Kuuluisa säveltäjä Burt Bacharach on kuollut

Legendaarinen säveltäjä Burt Bacharach menehtyi 94-vuotiaana.

Kuuluisa pop- ja elokuvamusiikin säveltäjä, sovittaja ja tuottaja Burt Bacharach on kuollut 94-vuotiaana, yhdysvaltalaismedia kertoo.

Bacharach kuoli kotonaan Los Angelesissa luonnollisin syin, hänen edustajansa vahvistaa New York Postille.

Bacharachin säveltämää musiikkia esittivät muun muassa Dusty Springfield, Aretha Franklin ja Tom Jones.

Yhdysvaltalaissäveltäjä loi 1950 alkaneella urallaan lukuisia hittejä. Hänen kynästään syntyivät muun muassa kappaleet The Look of Love, Raindrops Keep Fallin`on My Head ja I Say A Little Prayer.

Bacharach palkittiin uransa aikana lukuisilla Grammy-palkinnoilla ja kolmella Oscarilla.

Säveltäjälegenda esiintyi Pori Jazzeilla heinäkuussa 2018.