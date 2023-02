Yhdysvaltalainen realitytähti lyttää Teemu Selänteen palkitun pihviravintolan – 400 dollarin illallinen koitui pettymykseksi

The Real Housewives -tähti ei ollut lainkaan vaikuttunut Teemu Selänteen kalifornialaisesta pihviravintolasta.

Yhdysvaltalaisesta The Real Housewives of Orange County -realitysta tuttu Kelly Dodd kävi puolisonsa kanssa illallistamassa Teemu Selänteen kuuluisassa pihviravintolassa. Kiekkolegendan palkittu Selanne Steak Tavern -nimeä kantava ravintola sijaitsee Kalifornian Laguna Beachilla.

Tv-persoona julkaisi Youtubessa videon, jossa hän ruotii miehensä Rick Leventhalin kanssa ravintolakokemusta. Pariskunta kertoo olevansa pettynyt niin palveluun kuin ruoan laatuun.

Parin mukaan he olisivat halunneet tilata drinkit ennen ruoan odottelua, mutta mitään ei tapahtunut 15 minuuttiin.

– Menimme hieman ajoissa baarin puolelle juomaan drinkit. Siellä ei ollut ketään ottamassa tilausta vastaan. Odotimme 15 minuuttia, kunnes baarimikko tuli kysymään, haluammeko juotavaa, Dodd kertoo videolla.

Teemu Selänteen ravintola Laguna Beachilla.

Pari toteaa, että myös ruoassa kesti. He tilasivat alkupalaksi ostereita ja salaatit.

– Alkupalamenu oli surkea, Dodd sanoo.

– Odotimme alkupaloja noin puoli tuntia. En halua odottaa ja odottaa salaattia, joka valmistuu hetkessä, Leventhal ruotii.

– Oli hullua, että pelkästään salaatissa ja ostereissa kesti niin kauan, Dodd jatkaa.

Kelly Dodd ja Rick Leventhal menivät naimisiin lokakuussa 2020.

Leventhal kummastelee myös, etteivät tarjoilijat tuoneet leipää pöytään, vaan he joutuivat itse pyytämään sitä.

– Sitten he sanoivat, että ”me veloitamme leivästä”. Olisivat he silti voineet sitä tarjota, ja olisimme siitä maksaneet. Luulevatko he, että söisimme vain ilmaiset leivät, emmekä pihviä? Pihvi maksaa jo 60 dollaria, joten tuokaa sitä leipää, Leventhal kritisoi.

– Lisätkää leivän hinta sitten pihvin hintaan. Emme istu siellä tunteja ilman mitään purtavaa, Dodd jatkaa.

Dodd ei ollut tyytyväinen alkupalasalaattiin eikä pihviin.

– Osaan tehdä itse parempaa pihviä, realitykasvo linjaa.

Pari kertoo maksaneensa illallisesta yhteensä 400 dollaria eli noin 373 euroa. Heidän mielestään he eivät saaneet rahoilleen vastinetta.

– Siihen hintaan haluan vain parasta, Dodd korostaa.

Selänne Steak Tavern on tunnettu tuhdeista pihveistään ja drinkeistään.

Realitytähti noteeraa kuitenkin, että ravintola on varsin pidetty ja että sen omistaja on entinen jääkiekkoilija.

– Tarinan pointti on se, että kun menen ravintolaan, haluan sellaista ruokaa, jota minun vaikeaa tehdä kotona, hän toteaa ja sanoo tekevänsä samanlaista keittoa, jota ravintolassa tarjoiltiin menun erikoisena.

Ravintola kommentoi tapausta IS:lle myöhään torstaina.

– Arvostamme aina vieraiden palautetta ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa. Pidämme huolta raaka-aineiden ja ruokalistan laadusta sekä palvelusta ja ravintolan tunnelmasta, Selanne Steak Tavernin toimitusjohtaja Chad Siscon viestittää.

Ravintolan yläkerrasta löytyy terassi.

Ravintola avasi ovensa marraskuussa 2013. Vuonna 2014 Selanne Steak Tavern sai parhaan pihviravintolan palkinnon ja alueen parhaan uuden ravintolan tittelin.

– Joo, kaksi palkintoa tuli, paras uusi ravintola Orange Countyssa ja paras steakhouse. Huikeeta! Selänne kuvaili tuolloin tunnustuksia IS:lle.

Google-arvosteluissakin ravintolaa on kehuttu rutkasti.

IS vieraili Selanne Steak Tavern -ravintolassa vuonna 2014. Tuolloin listan kallein pihvi oli 96 dollaria eli noin 89 euroa maksava Lord Stanley Cut, joka painoi hieman yli 900 grammaa.

Listalta löytyi tuolloin seitsemän erilaista pihviä: esimerkiksi 340-grammaiset Ribeye- ja New York Strip -pihvit osoittautuivat IS-arvion mukaan laadukkaiksi ja mehukkaiksi.

Menussa oli myös periamerikkalainen mac and cheese, joka oli ristitty Selänteen nimikkoruuaksi.

Pöydillä on valkoiset liinat, ja sisustuksen tyyli on hillitty. Seinillä ei ole Selänteen kuvia, eikä ravintolassa ole jääkiekkorihkamaa. Ravintolan toinen omistaja on Kevin Pratt.

Kelly Dodd on kohauttanut julkisuudessa lausunnoillaan.

Ravintolaa kritisoinut Kelly Dodd oli mukana Real Housewives of Orange County -sarjassa 11. tuotantokaudesta lähtien. Hän sai kuitenkin potkut ohjelmasta vuonna 2021. Dodd kuohutti muun muassa transfobisilla ja rasistisilla kommenteillaan. Suomessa ohjelmaa on näyttänyt muun muassa Ava.

Tosi-tv-sarjan jälkeen hän on muun muassa juontanut miehensä Rick Leventhalin kanssa The Rick and Kelly Show -podcastia.