisää.

– Mulle tärkeintä silti on, et jos vaan voin, niin autan. En voi koko maailmaa pelastaa, mut jos voin tehdä jotain hyvää ja siitä jakaa tietoisuutta eteenpäin, niin sen teen. Paskamyrskyn kanssa tai ilman.